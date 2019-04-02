Журналисты уверены, что Вера Алентова делала пластические операции

На днях актриса знаменитого фильма «Москва слезам не верит» рассказала журналистам, что ей нравится стареть рядом со своим мужем Владимиром Меньшовым. По мнению артистки, разница между супругами не должна быть большой. С возрастом в организме происходят изменения, бороться с которыми невозможно. Наблюдать рядом молодого мужчину или спутницу старшему в паре, крайне сложно. Если же оба ровесники, принять старость получается легко.

Журналисты поставили некоторые слова Веры под сомнение. Они считают, что Алентова немного лукавит, поскольку свою старость принимать в естественном виде она все-таки не готова. Свидетельством тому являются пластические операции. В том, что актриса их делала, журналисты не сомневаются.

По мнению представителей СМИ, при сравнении снимков женщины в юности и сейчас, отчетливо видно, как менялся со временем овал лица. Журналисты предположили, что актриса сделала круговую подтяжку лица и блефаропластику.

Интересно, что на прямые вопросы о том, а были ли пластические операции, Вера уходит. Алентова предпочитает вообще никак не комментировать данную тему.

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Впрочем, поклонников актрисы это не волнует. Если пластика и была, то до неузнаваемости лицо актрисы она точно не изменила.