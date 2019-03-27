В СМИ появилась информация, что Саша Савелева родила сына

Солистка группы "Фабрика" Саша Савелева впервые стала мамой. Как сообщается на официальном сайте издания "Комсомольская правда", певица родила сына в одном из лучших перинатальных центров столицы. По некоторым неподтвержденным данным, новорожденный сейчас находится в реанимации, так как появился на свет в маленьком весе - всего 2 кг. Ни Александра, ни Кирилл пока никаких комментариев по этому поводу не давали.

Напомним, что для 35-летней певицы это были первые долгожданные роды. В интервью двухлетней давности Саша признавалась, что она и ее муж Кирилл Сафонов давно готовы стать родителями, но счастливое событие все не наступало. И вдруг несколько месяцев назад на одном из светских мероприятий, где присутствовала пара, была сделана фотография, на которой хорошо видно, что у Саши появился беременный животик. Все поклонники стали тут же поздравлять будущих родителей, но до последнего Савелева и Сафонов ничего не подтверждали и не опровергали. А вскоре Александра и вовсе ушла в декрет, полностью посвятив себя подготовке к предстоящему материнству. Девушка отдыхала, набиралась сил, делала ремонт в детской.

Журналисты и поклонники, особенно пристально следившие за жизнью семьи в последнее время, были абсолютно уверены в том, что рожать звездная пара будет в израильской клинике. Ведь и сама артистка еще несколько дней назад находилась в Тель-Авиве. Однако ребенок появился на свет в московском медицинском центре "Мать и дитя".

Никакой более конкретной информации не удалось получить и от продюсерского центра Игоря Матвиенко. По сообщению пресс-службы, Александра лично просила их не давать каких-либо комментариев относительно родов. Самые же преданные фанаты уже вовсю поздравляют Савелеву на ее официальной страничке в Инстаграм с долгожданным материнством.