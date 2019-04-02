Алена Водонаева пожаловалась на пропажу двух колец с бриллиантами

Теледива Алена Водонаева поделилась со своими подписчиками в Инстаграм очередным поводом для переживаний - у девушки пропали два дорогих кольца с бриллиантами. При этом, ведущая подчеркнула, что это не первоапрельская шутка, ведь глупые розыгрыши она не любит, а ситуация, которая действительно имеет место быть.

Экс-участница "Дома-2" обнаружила пропажу драгоценностей вчера, первого апреля, когда собиралась на очередное светское мероприятие. По ее словам, сначала она захотела надеть одно из двух колец, но не обнаружила его на своем месте. Это заставило девушку пересмотреть всю свою ювелирную коллекцию, и в результате ревизии была выявлена пропажа еще одного украшения. По понятным причинам случившееся очень расстроило Алену. "Настроение - грусть!" - написала девушка в своем микроблоге.

По ее словам, она не имеет привычки разбрасывать вещи, тем более такие дорогие, по углам. Да и в дом, который Водонаева называет не иначе как своей крепостью, она мало кого пускает. Ведущая признается, что является человеком, всегда ревностно защищающим свое личное пространство. Именно поэтому, после пропажи колец с бриллиантами в два и четыре карата, она опасается предположить самое худшее, ведь речь здесь идет о близких людях. "Боюсь что-то думать на кого-то", - призналась Алена. Так что, в сложившейся ситуации ей хочется просто оказаться "лохушкой", которая из-за собственной невнимательности положила драгоценности не на место.

Также, то ли в шутку, то ли всерьез, теледива написала, что собирается пойти к ведьме, чтобы та рассказала, где сейчас находятся ее любимые украшения, а самое главное, кто их взял. Но эту идею многие подписчики Водонаевой не одобрили. Тем более, что большинство из них уверены, что Алена сама потеряла кольца где-то в пределах дома, и скоро они благополучно найдутся. Правда, есть и те, кто предположил, что из-за материальных трудностей звезда просто сдала дорогие колечки в ломбард.