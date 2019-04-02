Пользователи осудили Яну Рудковскую, презентовавшую игрушку с лицом своего сына
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Пользователи сети обсуждают недавно опубликованный Яной Рудковской ролик из эфира японского телеканала. По словам женщины, это видео фрагмент из передачи, в которой ее сын наравне с другими детьми-спортсменами из Азии соревновался в виртуозности катания на коньках. В конце мероприятия его отец, Евгений Плющенко, вручил соперникам подарок – чебурашку с лицом Саши.
По словам Яны, ЧебуСашка был придуман ею совместно с магазином игрушек и союзмультфильмом. Все это приурочили к 50-летию известного российского персонажа анимационных фильмов.
Сама Яна этим фактом довольна и гордится достижениями сына. Она отметила, что игрушка пока что продается только на территории Японии, но уже скоро ее смогут купить все поклонники Саши в России.
Пользователи к такому решению Рудковской отнеслись, мягко говоря, неоднозначно.
«Только коммерция победит здравый смысл», «Как будто неживой дитя… Это проклятая игрушка... Что деньги с людьми делают…», «Жуть. Да-а-а....народ поржал над ребенком. Какой кошмар», «Вы реально считаете, что продавать жуткую игрушку с лицом Саши – это нормально и весело? Вы реально считаете, что называть взрослого ребенка Гном Гномычем, а теперь ЧебуСашкой это нормально?!»
Большая часть оставленных пользователями сети комментариев свидетельствовала о негодовании людей поведением Яны. Они сошлись во мнении, что мама издевается над ребенком, выставляя его посмешищем. При этом подписчики выражали свое сочувствие 6-летнему Саше.
Дорогие ,я очень рада, что в год ,когда легендарному Чебурашке исполняется 5️⃣0️⃣лет , Санечка @gnomgnomych в телевизионном шоу(где он с папой -главные герои , на одном из топовых телевизионных каналов Японии -TBS), не только выиграл все соревнования по « Виртуозности Катания» , но и презентовал свою игрушку ЧебуСашку , которую мы создали совместно с @toyru_official и Королевой игрушек - Алисой @alisabartova и легендарным @soyuzmultfilm.official , а уже летом ЧебуСашки и большой ассортимент креативной сувенирной продукции для детей Вы сможете купить не только в Японии, но и в России) Вас ждёт много интересного ) 🇷🇺🇯🇵❤️ ps полную ссылку на 2 программу шоу в Японии Вы можете посмотреть в шапке профиля у @gnomgnomych 🤘🏻
Рудковская на мнение людей никак не отреагировала. Зато задумалась, что пора бы Саше поменять имя в аккаунте инстаграм. На его странице она спросила у фолловеров, оставаться ли ребенку, которому исполнилось 6 лет, Гном Гномычем, или пора уже придумать псевдоним посолиднее.
Краткая информация о Яне Рудковской
Имя: Яна Рудковская
Отчество: Александровна
День рождения: 02.01.1975
Возраст: 44 года
Место рождения: г. Москва
Рост: 165 см
Вес: 48 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: музыкальный продюсер
Фотографии
Фотографии
Как вы относитесь к методам воспитания Яной маленького Саши? 5
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Все, ребятки - АЛИАС / 02.04.19 17:49Баба кукушкой тронулась
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Катя / 02.04.19 16:47Ужасная игрушка: идея, воплощение. И сам этот Саша в этом костюме ужасно нелепый ((( Мне только не понятно одно. У Саши есть папа. Адекватный в виду человек, чемпион, любит Сашу, у Саши улыбка только у него на руках..Вот папа куда смотрел, когда на Сашу чебурашку одевали?
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Ирэн / 02.04.19 14:16Не мальчик, а пиар-проект какой-то! Зачем так издеваться над ребенком?! В ее головенку не приходила мысль, что не всем ее Саня вообще нравится? И, пардон, игрушкой могут не только восхищаться и ставить в "красный угол", но и оторвать ухо и подтереть опу... Приятно? Не уверена... Чет куклой вуду веет...
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Luu / 02.04.19 12:29Сама она 'чебусашка' , зачем из подросшего уже мальчика дурачка делать, свою рожу бы поставила , если так нравится-у нее комичная она достаточно, сошло бы
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Кошмар / 02.04.19 11:58Искренне сочувствую пацану. Таких амбиций мамаши ни одна нормальная психика не выдержит.