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24-летняя Мексика из «Дома-2» решилась на четвертую ринопластику


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Марина Мексика на днях сообщила своим подписчикам, что она наконец-то решилась на четвертую в своей жизни ринопластику. Предыдущая операция, по словам 24-летней девушки, также оказалась неудачной. Нос ее остался кривым.

На свою первую операцию Марина решилась в 2016 году. Сразу после вмешательства она была очень довольна, чем делилась с фолловерами. Однако после периода восстановления оказалось, что вмешательство прошло неудачно. Девушка фактически не могла дышать носом.

После этого она еще раз решила лечь под нож хирурга, чтобы исправить ситуацию и сделать нос миниатюрным. Итог оказался плачевным. Мексика боялась показаться в сети без фотошопа и фильтров. Ей понадобилось третье вмешательство.

В ходе следующей ринопластики специалистам пришлось вырезать часть ребра, чтобы восстановить ранее удаленную спинку носа. Девушка очень надеялась, что на этот раз все пройдет хорошо и больше не придется активно замазывать лицо в фоторедакторах.

Результаты работы хирурга опять не устроили Мексику. По ее словам, нос получился неровным. Она надеялась исправить итог с помощью косметологов, так как ложиться в очередной раз на операционный стол не хотела. С помощью филлеров ей пытались восстановить симметрию, но тщетно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья,как вы знаете почти год назад мне была проведена очень сложная третья ринопластика. После таких сложных,структурных операций из-за сложного процесса реабилитации и особенностей организма у меня появились неровности которые часто бывают после ринопластики🤷🏽‍♀️ Когда я увидела работы косметолога @13_girls Аракеловой Галины @dr.newface была приятно удивлена её тонкому вкусу и правильному взгляду🤩🔥 По итогу Галина из @13_girl сделала мне косметическую коррекцию филерами💉придала ту носу форму 👃🏾 которую я и хотела получить.! Девочки призываю вас тщательней посмотреть её профиль и работы от которых вы будете в восторге🙌🏾по этому если вы хотите подправить форму носика, или любая другая работа с формами и обьемами лица, вы знаете к кому обращаться... Спасибо @13_girls за ваших прекрасных мастеров.. В ближайшие недели мы проведём коррекцию, про которую расскажем позже🙀😼😘 #мексика #ринопластика #косметолог #москва #коррекция #13blackstar #girl

Публикация от MEXIKA (@ms.mexika)

На днях Марина опубликовала ролик прямо из клиники. Она рассказала подписчикам, что нашла хорошего специалиста в Турции и очень надеется, что в этот раз операция окажется успешной.

Отметим, что ринопластика – это не единственный способ звезды реалити скорректировать собственную внешность. При сравнении ее фотографий сейчас и в юности, видно, что она регулярно обращается к косметологам. Девушка уже не раз увеличивала себе губы, и, судя по характерной отечности, подчеркивала скулы филлерами.


3 Не нравится 2 Нравится 03.04.2019 Теги: Марина Мексика

Как вы думаете, этой девушке стоило идти под нож хирурга? 3  

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