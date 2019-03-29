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Рудковская пояснила подписчикам, что ее сын заслужил право ходить по подиуму


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Яна Рудковская в своем аккаунте инстаграм опубликовала видеокадры с показа Юдашкина. На них ее младший сын Саша в компании с детьми других звезд демонстрировал детскую коллекцию одежды.

Некоторые подписчики продюсера не восприняли эту новость радостно. Они недоумевали, зачем это шоу нужно, поскольку на подиуме оказались только дети селебрети. Некоторые отметили, что светское общество фактически устроило шоу для самих себя.

Эти комментарии задели Яну Рудковскую. Она решила ответить недовольным. Женщина заявила, что всех детей, представленных на подиуме, лично отбирала Галина Юдашкина. Громкая фамилия не была единственным критерием. Владельцам модного дома было важно продемонстрировать одежду на спортивных мальчиках и девочках. По мнению самой Яны, ее сын заслужил оказаться в их числе.

Она рассказала, что Саша, в отличие от многих, не играет с утра до вечера в игры на планшете. Он ежедневно «пашет на тренировках». Другой жизни для своего ребенка продюсер не видит. Яна понимает, что он родился в спортивной семье, и носит известную фамилию. Если мальчик не будет ей соответствовать, в будущем его просто заклюют.

Кроме этого Рудковская пояснила всем недовольным, что бренды, дабы повысить свою узнаваемость всегда приглашают на показы известных людей. Таким образом они продвигают продукт в массы.

Краткая информация о Яне Рудковской

Имя: Яна Рудковская

Отчество: Александровна

День рождения: 02.01.1975

Возраст: 44 года

Место рождения: г. Москва

Рост: 165 см

Вес: 48 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: музыкальный продюсер

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1 Не нравится 1 Нравится 29.03.2019 Теги: Яна Рудковская

А вы согласны с мнением Яны? 5  

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  • lina / 29.03.19 17:35
    -
    3
    +
    ага , точно , если трудится и пашет мальчик , так хоть оставить в покое его можно на какой-то момент , а не таскать на взрослые тусовки . Никакие это семьи не особенные , певцы среднего уровня , ну , понятно , Плющенко чемпион , но все же сколько лет назад это было . Если б не показывали они свои рожи навязчиво в Инстаграм , мало кто их бы помнил . А дети , кстати , достигнув совершеннолетия могут им предъявить претезии ,так как это все же эксплуатация их образов и т.д. К примеру , Майя Плисецкая так же как и Николай Цискаридзе пришли в балет ( тяжелейший физически вид искусства ) в 7 и 9 лет соответственно и по СОБСТВЕННОМУ желанию , (в этом возрасте уже есть понятия и предпочтения) , они говорили об этом в своих воспоминаниях. А тут ребенка в 3 года суют в спорт несмышленного ( главное , и мамаше свободнее ) и он у них " пашет " .
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  • Пивовар / 29.03.19 15:07
    -
    4
    +
    Тренировки, будущее, фамилия. Все это понятно, но как по мне, она перегибает палку. Интересно посмотреть, в будущем это аукнется, когда пацан взбрыкнет или окажется не таким талантливым, как ей хотелось бы.
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  • Лемешова Я. / 29.03.19 13:23
    -
    6
    +
    Если бы она была на 100% уверена в своем подходе к воспитанию и не сомневалась ни в чем, ни перед кем бы она оправдываться не стала и не опускалась бы до уровня ругани в инсте.
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  • Legenda / 29.03.19 12:47
    -
    4
    +
    Она полностью лишила ребенка детства. Я когда читала трэш про воспитание этого бедного Гном Гномыча, мне его искренне стало жалко. Она первая его клюет, причем уже.
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  • Анна-Мария / 29.03.19 12:00
    -
    7
    +
    Странная тетка, сама растит его популярность и потом кричит, что он должен соответствовать. Из всех детей Орбакайте знаю только старшего и то, он сам в шоу-биз полез. Кто там у нее еще есть всем глубоко фиолетово. Живут себе спокойно и «не соответствуют». Эта сама шумиху поднимает. Даже ее сын от Батурина особенного никого не волнует. Есть и есть, пусть растет, живет, развивается. Его жизнь – его дело.
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