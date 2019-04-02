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Раскрыт секрет появления лишнего веса Анны Семенович


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Последние дни фанаты известной певицы Анны Семенович не находили себе места. Причиной стала фотография, появившаяся в сети, на которой звезда запечатлена в подъезде своего дома в спортивном костюме. На снимке невооруженным глазом видно, как набрала в весе знаменитость, по самым скромным подсчетам он составил более 100 кг.

Увиденное буквально повергло в шок как поклонников, так и журналистов. Моментально стали выдвигаться версии, одни из которых заключались в правдоподобности фото, а другие подвергали сомнению полноту Анны, при этом строились догадки, что снимок, возможно, обработан в фотошопе.

Разгадка произошедшего оказалась довольно таки логической и предсказуемой. Дело в том, что Семенович специально имитировала лишний вес с помощью определенных технических приспособлений. Необходимость этого возникла в связи со съемками ее нового клипа «Хочешь», который поклонник получили возможность лицезреть в сети.

В нем Анна снялась вместе с актером Станиславом Дужниковым, который известен зрителям по съемкам в сериале «Воронины». Стоит сказать, что мужчина в клипе выглядит не менее объемно, чем главная героиня. Вместе они смотрятся невероятно гармонично.

Краткая информация об Анне Семенович

Имя: Анна Семенович

Отчество: Григорьевна

День рождения: 01.03.1980

Возраст: 39 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 168 см

Вес: 65 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Обезьяна

Деятельность: певица, фигуристка

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0 Не нравится 1 Нравится 02.04.2019 Теги: Анна Семенович

А Вы поверили в то, что Анна Семенович набрала лишний вес? 2  

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  • Настя / 02.04.19 14:21
    -
    0
    +
    На фото видно, что прическа Анны Семенович выглядит очень странно. Мне казалось, что это просто удачно сделанный фотошоп. Хорошо, что певица на самом деле не располнела до такой степени и сохранила свои соблазнительные формы. Стоит сказать, что в клипе она смотрится очень артистично
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  • Саша / 02.04.19 14:20
    -
    -1
    +
    Я сразу поняла, что здесь что-то не то. Честно говоря, я решила, что это просто очередной пиар-ход, чтобы привлечь внимание публики. В клипе анна Семенович смотрится очень забавно, ей отлично удался как сам хит, так и видео к нему
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