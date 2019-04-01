Пользователи обсуждают располневшую певицу Максим
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На выходных в сети появились фотографии певицы Максим. Она была запечатлена поклонниками со слегка отекшим лицом. В таком виде ее сфотографировали на выступлении в городе Стерлитамак, в Башкирии. Концерт артистки проходил в популярном местном ресторане. По словам зрителей, женщина странно вела себя на сцене. После выступления она осталась на фуршет и употребляла много алкоголя. В итоге, охраннику пришлось выводить ее под руки и сопровождать певицу до гостиницы.
Сама Максим данный инцидент никак не комментировала. Вместо этого у нее нашлись защитники, которые после появления слухов отметили, что это все ложь. На сцене певица вела себя нормально и исполняла все песни вживую. На концерте она выложилась на все 100%, а в конце выступления у нее даже пропал голос. Последнюю песню фанаты под музыку допевали сами.
Сторонники артистки считают, что Максим – одна из немногих певиц, которая имеет хорошие вокальные данные и выступает вживую, не используя фонограмму. С учетом годичного перерыва, который она брала ранее из-за проблем со здоровьем, ее возвращение на сцену выглядит достойно.
Относительно полноты Максим немногим ранее высказывалась сама. В интервью она поясняла, что вторая беременность и роды были для нее сложными в эмоциональном плане. Второй супруг ей изменял, и певица приняла решение о расставании.
После родов она набрала лишние килограммы и решила похудеть. Для этого Максим резко урезала рацион и стала усиленно заниматься в зале. В течение 9 месяцев такого режима она сбросила вес до критических 43 кг. Врачи диагностировали у нее анорексию. Ей нужно было срочно возвращать килограммы обратно, чтобы восстановить здоровье.
Сейчас артистка старается придерживаться правильного питания, она полностью отказалась от диет.
А как вы считаете, Максим выглядит нормально? 9
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[email protected] / 01.04.19 23:06Очень интересная певица, красивое тело, не то, что у А Калашниковой--кожа да кости. тощая, страшноватая.
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Рамаяна / 01.04.19 19:59Да, ну вам! Нормально она выглядит. Только с платьем у нее беда. Лишний вес плюс возраст. Это все нужно учитывать. Как говорится, будь добра, подбери вещи соответственно возрасту и фигуре.
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Е.бать / 01.04.19 16:47Уродище плаксивое ))) -кому она ваще нужна - певица блин ))) смех !
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Наталья Крым / 01.04.19 15:40Я ее не узнаю.Лицо очень отекшее и такое ощущение ,что она то ли очень устала ,то ли немного выпила.
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тоя сочи / 01.04.19 15:25все хотят чтоб певица подохла от анорексии наверное.
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nata тамбов / 01.04.19 15:15нет.как после запоя.выступает в нетрезвом виде.
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алла Уфа / 01.04.19 15:10Я вообще предположила бы . что это не Максим! Неузнаваема
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Танюша / 01.04.19 12:16Хорошо, что она начала с Башкирии. Устроить помпезное возвращение на сцену в столице явно не получилось бы.