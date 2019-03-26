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Рустам Солнцев назвал поведение певицы Жасмин на похоронах Началовой "дном"


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С момента похорон Юлии Началовой, которые состоялись на прошедшей неделе, многим не дает покоя поведение некоторых знаменитостей, приехавших с ней проститься. В числе особо обсуждаемых оказалась певица Жасмин. Точнее, не столько она сама, сколько ее золотисто-серый Bentley Mulsanne, стоимостью более тридцати трех миллионов рублей.

Очевидцы рассказывают, что когда эта невероятно дорогая и редкая машина с "видными" номерами появилась на парковке Троекуровского кладбища, все подумали, что сама Алла Борисовна Пугачева решила приехать проститься с Юлей. Но когда выяснилось, что роскошный автомобиль принадлежит певице Жасмин, это вызвало искренние недоумения. Неприятно удивило окружающих и поведение коллеги Началовой. Не найдя места на забитой другими машинами парковке, артистка потребовала разрешения проехать непосредственно на территорию кладбища.

Высказался обо всем произошедшем и известный насмешник Рустам Солнцев. В минутном видео, записанном в привычной ироничной манере, шоумен заявил, что "в своей духовности певица Жасмин пошла на рекорд", имея в виду ее парковку недалеко от могилы Началовой. По его мнению, Жасмин просто показала остальным "упырям" их место, назвав такое поведение известной певицы "дном".

Впрочем, сама исполнительница ничего предосудительного в своем появлении у дверей кладбища на неприлично дорогой машине не видит. Спустя пару дней после возникшего резонанса она написала в своих социальных сетях, что как успешная бизнесвумен и артистка, регулярно выступающая на сцене вот уже 20 лет, она в состоянии сама себя полностью обеспечить и купить дорогое авто. Отдельно Жасмин подчеркнула, что Bentley Mulsanne не является подарком ее мужа, скандально известного молдавского бизнесмена и политика Илана Шора.  

 

Краткая информация о Жасмин

Имя: Жасмин

Отчество: Львовна

День рождения: 12.10.1977

Возраст: 41 год

Место рождения: г. Дербент, Дагестан

Рост: 170 см

Вес: 62 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Змея

Деятельность: певица

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45 Не нравится 34 Нравится 26.03.2019 Теги: жасмин

А как вы думаете, Жасмин следовало быть скромнее на похоронах? 25  

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Лучшие комментарии

  • burlon Днепр 26.03.19 16:20
    -
    79
    +
    какая известная певица да я ни одной ее песни не знаю
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  • Кэт 26.03.19 16:42
    -
    63
    +
    В нулевых что-то там пела еще, а сейчас вообще не видно и не слышно. Но позиционирует себя звездой вселенского масштаба.
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  • гость москва 26.03.19 18:10
    -
    61
    +
    Во первых, она не жасмин, а САРА... это первое. а во вторых, чем она успела прославиться то? кто помнит ее хоть одну песню? НИКТО!!.. то, что на ворованные деньги имеет тачку крутую-так это не достижение, а позор! на такую тачку она ЛИЧНО никогда не заработает, популярности у нее ноль.
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  • Я сама Лазаревское 26.03.19 17:30
    -
    55
    +
    Эх.. любят южные нации показуху, даже в такие скорбные моменты.Лучше бы приехала поскромнее, пораньше, не сверкая серьгами до плеч- всяко бы достойнее выглядела.это как раз тот случай, когда скромность уместна и украшает
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  • Lina 26.03.19 14:57
    -
    44
    +
    Меня больше удивило другое - то есть, если бы на этом Бентли приехала Пугачева, то все норм. А раз машина оказалась Жасмин, то это достойно обсуждения. Хотя, соглашусь с тем, что вела она себя высокомерно. Ни про кого больше не сказали, что они требовали парковку рядом с могилой. Отталкивающее поведение. Даже знаменитости, которые находятся на сцене в два раза дольше этой Жасмин, Заслуженные артисты, шли пешком. А эта "звездулька" потребовала к себе особого отношения.
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  • Ева Москва / 27.03.19 02:07
    -
    0
    +
    Илан шор -муж жасмин не молдованин а еврей. И машина куплена на ворованные деньги из молдавских банков.
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  • Серый. / 27.03.19 00:44
    -
    2
    +
    Если честно из выше написанной статьи я понял, что она приехала на похороны и не смогла найти место для парковки на общей стоянке и подъехав к воротам поинтересовалась нельзя ли проехать туда и припарковаться. А то, что журналисты пишут , что она требовала это уже возможно их домыслы. Я сам бывает приеду предположим в больницу и если нет мест то всегда подъезжающее и прошу пропустить так как нету мест. Бывает без проблем ,пропуск выпишут, бывает просят отблагодарить 100-200 рублей. Если бы она приехала туда и сразу к воротам подъехала это одно или она подъехала бы к воротам , когда опять же были свободные места на общей парковке это было бы не правильно. А касательно дорогой машины и каких-то необычных номеров то это все ерунда. Если человек передвигается на этой машине теперь, что на похороны специально приезжать на другой что ли? Не важно на чем она, лично мне было бы все равно.
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  • масяня москва / 26.03.19 23:41
    -
    -2
    +
    понты дороже славы
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  • Xxx Москва / 26.03.19 22:45
    -
    5
    +
    Она бы ещё на самолёте прилитила бы. Не люблю этот шоу бизнес только за одно павас и по выпендреваться друг перед другом. Да какие они звёзды под фанеру все поют. Не одного норм исполнителя нет время не то. Сегодня важно бабло а не голос. Бентли да хоть на унитазе золотом кого она хотела удивить.
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  • Эли Москва / 26.03.19 22:14
    -
    8
    +
    Её реальное имя - Сара. Такое нормальное еврейское имя. Кроме этого, заслуг не знаю.
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  • жир ухтинск / 26.03.19 22:09
    -
    -2
    +
    А то что этот конченный, пиарится на смерти певицы, никого не смышает, да Жасмин можно упрекнуть в этом, но она уже давно на эту машину заработала раз, а два как писали выше, что если бы Это была А.Б. Пугачева товсе ном? жалко вас народ
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    • ОЛЬГА / 27.03.19 00:47
      -
      -1
      +
      Народ жалеть не надо. Себя пожалейте если мозгов нет. Выпендрилась приехала, за 33 млн.... а на похороны Юли просили у народа. Дала бы миллиончик не развалилась. Поганый шоу-биз.
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  • ника / 26.03.19 21:55
    -
    1
    +
    не Жасмин,а Сара.
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  • Виктория Лебедева / 26.03.19 21:23
    -
    -3
    +
    Ну приехала и приехала. Зачем так заострять на этом внимание ? Радоваться надо уметь,а не шипеть или просто мимо смотреть. Если у вас был бы такой автомобиль,что ездили бы ночью и по закупкам?
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  • влад Гродно / 26.03.19 20:37
    -
    6
    +
    Мы же похоронили ум, честь и совесть - нет таких понятий больше и разговор ни о чем....
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  • серж / 26.03.19 19:36
    -
    19
    +
    просто тупая и без совестная дура
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  • [email protected] Лобня / 26.03.19 19:30
    -
    -3
    +
    А солнцев это кто никто
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  • [email protected] Лобня / 26.03.19 19:29
    -
    -4
    +
    Я считаю что ничего в этом нет она известная певица и может себе позволить а осуждают завистники
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  • Лена Курск / 26.03.19 18:33
    -
    6
    +
    Уже и Рустам Солнцев выделился своими высказываниями, всем надо вставить свои пять копеек по поводу похорон Юли
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  • гость москва / 26.03.19 18:10
    -
    61
    +
    Во первых, она не жасмин, а САРА... это первое. а во вторых, чем она успела прославиться то? кто помнит ее хоть одну песню? НИКТО!!.. то, что на ворованные деньги имеет тачку крутую-так это не достижение, а позор! на такую тачку она ЛИЧНО никогда не заработает, популярности у нее ноль.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • moe / 26.03.19 17:50
    -
    18
    +
    Солнцев хорошо сказал. Вот не нравится он мне, но здесь с ним соглашусь - Жасмин пробила дно!
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  • Я сама Лазаревское / 26.03.19 17:30
    -
    55
    +
    Эх.. любят южные нации показуху, даже в такие скорбные моменты.Лучше бы приехала поскромнее, пораньше, не сверкая серьгами до плеч- всяко бы достойнее выглядела.это как раз тот случай, когда скромность уместна и украшает
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  • Ив Москва / 26.03.19 17:13
    -
    23
    +
    Упала её жалкая личность в глазах народных ниже некуда! Бездарность и мещанство процветает в таких , как она.
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  • Лидия МО / 26.03.19 17:10
    -
    17
    +
    Выскажусь пожалуй. Во-первых, да, я например считаю, что на похоронах скромнее надо быть. Зачем провоцировать лишние слухи и кривотолки, если только это не было сделано специально. То есть, приехав на кладбище на вызывающе дорогой машине, Жасмин просто захотела напомнить о себе. И у нее получилось - четвертый день "не отпускает". Во-вторых, и это мое сугубо личное мнение, вряд ли не особо талантливая певица смогла бы сама заработать себе на такое авто. Думаю, совместные дела с мужем делает. И тут лучше быть сдержаннее.
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  • Ив Москва / 26.03.19 17:09
    -
    4
    +
    Думаю, что головой надо думать , или по крайней мере сердцем в таких случаях , а не задницей!
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  • burlon Днепр / 26.03.19 16:20
    -
    79
    +
    какая известная певица да я ни одной ее песни не знаю
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Lina / 26.03.19 14:57
    -
    44
    +
    Меня больше удивило другое - то есть, если бы на этом Бентли приехала Пугачева, то все норм. А раз машина оказалась Жасмин, то это достойно обсуждения. Хотя, соглашусь с тем, что вела она себя высокомерно. Ни про кого больше не сказали, что они требовали парковку рядом с могилой. Отталкивающее поведение. Даже знаменитости, которые находятся на сцене в два раза дольше этой Жасмин, Заслуженные артисты, шли пешком. А эта "звездулька" потребовала к себе особого отношения.
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