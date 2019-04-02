Алена Водонаева пожаловалась на пропажу двух колец с бриллиантами
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Теледива Алена Водонаева поделилась со своими подписчиками в Инстаграм очередным поводом для переживаний - у девушки пропали два дорогих кольца с бриллиантами. При этом, ведущая подчеркнула, что это не первоапрельская шутка, ведь глупые розыгрыши она не любит, а ситуация, которая действительно имеет место быть.
Экс-участница "Дома-2" обнаружила пропажу драгоценностей вчера, первого апреля, когда собиралась на очередное светское мероприятие. По ее словам, сначала она захотела надеть одно из двух колец, но не обнаружила его на своем месте. Это заставило девушку пересмотреть всю свою ювелирную коллекцию, и в результате ревизии была выявлена пропажа еще одного украшения. По понятным причинам случившееся очень расстроило Алену. "Настроение - грусть!" - написала девушка в своем микроблоге.
Настроение - грусть! Я не припомню, когда мне было так грустно, как сегодня. Один раз с парнем рассталась несколько лет назад и сильно грустила уйдя от него. Вот по эмоциям сегодня так же. Хотя нет, ещё грустнее 😭 Скажу сразу. Не имею привычки раскидывать вещи. Все на своих местах, порядок и последовательность. Особенно, мать их, в бриллиантах! Сегодня хотела надеть кольцо с большим белым камнем и поняла, что у меня нет аж двух моих колец с большими белыми камнями е@ейшей чистоты. Один 2 к. , другой почти 4 к. И я не знаю что делать и что думать. Хочу просто оказаться лохушкой не туда положившей цацки, найти их и написать вам «Ребята, все ок! Я лох. Лох в камнях!» Боюсь что-то думать на кого-то. В мой дом мало кто вхож. Очень мало кто. Я закрытый человек, тщательно оберегающий свой мир. Я Рак, мазафака, так наверное понятнее. Мало с кем общаюсь, мало кого жду в гости. Короче вот такой вот понедельник. Ночью поеду к злой ведьме. Пусть скажет кто. Или где. Третьего не дано .... п.с. Все, кто спрашивает не шутка ли это первоапрельская, вы хоть в раз 1 апреля замечали от меня розыгрыши? Нет! Я терпеть не могу тупые традиции с глупыми розыгрышами и никогда в них не участвую. Аминь! 😼
По ее словам, она не имеет привычки разбрасывать вещи, тем более такие дорогие, по углам. Да и в дом, который Водонаева называет не иначе как своей крепостью, она мало кого пускает. Ведущая признается, что является человеком, всегда ревностно защищающим свое личное пространство. Именно поэтому, после пропажи колец с бриллиантами в два и четыре карата, она опасается предположить самое худшее, ведь речь здесь идет о близких людях. "Боюсь что-то думать на кого-то", - призналась Алена. Так что, в сложившейся ситуации ей хочется просто оказаться "лохушкой", которая из-за собственной невнимательности положила драгоценности не на место.
Также, то ли в шутку, то ли всерьез, теледива написала, что собирается пойти к ведьме, чтобы та рассказала, где сейчас находятся ее любимые украшения, а самое главное, кто их взял. Но эту идею многие подписчики Водонаевой не одобрили. Тем более, что большинство из них уверены, что Алена сама потеряла кольца где-то в пределах дома, и скоро они благополучно найдутся. Правда, есть и те, кто предположил, что из-за материальных трудностей звезда просто сдала дорогие колечки в ломбард.
Краткая информация об Алене Водонаевой
Имя: Алена Водонаева
Отчество: Юрьевна
День рождения: 02.07.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Тюмень
Рост: 176 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: телеведущая, журналистка
Фотографии
Фотографии
А вы сталкивались с пропажей драгоценностей? 3
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Пип / 02.04.19 17:43Очередные крокодильи слезы. Абсолютно согласна с теми, кто считает, что она сама в ломбард их и отнесла. Слухи ходят настойчивые, что у Аленушки с мужем со вторым не лады. Наверное, спонсировать перестал. Вот она колечки сдала или продала, дабы пока жить как привыкла, а сама плачется в ИГ, чтобы пожалели ее, может, на этом фоне очередной богатенький Буратино нарисуется. Избитый прием всех содержанок.
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Ирэн / 02.04.19 17:35А были ли мальчик?... Это как у Бони "мама, а мы здесь не живем..." Все эти выходцы из Д2 такие боХато-успешно-крутые в инсте, а по факту кроме этой мишуры и пыли в соцсетях ничего и нет... А не, есть, пардон, рогатки есть, я забыла, ими и зарабатывают...
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Миланет / 02.04.19 14:57Прочитала ее пост и поняла - не верю. С каким-то она с сарказмом обо всем этом говорит. Про ведьму вообще сущую ерунду написала. Вообще, человек, который потерял дорогие кольца, но НЕ ХОЧЕТ думать плохого на своих близких, вхожих в дом, никогда не станет выкладывать публичный пост в социальную сеть, чтобы эти сами близкие его прочитали. Если у нормального человека нормальные мысли, то он тихо и спокойно постарается во всем разобраться. А так, Водонаева решила пойти по стопам своей коллеги Бони, которая обвиняла домработницу в краже денег, и просто дополнительно привлечь к себе внимания. Но читать о ее "горестях" противно!