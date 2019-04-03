Александр Фролов доказал в суде, что честно купил половину квартиры Юлии Началовой

Больше двух недель прошло со смерти Юлии Началовой, но ее имя по-прежнему продолжает мелькать в ежедневных новостных лентах. Так, например, вчера стало известно, что в столице готовятся съёмки художественного фильма "Буду рядом...", который расскажет о жизни и творчестве умершей певицы. Помимо этого, в Сети появилась информация, что бывший гражданский муж Началовой Александр Фролов выиграл апелляцию по делу о покупке доли в ее квартире.

История о 20 миллионах, которые Юлия якобы взяла у Александра, увидела свет незадолго до смерти певицы. Как утверждалось, у Началовой были серьезные финансовые трудности, и чтобы избавиться от них, она продала гражданскому мужу долю в квартире, которую оставил ей Евгений Алдонин. Примечательно, но сам хоккеист Фролов утверждает, что не предъявлял своей бывшей гражданской супруге никаких исков и обвинений. По его словам, это как раз таки с него некая компания начала требовать 26 миллионов рублей под предлогом, что якобы выкупила его долг Началовой.

Желая разобраться в этом вопросе, Фролов отправил своих юристов в Нижний Новгород, где проходило рассмотрение, и они выявили в деле ряд нарушений. Во-первых, из Москвы разбирательство незаконно было перенесено в Нижний Новгород. А занимался претензией судья Чайко А.А., который является другом последнего бойфренда Началовой Вячеслава Кудри. Во-вторых, именно этот судья отменил постановление о проведении экспертизы расписки, за что и получил частное определение. В свою очередь, Судебная коллегия по гражданским делам полностью встала на сторону Фролова и удовлетворила его апелляцию. Теперь дело вновь будет переведено в Москву, а расписку Юлии подвергнут независимой экспертизе.

Что же касается фильма, который неожиданно для многих стали анонсировать в Сети, то по словам Анны Исаевой, менеджера и подруги Началовой, родители Юли категорически эту идею не поддерживают. Создатели картины действительно связывались с семьёй певицы и предлагали свои задумки по съемкам и организации концерта, однако родственники не дали им право использовать имя дочери в данном кинопродукте. Также Анна подчеркнула, что у них имеются свои масштабные идеи, как увековечить память Юлии.