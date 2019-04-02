Журналисты уверены, что Вера Алентова делала пластические операции
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На днях актриса знаменитого фильма «Москва слезам не верит» рассказала журналистам, что ей нравится стареть рядом со своим мужем Владимиром Меньшовым. По мнению артистки, разница между супругами не должна быть большой. С возрастом в организме происходят изменения, бороться с которыми невозможно. Наблюдать рядом молодого мужчину или спутницу старшему в паре, крайне сложно. Если же оба ровесники, принять старость получается легко.
Журналисты поставили некоторые слова Веры под сомнение. Они считают, что Алентова немного лукавит, поскольку свою старость принимать в естественном виде она все-таки не готова. Свидетельством тому являются пластические операции. В том, что актриса их делала, журналисты не сомневаются.
По мнению представителей СМИ, при сравнении снимков женщины в юности и сейчас, отчетливо видно, как менялся со временем овал лица. Журналисты предположили, что актриса сделала круговую подтяжку лица и блефаропластику.
Интересно, что на прямые вопросы о том, а были ли пластические операции, Вера уходит. Алентова предпочитает вообще никак не комментировать данную тему.
Впрочем, поклонников актрисы это не волнует. Если пластика и была, то до неузнаваемости лицо актрисы она точно не изменила.
Краткая информация о Вере Алентовой
Имя: Вера Алентова
Отчество: Валентиновна
День рождения: 21.02.1942
Возраст: 77 лет
Место рождения: г. Котлас, Архангельская обл.
Рост: 172 см
Вес: 67 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: актриса театра и кино
Фотографии
Фотографии
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*** / 02.04.19 22:30Любопытно, зачем это вообще обсуждается. Журналисты уверены. эээ... ну ок. Вот работёнка у людей))
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Нефигисепе / 02.04.19 21:46Как раз пластика изменила ее капитально. И изуродовала ее.
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Никольски / 02.04.19 20:03Странно, что они сомневаются. Она сделала пластику давно и очень неудачную. Такую, что ее всю перекосило. Она долго не могла сниматься. И до сих пор у всех запрет на крупный план Алентовой. Ни в одном ток шоу , где она появляется нет крупных планов. Потому что морда лица перекошена. А тут вдруг все озадачились. Развеселили..
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Лика / 02.04.19 18:22Мне тоже кажется, что что-то делала. Признаваться в этом или нет, сугубо ее личное дело.