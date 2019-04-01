Полина Гагарина прошла в финал китайского музыкального конкурса Singer

Полина Гагарина вышла в финал самого популярного азиатского музыкального конкурса Singer, тем самым вплотную приблизившись к победе. Как признаются близкие артистки, их очень смущал выбор песни, сделанный Полиной, и мало кто верил в успех ее недавнего выступления. Однако певица в очередной раз доказала всем, что она является профессионалом своего дела, покорив придирчивую китайскую публику композицией "Колыбельная", которая была исполнена в абсолютно новой аранжировке.

Чтобы приблизиться к финалу, Гагариной пришлось немало потрудиться. На этом пути у неё было всё: взлеты, падения и даже проблемы со здоровьем. Ей надо было придумывать такие номера, которые не оставили бы равнодушными никого. И в большинстве случаев нашей соотечественнице удавалось справиться с поставленной задачей. Полина становилась уверенной победительницей нескольких этапов конкурса, покоряя жюри и слушателей своим неимоверно сильным голосом и яркими запоминающимися выступлениями.

Более того, Гагарина серьезно занялась изучением китайского языка, чтобы понимать, о чём её спрашивают. Чуть позже она даже научилась петь на нём, наглядно продемонстрировав свои успехи уже во втором этапе шоу, когда, исполняя песню "Катюша", спела последний куплет на китайском, чем немало удивила зрителей и экспертов.

Однако далеко не всё давалось нашей артистке легко и просто. Так, во время репетиции одного из номеров, она получила сильную травму спины и запрет врачей выходить на сцену. Но и здесь Поля проявила упорство, и с помощью танцоров, которые сначала вывели, а затем унесли ее со сцены, она смогла выступить более чем достойно. По признанию девушки, не сорвать номер ей помогли лекарственные средства и адреналин.

Теперь Гагарину ждет финал, где помимо неё, за победу в конкурсе будут бороться ещё 6 человек. Но после всего пройденного, российская артистка вместе со своей командой настроена только на первое место. Особенно сильно Полину поддерживает супруг - Дмитрий Исхаков. Изначально именно он больше всех сомневался в том, что "Колыбельная" - удачный выбор для полуфинала. Но всё получилось как нельзя лучше, и необычная подача давно известной в нашей стране композиции помогла девушке сделать еще один уверенный шаг к победе.