Рудковская пояснила подписчикам, что ее сын заслужил право ходить по подиуму

Яна Рудковская в своем аккаунте инстаграм опубликовала видеокадры с показа Юдашкина. На них ее младший сын Саша в компании с детьми других звезд демонстрировал детскую коллекцию одежды.

Некоторые подписчики продюсера не восприняли эту новость радостно. Они недоумевали, зачем это шоу нужно, поскольку на подиуме оказались только дети селебрети. Некоторые отметили, что светское общество фактически устроило шоу для самих себя.

Эти комментарии задели Яну Рудковскую. Она решила ответить недовольным. Женщина заявила, что всех детей, представленных на подиуме, лично отбирала Галина Юдашкина. Громкая фамилия не была единственным критерием. Владельцам модного дома было важно продемонстрировать одежду на спортивных мальчиках и девочках. По мнению самой Яны, ее сын заслужил оказаться в их числе.

Она рассказала, что Саша, в отличие от многих, не играет с утра до вечера в игры на планшете. Он ежедневно «пашет на тренировках». Другой жизни для своего ребенка продюсер не видит. Яна понимает, что он родился в спортивной семье, и носит известную фамилию. Если мальчик не будет ей соответствовать, в будущем его просто заклюют.

Кроме этого Рудковская пояснила всем недовольным, что бренды, дабы повысить свою узнаваемость всегда приглашают на показы известных людей. Таким образом они продвигают продукт в массы.