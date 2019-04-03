24-летняя Мексика из «Дома-2» решилась на четвертую ринопластику

Марина Мексика на днях сообщила своим подписчикам, что она наконец-то решилась на четвертую в своей жизни ринопластику. Предыдущая операция, по словам 24-летней девушки, также оказалась неудачной. Нос ее остался кривым.

На свою первую операцию Марина решилась в 2016 году. Сразу после вмешательства она была очень довольна, чем делилась с фолловерами. Однако после периода восстановления оказалось, что вмешательство прошло неудачно. Девушка фактически не могла дышать носом.

После этого она еще раз решила лечь под нож хирурга, чтобы исправить ситуацию и сделать нос миниатюрным. Итог оказался плачевным. Мексика боялась показаться в сети без фотошопа и фильтров. Ей понадобилось третье вмешательство.

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В ходе следующей ринопластики специалистам пришлось вырезать часть ребра, чтобы восстановить ранее удаленную спинку носа. Девушка очень надеялась, что на этот раз все пройдет хорошо и больше не придется активно замазывать лицо в фоторедакторах.

Результаты работы хирурга опять не устроили Мексику. По ее словам, нос получился неровным. Она надеялась исправить итог с помощью косметологов, так как ложиться в очередной раз на операционный стол не хотела. С помощью филлеров ей пытались восстановить симметрию, но тщетно.

На днях Марина опубликовала ролик прямо из клиники. Она рассказала подписчикам, что нашла хорошего специалиста в Турции и очень надеется, что в этот раз операция окажется успешной.

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Отметим, что ринопластика – это не единственный способ звезды реалити скорректировать собственную внешность. При сравнении ее фотографий сейчас и в юности, видно, что она регулярно обращается к косметологам. Девушка уже не раз увеличивала себе губы, и, судя по характерной отечности, подчеркивала скулы филлерами.