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Пользователи обсуждают располневшую певицу Максим


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На выходных в сети появились фотографии певицы Максим. Она была запечатлена поклонниками со слегка отекшим лицом. В таком виде ее сфотографировали на выступлении в городе Стерлитамак, в Башкирии. Концерт артистки проходил в популярном местном ресторане. По словам зрителей, женщина странно вела себя на сцене. После выступления она осталась на фуршет и употребляла много алкоголя. В итоге, охраннику пришлось выводить ее под руки и сопровождать певицу до гостиницы.

Сама Максим данный инцидент никак не комментировала. Вместо этого у нее нашлись защитники, которые после появления слухов отметили, что это все ложь. На сцене певица вела себя нормально и исполняла все песни вживую. На концерте она выложилась на все 100%, а в конце выступления у нее даже пропал голос. Последнюю песню фанаты под музыку допевали сами.

Сторонники артистки считают, что Максим – одна из немногих певиц, которая имеет хорошие вокальные данные и выступает вживую, не используя фонограмму. С учетом годичного перерыва, который она брала ранее из-за проблем со здоровьем, ее возвращение на сцену выглядит достойно.

Относительно полноты Максим немногим ранее высказывалась сама. В интервью она поясняла, что вторая беременность и роды были для нее сложными в эмоциональном плане. Второй супруг ей изменял, и певица приняла решение о расставании.

После родов она набрала лишние килограммы и решила похудеть. Для этого Максим резко урезала рацион и стала усиленно заниматься в зале. В течение 9 месяцев такого режима она сбросила вес до критических 43 кг. Врачи диагностировали у нее анорексию. Ей нужно было срочно возвращать килограммы обратно, чтобы восстановить здоровье.

Сейчас артистка старается придерживаться правильного питания, она полностью отказалась от диет.


37 Не нравится 17 Нравится 01.04.2019 Теги: максим

А как вы считаете, Максим выглядит нормально? 9  

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