 
 
 

 
 
На главную
 
 

В СМИ появилась информация, что Саша Савелева родила сына


6 4

Солистка группы "Фабрика" Саша Савелева впервые стала мамой. Как сообщается на официальном сайте издания "Комсомольская правда", певица родила сына в одном из лучших перинатальных центров столицы. По некоторым неподтвержденным данным, новорожденный сейчас находится в реанимации, так как появился на свет в маленьком весе - всего 2 кг. Ни Александра, ни Кирилл пока никаких комментариев по этому поводу не давали.

Напомним, что для 35-летней певицы это были первые долгожданные роды. В интервью двухлетней давности Саша признавалась, что она и ее муж Кирилл Сафонов давно готовы стать родителями, но счастливое событие все не наступало. И вдруг несколько месяцев назад на одном из светских мероприятий, где присутствовала пара, была сделана фотография, на которой хорошо видно, что у Саши появился беременный животик. Все поклонники стали тут же поздравлять будущих родителей, но до последнего Савелева и Сафонов ничего не подтверждали и не опровергали. А вскоре Александра и вовсе ушла в декрет, полностью посвятив себя подготовке к предстоящему материнству. Девушка отдыхала, набиралась сил, делала ремонт в детской.

Журналисты и поклонники, особенно пристально следившие за жизнью семьи в последнее время, были абсолютно уверены в том, что рожать звездная пара будет в израильской клинике. Ведь и сама артистка еще несколько дней назад находилась в Тель-Авиве. Однако ребенок появился на свет в московском медицинском центре "Мать и дитя".

Никакой более конкретной информации не удалось получить и от продюсерского центра Игоря Матвиенко. По сообщению пресс-службы, Александра лично просила их не давать каких-либо комментариев относительно родов. Самые же преданные фанаты уже вовсю поздравляют Савелеву на ее официальной страничке в Инстаграм с долгожданным материнством.

 

 


4 Не нравится 6 Нравится 27.03.2019 Теги: Саша Савелева

А вам нравится пара Савелева и Сафонов? 4  

Оставить комментарий
  • 797 / 27.03.19 19:31
    -
    0
    +
    Это просто замечательно, что у еще одной женщины сбылась самая заветная мечта и она стала МАМОЙ! От души поздравляю! Такие прекрасные мечты должны сбываться у всех девушек, кто мечтает, но не может по каким-то причинам родить ребенка.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лиза / 27.03.19 19:25
    -
    0
    +
    Сашенька, поздравляю вас и Кирилла с рождением долгожданного малыша. Желаю вашей семье здоровья, много радостей, успехов и благополучия. Вы такие замечательные и красивые. Уверена, вы будете замечательными родителями.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Екатерина МСК / 27.03.19 19:16
    -
    0
    +
    Как-то неожиданно. У нее роды что ли преждевременные случились? Надеюсь, что новость про ребенка в реанимации все-таки неправда и у родителей и малыша все хорошо будет.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • У.П. Дмитров / 27.03.19 18:02
    -
    0
    +
    Если это действительно так, тогда поздравляю от души! Сама понимаю, что такое, когда не получается долго родить. Надеюсь, с малышом все будет хорошо! Дай Бог всем здоровья!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору