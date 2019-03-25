Ивлеева заинтриговала подписчиков обручальным кольцом на безымянном пальце
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Анастасия Ивлеева стала популярной благодаря инстаграму и сумела выгодно воспользоваться предоставленным ей шансом. Теперь она пробует себя в амплуа актрисы и телеведущей. Также есть у девушки и собственный канал на Youtube с авторской передачей. Именно в эфирах своего шоу Ивлеева была замечена с кольцом на безымянном пальце.
По внешнему виду украшение блогерши похоже на классические обручальные кольца с одним крупным камнем. Поскольку колечко на руке девушки красовалось сразу два последних выпуска шоу, поклонников заинтересовало, а не собралась ли Настя замуж?
«Кто заметил колечко? Когда свадьба?», «Настя замужем ????», «Она что помолвлена с Элджеем?».
Все вопросы комментаторов Анастасия предпочла оставить без ответа. К слову, Ивлеева крайне редко открыто говорит на тему личной жизни. Все, что известно прессе на сегодняшний день: она встречается с эпатажным исполнителем Элджеем. Молодой человек резко выделяется на фоне остальных коллег по сцене тем, что носит белые линзы.
Я не знаю как описать этот выпуск! Но если бы я была музыкантом и это была песня ,она определённо была бы ХИТ-ом!🔥🤘🏽 СЕГОДНЯ / 19:00 / AGENTSHOW/ YouTube канал «Настя Ивлеева» / в гостях @gudokgudok / НЕ ПРОПУСТИ! 🧨🔥📣(ССЫЛКА В ОПИСАНИИ👆🏽👆🏽👆🏽) #agentshow #настяивлеева @agentshowlive
С Ивлеевой он начал встречаться летом прошлого года. Откровенно о том, как складываются отношения между ними Настя рассказала лишь однажды в шоу Юрия Дудя. Элджей вовсе никак не комментирует личную жизнь. Кстати, телеведущая старше своего избранника на 4 года.
А вам нравится пара Ивлеевой и Элджея? 5
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Лаврушка Нижний Новгород / 25.03.19 22:39Самая классная пара в нашем шоу-бизнесе
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Romaha_16 / 25.03.19 14:49Мне Ивлеева нравится, а он стремный какой-то.
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Tati-rus / 25.03.19 11:37Вопрос, а меня одну пугают кумиры подрастающего поколения: Ивлеева, Федук, Элджей и еще куча странных ребят с татуировками на лице?