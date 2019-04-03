Александр Фролов доказал в суде, что честно купил половину квартиры Юлии Началовой
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Больше двух недель прошло со смерти Юлии Началовой, но ее имя по-прежнему продолжает мелькать в ежедневных новостных лентах. Так, например, вчера стало известно, что в столице готовятся съёмки художественного фильма "Буду рядом...", который расскажет о жизни и творчестве умершей певицы. Помимо этого, в Сети появилась информация, что бывший гражданский муж Началовой Александр Фролов выиграл апелляцию по делу о покупке доли в ее квартире.
История о 20 миллионах, которые Юлия якобы взяла у Александра, увидела свет незадолго до смерти певицы. Как утверждалось, у Началовой были серьезные финансовые трудности, и чтобы избавиться от них, она продала гражданскому мужу долю в квартире, которую оставил ей Евгений Алдонин. Примечательно, но сам хоккеист Фролов утверждает, что не предъявлял своей бывшей гражданской супруге никаких исков и обвинений. По его словам, это как раз таки с него некая компания начала требовать 26 миллионов рублей под предлогом, что якобы выкупила его долг Началовой.
Желая разобраться в этом вопросе, Фролов отправил своих юристов в Нижний Новгород, где проходило рассмотрение, и они выявили в деле ряд нарушений. Во-первых, из Москвы разбирательство незаконно было перенесено в Нижний Новгород. А занимался претензией судья Чайко А.А., который является другом последнего бойфренда Началовой Вячеслава Кудри. Во-вторых, именно этот судья отменил постановление о проведении экспертизы расписки, за что и получил частное определение. В свою очередь, Судебная коллегия по гражданским делам полностью встала на сторону Фролова и удовлетворила его апелляцию. Теперь дело вновь будет переведено в Москву, а расписку Юлии подвергнут независимой экспертизе.
Что же касается фильма, который неожиданно для многих стали анонсировать в Сети, то по словам Анны Исаевой, менеджера и подруги Началовой, родители Юли категорически эту идею не поддерживают. Создатели картины действительно связывались с семьёй певицы и предлагали свои задумки по съемкам и организации концерта, однако родственники не дали им право использовать имя дочери в данном кинопродукте. Также Анна подчеркнула, что у них имеются свои масштабные идеи, как увековечить память Юлии.
Краткая информация о Юлии Началовой
Имя: Юлия Началова
Отчество: Викторовна
День рождения: 31.01.1981
Возраст: 38 лет
Место рождения: г. Воронеж
Рост: 165 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: певица, актриса, телеведущая
Фотографии
Фотографии
А что вы думаете о съемках художественного фильма про Юлию Началову? 15
Лучшие комментарии
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Эрика 03.04.19 15:06Вот никого не хочу сейчас обидеть, но похоже, что Юля не была таким уж ангелом, как ее все называли. Ведь это при ее жизни явно дело было из Москвы в Нижний переведено - новый любовник подсуетился, чтобы Фролова и на половину квартиры и на деньги развести. Ну, согласитесь, что по-свински это?! То есть, пока она с хоккеистом "мутила", деньги у него взяла в обмен на часть квартиры. А как разошлись и долг не отдала, и сделку решила признать незаконной. Отвратительно! В итоге подставила собственную дочь.
-
Иванова 03.04.19 15:13Возможно, я что-то пропустила, но по-моему, художественный фильм - это явный перебор! Да, она была талантливая девочка, но широко о ней заговорили только после ее смерти. Сразу прошу всех поклонников Началовой не бросаться на меня с кулаками, но я честно не понимаю всего этого ажиотажа. Ребятки, фильм - это лишнее, и снимать его сейчас хотят исключительно из-за хайпа.
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Аля 03.04.19 23:11Некрасиво и очень грязно можно оценить поступок Юлии по отношению к Фролову, точно также она поступила и с Алдониным, улетев в Америку и закрутив роман с Фроловым....который потом же и сам бросил ее, поменяв на другую девушку. Все возвращается бумерангом. Не жила, а прожигала свою жизнь, о дочери практически и не думала...задумалась только тогда когда пошатнулось здоровье...
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Светлана 03.04.19 19:41Юля Началова не такой простой оказалось. За всей ее ангельской внешностью скрывалась меркантильная особа да еще какая продуманная.
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Ника 03.04.19 16:32Странно как-то, претензий не было, а дело выиграл... Юлю очень жалко, дочку ее вдвойне! Но вся эта история еще раз доказывает, что нужно жить по средствам... 20 млн. - это ооочень приличная сумма, многие за всю жизнь столько не зарабатывают. (Для меня до сих пор загадка, почему наши спортсмены, так посредственно играя, зашибают такие бабки.) Привыкла она с Алдониным и с Фроловым жить на широкую ногу, но это ж не ее доходы были, а их, она была не так востребована и бенефис 10 млн. Фролов оплатил. А после расставания, судя по всему, аппетиты в растратах не были умерены. И деньги потрачены, и квартиру потеряла...
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Ромка Москва / 04.04.19 14:50После смерти Юлии все звезды шоу-бизнеса и все СМИ стали травить Фролова, мол, он убил Началову. А где были эти Басковы, Киркоровы, Пугачевы, когда Юлю Началову никуда не приглашали, не давали песен, она не участвовала в концертах? Почему они ничего ей не предлагали, зная, что у нее нет денег? А теперь Басков, который не слезает с ТВ и разных турне, рыдает в студии. Жены папиков правят бал в шоу-бизнесе. Все говорят: давайте пощадим Верочку. Правильно. А кто пощадит старых родителей Фролова? Кто пощадит дочь Фролова и его самого? Ведь он эти миллионы, которые тратил на Началову, отнимал у своей семьи. И у своего тяжелого будущего с такими травмами и без профессии. Жаль, что СМИ и ТВ натравили весь народ на порядочного парня Фролова и прикрыли махинации Началовой. Сами СМИ сыграли против памяти покойной, заставив мужчин защищаться и защищать свою честь. Лучше бы не лезли в эти интимные дела Юлии. Упокой Господи ее душу!
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Ромка Москва / 04.04.19 14:32Саша Фролов - очень честный и порядочный человек. Всю свою жизнь он зарабатывал деньги очень тяжелым спортом - хоккеем. У него перенесено уже до 10 операций и больше, разрушены колени, сотрясения мозга. Он с трудом ходит, но продолжает играть в 37 лет, чтобы содержать свою дочь, стареньких родителей и свою семью. Сейчас его доходы меньше, чем у топ-менеджеров фирм. Он доигрывает последние дни в хоккее. А что дальше? Детский тренер за 12 тысяч рублей? Кто будет кормить его, его дочь, его родителей? Юля Началова родилась бабочкой и так и прожила жизнь. Она позиционировала себя как звезда: дорогая квартира, машина, одежда, поездки по миру, прислуга. Но сама она была не востребована и ничего не зарабатывала. Быть женой хоккеиста - это не только богатая жизнь. Это тяжелые травмы, смена клубов, постоянные перелеты, игры. Началова не скрывала, что ей это не нравилось. Нравились миллионы, которые давал ей Фролов.
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marina26071963 Екатеринбург / 04.04.19 13:32Самое ужасное то, что ушел талантливый, работоспособный человек. Красивая, молодая женщина. А то, что она вынуждена была поддерживать своё творчество, концерты за счёт спортсменов - это позор нашего шоу бизнеса. Жить достойно без этих костылей у неё не получалось. Очень жаль. И продолжается в судах эта мерзость за деньги. Теперь с ребенка.
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Марина / 04.04.19 11:53Её поступок по отношению к Фролову называется мошенничество и вымагательство.
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Ккк / 04.04.19 09:47От стыда и умерла собственно. Глупая она, даже жаль ее. Такие вещи карму разрушают. Фролов молодчик!
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Наталья Владивосток / 04.04.19 00:21Думаю, что фильм нужен. Юля Началова - цветок, выросший в теплице. В этом причины ее неудач и гибели. Для родителей девочек, трясущихся над своими чадами, судьба Юли яркий пример, как не нужно растить своих детей.
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Аля / 03.04.19 23:11Некрасиво и очень грязно можно оценить поступок Юлии по отношению к Фролову, точно также она поступила и с Алдониным, улетев в Америку и закрутив роман с Фроловым....который потом же и сам бросил ее, поменяв на другую девушку. Все возвращается бумерангом. Не жила, а прожигала свою жизнь, о дочери практически и не думала...задумалась только тогда когда пошатнулось здоровье...
-
Ника / 03.04.19 16:32Странно как-то, претензий не было, а дело выиграл... Юлю очень жалко, дочку ее вдвойне! Но вся эта история еще раз доказывает, что нужно жить по средствам... 20 млн. - это ооочень приличная сумма, многие за всю жизнь столько не зарабатывают. (Для меня до сих пор загадка, почему наши спортсмены, так посредственно играя, зашибают такие бабки.) Привыкла она с Алдониным и с Фроловым жить на широкую ногу, но это ж не ее доходы были, а их, она была не так востребована и бенефис 10 млн. Фролов оплатил. А после расставания, судя по всему, аппетиты в растратах не были умерены. И деньги потрачены, и квартиру потеряла...
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Верка / 03.04.19 17:10Ну да, он говорил сначала, что претензий не имел к Юлии, но когда у него самого начали требовать 20 миллионов, якобы на самом деле он их Началовой не давал, то здесь то Фролов и решил идти в суд. Я так поняла.
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Светлана / 03.04.19 19:41Юля Началова не такой простой оказалось. За всей ее ангельской внешностью скрывалась меркантильная особа да еще какая продуманная.
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-
Иванова / 03.04.19 15:13Возможно, я что-то пропустила, но по-моему, художественный фильм - это явный перебор! Да, она была талантливая девочка, но широко о ней заговорили только после ее смерти. Сразу прошу всех поклонников Началовой не бросаться на меня с кулаками, но я честно не понимаю всего этого ажиотажа. Ребятки, фильм - это лишнее, и снимать его сейчас хотят исключительно из-за хайпа.
-
Эрика / 03.04.19 15:06Вот никого не хочу сейчас обидеть, но похоже, что Юля не была таким уж ангелом, как ее все называли. Ведь это при ее жизни явно дело было из Москвы в Нижний переведено - новый любовник подсуетился, чтобы Фролова и на половину квартиры и на деньги развести. Ну, согласитесь, что по-свински это?! То есть, пока она с хоккеистом "мутила", деньги у него взяла в обмен на часть квартиры. А как разошлись и долг не отдала, и сделку решила признать незаконной. Отвратительно! В итоге подставила собственную дочь.
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
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