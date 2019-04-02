Раскрыт секрет появления лишнего веса Анны Семенович

Последние дни фанаты известной певицы Анны Семенович не находили себе места. Причиной стала фотография, появившаяся в сети, на которой звезда запечатлена в подъезде своего дома в спортивном костюме. На снимке невооруженным глазом видно, как набрала в весе знаменитость, по самым скромным подсчетам он составил более 100 кг.

Увиденное буквально повергло в шок как поклонников, так и журналистов. Моментально стали выдвигаться версии, одни из которых заключались в правдоподобности фото, а другие подвергали сомнению полноту Анны, при этом строились догадки, что снимок, возможно, обработан в фотошопе.

Разгадка произошедшего оказалась довольно таки логической и предсказуемой. Дело в том, что Семенович специально имитировала лишний вес с помощью определенных технических приспособлений. Необходимость этого возникла в связи со съемками ее нового клипа «Хочешь», который поклонник получили возможность лицезреть в сети.

В нем Анна снялась вместе с актером Станиславом Дужниковым, который известен зрителям по съемкам в сериале «Воронины». Стоит сказать, что мужчина в клипе выглядит не менее объемно, чем главная героиня. Вместе они смотрятся невероятно гармонично.