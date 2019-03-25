Многодетная мама Мария Кожевникова до сих пор не замужем
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Пара Марии и Евгения нравилась всем подписчикам актрисы. Шесть лет назад все видели счастливую Машу в подвенечном платье, жениха и церемонию венчания. Поскольку церковь обычно не проводит подобные таинства без штампа в паспорте, многие поклонники поздравляли пару с созданием семьи и многие годы с удовольствием наблюдали за Марией в роли мамы. К настоящему моменту уже многодетной. Но, как оказалось, все это время супруги жили гражданским браком.
Откровенное признание Мари прозвучало в эфире телешоу «Секрет на миллион». Как рассказала актриса, узнав о первой беременности, она и Евгений приняли решение обвенчаться в церкви. Таинство состоялось в Ницце в августе 2013 года.
Роспись все эти годы они откладывали, поскольку Мария хочет сыграть пышное торжество. Сейчас средств на подобную церемонию у мужа и жены нет. Кожевникова призналась, что им приходится выбирать между текущими проблемами, например, отдыхом с детьми, и свадьбой. Приоритеты расставляются в пользу детей.
Расходов у пары хватает. Сейчас они проживают в загородном доме. Жилье им приходится снимать. С домашним бытом и детьми актриса самостоятельно не справляется. Для этого у них имеется помощница. Маша призналась, что ей сложно быть строгой с персоналом. Прошлая домработница в течение года их обворовывала, но актриса все ей прощала, списывая кражи на нужду и наличие двоих детей.
Теперь по настоянию мужа она проверяет кандидатов в помощники по хозяйству на детекторе лжи. Помимо этого Евгений оборудовал дом камерами видеонаблюдения.
Краткая информация о Марии Кожевниковой
Имя: Мария Кожевникова
Отчество: Александровна
День рождения: 14.11.1984
Возраст: 34 года
Место рождения: Москва, Россия
Рост: 174 см
Вес: 65 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: актриса, певица, телеведущая
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А для вас имеет значение штамп в паспорте? 5
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Ростов_54 / 25.03.19 17:55Чего прицепились? Нормальная практика. Сейчас подобное сплошь и рядом.
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Лара / 25.03.19 16:07Ну ничего...подождем несколько лет, пока не случится "развод" и он остается при своем, алименты не должен, ничего общего нет. Вообще как - то унизительно, что он на ней не женится. Если б правда было можно жениться, то пошли и расписались, без пафоса и праздника. Раз этого не происходит, значит, папа против...
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Персикова / 25.03.19 16:42Алименты платят и без брака . А так согласна - несолидно .
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Мошковская / 25.03.19 13:57Смотрела передачу. Не верю в то, что замуж ей не хочется. Да, штамп – это не гарантия хорошей жизни. Но желание мужчины узаконить отношения – свидетельство его отношения и, как минимум, боязни потерять.
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Тамара _36 / 25.03.19 11:10Умный мужик. Если не расписаны и дома своего нет, при разводе и делить ничего не придется))