Раскрыт секрет появления лишнего веса Анны Семенович
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Последние дни фанаты известной певицы Анны Семенович не находили себе места. Причиной стала фотография, появившаяся в сети, на которой звезда запечатлена в подъезде своего дома в спортивном костюме. На снимке невооруженным глазом видно, как набрала в весе знаменитость, по самым скромным подсчетам он составил более 100 кг.
Увиденное буквально повергло в шок как поклонников, так и журналистов. Моментально стали выдвигаться версии, одни из которых заключались в правдоподобности фото, а другие подвергали сомнению полноту Анны, при этом строились догадки, что снимок, возможно, обработан в фотошопе.
Разгадка произошедшего оказалась довольно таки логической и предсказуемой. Дело в том, что Семенович специально имитировала лишний вес с помощью определенных технических приспособлений. Необходимость этого возникла в связи со съемками ее нового клипа «Хочешь», который поклонник получили возможность лицезреть в сети.
В нем Анна снялась вместе с актером Станиславом Дужниковым, который известен зрителям по съемкам в сериале «Воронины». Стоит сказать, что мужчина в клипе выглядит не менее объемно, чем главная героиня. Вместе они смотрятся невероятно гармонично.
Краткая информация об Анне Семенович
Имя: Анна Семенович
Отчество: Григорьевна
День рождения: 01.03.1980
Возраст: 39 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 168 см
Вес: 65 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Обезьяна
Деятельность: певица, фигуристка
Фотографии
Фотографии
А Вы поверили в то, что Анна Семенович набрала лишний вес? 2
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Настя / 02.04.19 14:21На фото видно, что прическа Анны Семенович выглядит очень странно. Мне казалось, что это просто удачно сделанный фотошоп. Хорошо, что певица на самом деле не располнела до такой степени и сохранила свои соблазнительные формы. Стоит сказать, что в клипе она смотрится очень артистично
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Саша / 02.04.19 14:20Я сразу поняла, что здесь что-то не то. Честно говоря, я решила, что это просто очередной пиар-ход, чтобы привлечь внимание публики. В клипе анна Семенович смотрится очень забавно, ей отлично удался как сам хит, так и видео к нему