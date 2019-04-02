Актриса Софи Тернер рассказала, как повлияли на ее жизнь съемки в «Игре престолов»

Все меньше времени остается до премьеры финального сезона "Игры престолов" (Game of Thrones). И все охотнее актеры, сыгравшие в этом сериале главные роли, дают интервью. Например, на днях это сделала 23-летняя актриса Софи Тернер, которую зрители телесаги знают и любят, как Сансу Старк. Девушка рассказала, что значит для нее участие в столь масштабном проекте и как "Игра престолов" отразилась на ее жизни.

Так, по признанию Софи, сильная и волевая Санса с трагической судьбой, заставила и ее саму серьезно задуматься о такой давно существующей проблеме общества, как домашнее насилие. Напомним, что по сюжету одного из сезонов совсем юную представительницу дома Старков выдают замуж за бесчеловечного Рамси Болтона. Тогда актрисе пришлось сыграть в одной эмоционально тяжелой сцене, где ее героиня подвергается жестокому обращению со стороны новоиспеченного мужа. И чтобы как можно лучше вжиться в роль и прочувствовать все, что чувствовала Санса, Софи начала всерьез изучать проблемы домашнего насилия.

Впоследствии актриса даже присоединилась к движению #MeToo, которое оказывает поддержку женщинам, столкнувшимся с домогательствами, жестокостью и насилием в любых его проявлениях. После окончания проекта Софи планирует продолжить работу в этом направлении.

Помимо этого, исполнительница одной из главных ролей рассказала, что окончание "Игры престолов" является для нее действительно огромной потерей, которую она сравнила со смертью в семье. Но также девушка видит в этом возможность наконец-то вплотную заняться своей жизнью. "Я десять лет играла одного персонажа и вела себя так, как мне говорили", - признается Софи. Теперь же она намерена выбрать в качестве хобби рисование и балет, а также сыграть долгожданную свадьбу со своим избранником музыкантом Джо Джонасом.

Не устают подогревать интерес к последнему сезону и создатели саги. Так, буквально вчера к радости поклонников на экраны вышел еще один проморолик, в котором можно было увидеть кадры как из уже показанного ранее официального трейлера, так и совсем новые.

