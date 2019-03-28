Божена Рынска пытается зачать ребенка от покойного мужа
2 1
Впервые после пережитого горя и последовавшей за ним госпитализации Божена решила дать откровенное интервью. К удивлению многих пользователей, произошло это в рамках передачи «Осторожно, Собчак!».
Ксения пришла к женщине домой с букетом роз. Разговор она вела достаточно деликатно и Божена рассказала ей об очень личных вещах. Так, женщина призналась, что намерена забеременеть. Для этого она уже начала необходимые приготовления. Процесс оплодотворения яйцеклетки будет происходить путем процедуры ЭКО. Божена желает, чтобы отцом новорожденного был ее покойный супруг. Такие возможности на сегодняшний день у нее есть. После смерти мужчины остались ранее взятые у него биологические материалы, необходимые для зачатия.
Интересно, что обеспеченный мужчина, совладелец телекомпании «НТВ», оставил Рынску без гроша в кармане. Все наследство Малашенко, по словам журналистки, перейдет его детям.
Ксения со своей стороны поинтересовалась, если процедура ЭКО пройдет успешно и ребенок появится на свет, сможет ли он претендовать на часть оставшегося после смерти Игоря Малашенко имущества и материальных накоплений? Божена ответила на заданный вопрос утвердительно.
В ходе разговора многим пользователям сети стало понятно, что Рынска еще не оправилась от произошедшего. С одной стороны, она заявляла, что уже начала подготовку к ЭКО и статусу мамы в будущем, с другой, отмечала, что после смерти Игоря ей и самой жить не хочется. Мысли о самоубийстве вслед за мужем ее еще пока не отпускают.
Краткая информация о Божене Рынске
Имя: Божена Рынска
Отчество: Львовна
День рождения: 20.01.1975
Возраст: 44 года
Место рождения: г. Ленинград
Рост: 171 см
Вес: 62 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: журналистка, писательница, блогер
Фотографии
Фотографии
А как вы относитесь к возможности родить ребенка от уже покойного человека? 5
-
Вершинина М. / 28.03.19 15:27Если это была искренняя любовь, то почему бы и нет. Так написали, будто она некрофилка цивилизованного способа иметь детей, пусть и от умершего уже человека нет.
-
М-Да / 28.03.19 13:45Стремно, если честно. Технологии это хорошо, но, блин, она же в параллель про наследство его талдычит!
-
Ирэн / 28.03.19 13:38Чета в контексте вышесказанного получается, что ребенок-то ей нужен, чтоб он наследство получил, а она распоряжалась им... Надо ж... Так и хочется сказать в данном случае "А че, так можно было?", как щас модно говорить ...
-
Толик / 28.03.19 12:38А перед ЭКО к психиатру часом не отправляют, убедиться, что дама кукушкой не поплыла?