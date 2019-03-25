Многодетная мама Мария Кожевникова до сих пор не замужем

Пара Марии и Евгения нравилась всем подписчикам актрисы. Шесть лет назад все видели счастливую Машу в подвенечном платье, жениха и церемонию венчания. Поскольку церковь обычно не проводит подобные таинства без штампа в паспорте, многие поклонники поздравляли пару с созданием семьи и многие годы с удовольствием наблюдали за Марией в роли мамы. К настоящему моменту уже многодетной. Но, как оказалось, все это время супруги жили гражданским браком.

Откровенное признание Мари прозвучало в эфире телешоу «Секрет на миллион». Как рассказала актриса, узнав о первой беременности, она и Евгений приняли решение обвенчаться в церкви. Таинство состоялось в Ницце в августе 2013 года.

Роспись все эти годы они откладывали, поскольку Мария хочет сыграть пышное торжество. Сейчас средств на подобную церемонию у мужа и жены нет. Кожевникова призналась, что им приходится выбирать между текущими проблемами, например, отдыхом с детьми, и свадьбой. Приоритеты расставляются в пользу детей.

Расходов у пары хватает. Сейчас они проживают в загородном доме. Жилье им приходится снимать. С домашним бытом и детьми актриса самостоятельно не справляется. Для этого у них имеется помощница. Маша призналась, что ей сложно быть строгой с персоналом. Прошлая домработница в течение года их обворовывала, но актриса все ей прощала, списывая кражи на нужду и наличие двоих детей.

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Теперь по настоянию мужа она проверяет кандидатов в помощники по хозяйству на детекторе лжи. Помимо этого Евгений оборудовал дом камерами видеонаблюдения.