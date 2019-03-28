Божена Рынска пытается зачать ребенка от покойного мужа

Впервые после пережитого горя и последовавшей за ним госпитализации Божена решила дать откровенное интервью. К удивлению многих пользователей, произошло это в рамках передачи «Осторожно, Собчак!».

Ксения пришла к женщине домой с букетом роз. Разговор она вела достаточно деликатно и Божена рассказала ей об очень личных вещах. Так, женщина призналась, что намерена забеременеть. Для этого она уже начала необходимые приготовления. Процесс оплодотворения яйцеклетки будет происходить путем процедуры ЭКО. Божена желает, чтобы отцом новорожденного был ее покойный супруг. Такие возможности на сегодняшний день у нее есть. После смерти мужчины остались ранее взятые у него биологические материалы, необходимые для зачатия.

Интересно, что обеспеченный мужчина, совладелец телекомпании «НТВ», оставил Рынску без гроша в кармане. Все наследство Малашенко, по словам журналистки, перейдет его детям.

Ксения со своей стороны поинтересовалась, если процедура ЭКО пройдет успешно и ребенок появится на свет, сможет ли он претендовать на часть оставшегося после смерти Игоря Малашенко имущества и материальных накоплений? Божена ответила на заданный вопрос утвердительно.

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В ходе разговора многим пользователям сети стало понятно, что Рынска еще не оправилась от произошедшего. С одной стороны, она заявляла, что уже начала подготовку к ЭКО и статусу мамы в будущем, с другой, отмечала, что после смерти Игоря ей и самой жить не хочется. Мысли о самоубийстве вслед за мужем ее еще пока не отпускают.