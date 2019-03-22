На премии «BraVo» Лобода появилась в платье с декольте до пояса

В столице в течение 3-х дней в рамках церемонии вручения наград «BraVo» гремели концерты и блистали звезды отечественной и зарубежной эстрады. Для появления на сцене они выбирали эффектные и яркие наряды. Больше всех зрителей, а после и пользователей, впечатлила Светлана Лобода.

На сцене певица появилась в блестящем мини-платье с длинными рукавами. Главным акцентом наряда стало глубокое декольте, доходящее практически до пояса. Казалось, что еще немного и вырез обнажит больше, чем нужно, но конфуза не случилось. Дополняли образ артистки высокие сапоги-чулки, усыпанные блестками.

По количеству страз и глиттера Светлану обогнал только Филипп Киркоров. Зрители успели заметить его сразу в нескольких образах. На красной дорожке исполнитель показался в футболке, брюках, бомбере и шляпе. Все элементы образа были декорированы пайетками и стразами.

На сцене Филипп выступал в блестящем костюме, а на церемонию вручения наград вышел в элегантном голубом пиджаке и брюках, с бабочкой и эффектной брошью.

Неожиданным сюрпризом для присутствующих стало выступление Димы Билана. Артист не так давно перенес сложную операцию на ноге. Это ему не помешало выступить. Дима исполнил песню сидя на стуле. По признанию зрителей, все было продумано настолько искусно, что непосвященные не догадались бы о травме артиста.