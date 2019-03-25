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Кейт Миддлтон приревновала мужа к подруге и вычеркнула ее из списка приближенных


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Своенравной и отличающейся прямотой в королевской семье считается Меган Маркл. На ее фоне спокойная и сдержанная Кейт выглядит еще более покладистой и соответствующей званию герцогини. Как выяснили на днях британские журналисты, это всего лишь внешняя картинка. Не так давно госпожа Миддлтон приревновала супруга к подруге и отлучила приятельницу от королевского двора.

С Роуз Ханбери Кейт дружила давно. Особняки женщин располагаются неподалеку друг от друга. Обе они замужние дамы и имеют детей. Сыновья Миддлтон и Ханбери также прекрасно ладили между собой и проводили достаточно много времени вместе.

Совсем недавно между женщинами произошла ссора. После этого герцогиня попросила своего мужа больше не приглашать к ним в гости ни 35-летнюю Роуз, ни ее пожилого супруга. Представители близкого окружения пары утверждают, что причина такого решения банальна: Кейт приревновала мужа к молодой подруге.

По словам все того же источника, Уильям не хотел столь резко обрывать отношения с семейной четой и даже предлагал жене отправиться вместе с ними на двойное свидание, чтобы в спокойной обстановке прояснить все недомолвки и помириться. Герцогиня Кембриджская ответила на это предложение категорическим отказом. 

Краткая информация о Кейте Миддлтон

Имя: Кейт Миддлтон

День рождения: 09.01.1982

Возраст: 37 лет

Место рождения: г. Рединг, Великобритания

Рост: 175 см

Вес: 65 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: герцогиня Кембриджская



14 Не нравится 4 Нравится 25.03.2019 Теги: Кейт Миддлтон

А вы когда-нибудь ревновали мужа к своей же подруге? 5  

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