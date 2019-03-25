Кейт Миддлтон приревновала мужа к подруге и вычеркнула ее из списка приближенных
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Своенравной и отличающейся прямотой в королевской семье считается Меган Маркл. На ее фоне спокойная и сдержанная Кейт выглядит еще более покладистой и соответствующей званию герцогини. Как выяснили на днях британские журналисты, это всего лишь внешняя картинка. Не так давно госпожа Миддлтон приревновала супруга к подруге и отлучила приятельницу от королевского двора.
С Роуз Ханбери Кейт дружила давно. Особняки женщин располагаются неподалеку друг от друга. Обе они замужние дамы и имеют детей. Сыновья Миддлтон и Ханбери также прекрасно ладили между собой и проводили достаточно много времени вместе.
Совсем недавно между женщинами произошла ссора. После этого герцогиня попросила своего мужа больше не приглашать к ним в гости ни 35-летнюю Роуз, ни ее пожилого супруга. Представители близкого окружения пары утверждают, что причина такого решения банальна: Кейт приревновала мужа к молодой подруге.
По словам все того же источника, Уильям не хотел столь резко обрывать отношения с семейной четой и даже предлагал жене отправиться вместе с ними на двойное свидание, чтобы в спокойной обстановке прояснить все недомолвки и помириться. Герцогиня Кембриджская ответила на это предложение категорическим отказом.
Краткая информация о Кейте Миддлтон
Имя: Кейт Миддлтон
День рождения: 09.01.1982
Возраст: 37 лет
Место рождения: г. Рединг, Великобритания
Рост: 175 см
Вес: 65 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: герцогиня Кембриджская
А вы когда-нибудь ревновали мужа к своей же подруге? 5
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maru / 26.03.19 09:50А Кейт-то с характером оказалась.
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Ага / 25.03.19 20:28Да. Причем, как показала жизнь, не безосновательно.
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/ 25.03.19 19:46Молодец, Кейт!!! По другому нельзя.
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SVAG / 25.03.19 17:58Герцогини вроде, а мозг выносят, как обычные бабы…
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Анатольевна / 25.03.19 13:52У подруги муж – пенсионер. А они же чопорные, разводится не прилично, а вот подкатить к молодому мужу подруги – вроде как и не зазорною