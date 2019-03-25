Кейт Миддлтон приревновала мужа к подруге и вычеркнула ее из списка приближенных

Своенравной и отличающейся прямотой в королевской семье считается Меган Маркл. На ее фоне спокойная и сдержанная Кейт выглядит еще более покладистой и соответствующей званию герцогини. Как выяснили на днях британские журналисты, это всего лишь внешняя картинка. Не так давно госпожа Миддлтон приревновала супруга к подруге и отлучила приятельницу от королевского двора.

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С Роуз Ханбери Кейт дружила давно. Особняки женщин располагаются неподалеку друг от друга. Обе они замужние дамы и имеют детей. Сыновья Миддлтон и Ханбери также прекрасно ладили между собой и проводили достаточно много времени вместе.

Совсем недавно между женщинами произошла ссора. После этого герцогиня попросила своего мужа больше не приглашать к ним в гости ни 35-летнюю Роуз, ни ее пожилого супруга. Представители близкого окружения пары утверждают, что причина такого решения банальна: Кейт приревновала мужа к молодой подруге.

По словам все того же источника, Уильям не хотел столь резко обрывать отношения с семейной четой и даже предлагал жене отправиться вместе с ними на двойное свидание, чтобы в спокойной обстановке прояснить все недомолвки и помириться. Герцогиня Кембриджская ответила на это предложение категорическим отказом.