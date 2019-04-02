Пользователи осудили Яну Рудковскую, презентовавшую игрушку с лицом своего сына

Пользователи сети обсуждают недавно опубликованный Яной Рудковской ролик из эфира японского телеканала. По словам женщины, это видео фрагмент из передачи, в которой ее сын наравне с другими детьми-спортсменами из Азии соревновался в виртуозности катания на коньках. В конце мероприятия его отец, Евгений Плющенко, вручил соперникам подарок – чебурашку с лицом Саши.

По словам Яны, ЧебуСашка был придуман ею совместно с магазином игрушек и союзмультфильмом. Все это приурочили к 50-летию известного российского персонажа анимационных фильмов.

Сама Яна этим фактом довольна и гордится достижениями сына. Она отметила, что игрушка пока что продается только на территории Японии, но уже скоро ее смогут купить все поклонники Саши в России.

Пользователи к такому решению Рудковской отнеслись, мягко говоря, неоднозначно.

«Только коммерция победит здравый смысл», «Как будто неживой дитя… Это проклятая игрушка... Что деньги с людьми делают…», «Жуть. Да-а-а....народ поржал над ребенком. Какой кошмар», «Вы реально считаете, что продавать жуткую игрушку с лицом Саши – это нормально и весело? Вы реально считаете, что называть взрослого ребенка Гном Гномычем, а теперь ЧебуСашкой это нормально?!»

Большая часть оставленных пользователями сети комментариев свидетельствовала о негодовании людей поведением Яны. Они сошлись во мнении, что мама издевается над ребенком, выставляя его посмешищем. При этом подписчики выражали свое сочувствие 6-летнему Саше.

Рудковская на мнение людей никак не отреагировала. Зато задумалась, что пора бы Саше поменять имя в аккаунте инстаграм. На его странице она спросила у фолловеров, оставаться ли ребенку, которому исполнилось 6 лет, Гном Гномычем, или пора уже придумать псевдоним посолиднее.