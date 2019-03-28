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Бандурин подтвердил, шоу "На самом деле" – постановка


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Николай Бандурин вместе со своей супругой уже второй раз становится участником шоу «На самом деле». В рамках первого эфира мужчина сделал признание, что в его жизни была любовница, о которой жена якобы узнала и смогла простить мужа за измену. В рамках программы они выясняли, является ли дочь бывшей любовницы кровной наследницей Бандурина.

Во втором выпуске, вышедшем на экраны всего несколько дней назад, внимание зрителей было приковано уже к жене юмориста. Если верить всему озвученному в передаче, она также не может похвастаться незапятнанной репутацией. Марина в прошлом изменяла Николаю.

После этого в адрес юмориста посыпалось множество нелестных комментариев со стороны поклонников. Поскольку большая их часть – это не молодежь, разбирающаяся в хайпе, а люди пожилого возраста, принимающие все озвученное с экрана за чистую монету, Бандурину пришлось оправдываться.

Мужчина пояснил, что ни капли правды в шоу «На самом деле», нет. Это все постановка, сценаристы которой ради рейтинга придумывают подобные «грязные» истории.

Николай напомнил всем, что перед новым годом его дом сгорел, и семья осталась без крыши над головой. Поскольку жить на пожертвования он с женой не желает, пара задумалась, как им заработать. Выбор пал на подобные шоу, которые готовы платить участникам за скандальные разбирательства, пусть и придуманные.


3 Не нравится 3 Нравится 28.03.2019 Теги: Николай Бандурин

А вы верите таким шоу? 2  

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  • Ирэн / 29.03.19 10:33
    -
    0
    +
    Ну, сходил и сходил, че "контору палить"?! Так-то все, кто более-менее в разуме, понимаю, что это просто шоу, чтоб смотрели. А он сходил, бабок срубил и все карты раскрыл. Они договор о неразглашении не подписывают штоли?
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  • Маня / 28.03.19 14:15
    -
    3
    +
    Я нет. С Бандуриным и так все было понятно. Меня поразило другое. Родители и особенно бабушка действительно прилипают к экранам во время эфиров и верят во все. Говорить об обратном –бесполезно. Ящику они, реально, верят больше.
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