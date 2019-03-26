С момента похорон Юлии Началовой, которые состоялись на прошедшей неделе, многим не дает покоя поведение некоторых знаменитостей, приехавших с ней проститься. В числе особо обсуждаемых оказалась певица Жасмин. Точнее, не столько она сама, сколько ее золотисто-серый Bentley Mulsanne, стоимостью более тридцати трех миллионов рублей.

Очевидцы рассказывают, что когда эта невероятно дорогая и редкая машина с "видными" номерами появилась на парковке Троекуровского кладбища, все подумали, что сама Алла Борисовна Пугачева решила приехать проститься с Юлей. Но когда выяснилось, что роскошный автомобиль принадлежит певице Жасмин, это вызвало искренние недоумения. Неприятно удивило окружающих и поведение коллеги Началовой. Не найдя места на забитой другими машинами парковке, артистка потребовала разрешения проехать непосредственно на территорию кладбища.

Высказался обо всем произошедшем и известный насмешник Рустам Солнцев. В минутном видео, записанном в привычной ироничной манере, шоумен заявил, что "в своей духовности певица Жасмин пошла на рекорд", имея в виду ее парковку недалеко от могилы Началовой. По его мнению, Жасмин просто показала остальным "упырям" их место, назвав такое поведение известной певицы "дном".

Впрочем, сама исполнительница ничего предосудительного в своем появлении у дверей кладбища на неприлично дорогой машине не видит. Спустя пару дней после возникшего резонанса она написала в своих социальных сетях, что как успешная бизнесвумен и артистка, регулярно выступающая на сцене вот уже 20 лет, она в состоянии сама себя полностью обеспечить и купить дорогое авто. Отдельно Жасмин подчеркнула, что Bentley Mulsanne не является подарком ее мужа, скандально известного молдавского бизнесмена и политика Илана Шора.