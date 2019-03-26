Брежнева доказала подписчикам, что не делала никаких пластических операций

Вера Брежнева неоднократно удостаивалась звания самой красивой и сексапильной женщины отечественного шоу-бизнеса. На протяжении многих лет ей удается сохранять стройной фигуру и радовать поклонников откровенными образами. Параллельно с этим растет число слухов, согласно которым, Вера уже не раз прибегала к услугам пластических хирургов. Артистка решила раз и навсегда опровергнуть данный факт.

В своем аккаунте инстаграм Брежнева опубликовала фотографию многолетней давности и вставила рядом с ней нынешнее фото. Вера попросила всех своих фолловеров внимательно присмотреться, прежде всего, к чертам лица и только после делать выводы.

По словам артистки, ее нос, губы, скулы и веки со времен юности никак не изменились. Это говорит о том, что ринопластику или блефаропластику она не делала. Также певица не увеличивала губы и не вводила филлеры.

Впрочем, операция в ее жизни была. Брежнева корректировала зрение при помощи лазера. Вмешательство было успешным, и с тех пор Вера перестала носить очки. Кроме этого сама певица заметила, что в молодости шея у нее была немного толще и грубее, чем сейчас. По словам артистки, в то время она активно увлекалась силовыми нагрузками в спортзале, что привело к подобному эффекту. Со временем Брежнева сменила приоритеты и стала заниматься пилатесом. Это помогло ей вернуть женственные очертания фигуры.

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Кардинальным в своем преображении женщина назвала решение о смене прически. Новый цвет волос и длина сделали ее намного красивее и эффектнее.