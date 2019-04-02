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Журналисты уверены, что Вера Алентова делала пластические операции


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На днях актриса знаменитого фильма «Москва слезам не верит» рассказала журналистам, что ей нравится стареть рядом со своим мужем Владимиром Меньшовым. По мнению артистки, разница между супругами не должна быть большой. С возрастом в организме происходят изменения, бороться с которыми невозможно. Наблюдать рядом молодого мужчину или спутницу старшему в паре, крайне сложно. Если же оба ровесники, принять старость получается легко.

Журналисты поставили некоторые слова Веры под сомнение. Они считают, что Алентова немного лукавит, поскольку свою старость принимать в естественном виде она все-таки не готова. Свидетельством тому являются пластические операции. В том, что актриса их делала, журналисты не сомневаются.

По мнению представителей СМИ, при сравнении снимков женщины в юности и сейчас, отчетливо видно, как менялся со временем овал лица. Журналисты предположили, что актриса сделала круговую подтяжку лица и блефаропластику.

Интересно, что на прямые вопросы о том, а были ли пластические операции, Вера уходит. Алентова предпочитает вообще никак не комментировать данную тему.

Впрочем, поклонников актрисы это не волнует. Если пластика и была, то до неузнаваемости лицо актрисы она точно не изменила.

Краткая информация о Вере Алентовой

Имя: Вера Алентова

Отчество: Валентиновна

День рождения: 21.02.1942

Возраст: 77 лет

Место рождения: г. Котлас, Архангельская обл.

Рост: 172 см

Вес: 67 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: актриса театра и кино

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0 Не нравится 1 Нравится 02.04.2019 Теги: Вера Алентова

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