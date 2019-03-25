Ивлеева заинтриговала подписчиков обручальным кольцом на безымянном пальце

Анастасия Ивлеева стала популярной благодаря инстаграму и сумела выгодно воспользоваться предоставленным ей шансом. Теперь она пробует себя в амплуа актрисы и телеведущей. Также есть у девушки и собственный канал на Youtube с авторской передачей. Именно в эфирах своего шоу Ивлеева была замечена с кольцом на безымянном пальце.

По внешнему виду украшение блогерши похоже на классические обручальные кольца с одним крупным камнем. Поскольку колечко на руке девушки красовалось сразу два последних выпуска шоу, поклонников заинтересовало, а не собралась ли Настя замуж?

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«Кто заметил колечко? Когда свадьба?», «Настя замужем ????», «Она что помолвлена с Элджеем?».

Все вопросы комментаторов Анастасия предпочла оставить без ответа. К слову, Ивлеева крайне редко открыто говорит на тему личной жизни. Все, что известно прессе на сегодняшний день: она встречается с эпатажным исполнителем Элджеем. Молодой человек резко выделяется на фоне остальных коллег по сцене тем, что носит белые линзы.

С Ивлеевой он начал встречаться летом прошлого года. Откровенно о том, как складываются отношения между ними Настя рассказала лишь однажды в шоу Юрия Дудя. Элджей вовсе никак не комментирует личную жизнь. Кстати, телеведущая старше своего избранника на 4 года.