На премии «BraVo» Лобода появилась в платье с декольте до пояса
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В столице в течение 3-х дней в рамках церемонии вручения наград «BraVo» гремели концерты и блистали звезды отечественной и зарубежной эстрады. Для появления на сцене они выбирали эффектные и яркие наряды. Больше всех зрителей, а после и пользователей, впечатлила Светлана Лобода.
На сцене певица появилась в блестящем мини-платье с длинными рукавами. Главным акцентом наряда стало глубокое декольте, доходящее практически до пояса. Казалось, что еще немного и вырез обнажит больше, чем нужно, но конфуза не случилось. Дополняли образ артистки высокие сапоги-чулки, усыпанные блестками.
По количеству страз и глиттера Светлану обогнал только Филипп Киркоров. Зрители успели заметить его сразу в нескольких образах. На красной дорожке исполнитель показался в футболке, брюках, бомбере и шляпе. Все элементы образа были декорированы пайетками и стразами.
На сцене Филипп выступал в блестящем костюме, а на церемонию вручения наград вышел в элегантном голубом пиджаке и брюках, с бабочкой и эффектной брошью.
Неожиданным сюрпризом для присутствующих стало выступление Димы Билана. Артист не так давно перенес сложную операцию на ноге. Это ему не помешало выступить. Дима исполнил песню сидя на стуле. По признанию зрителей, все было продумано настолько искусно, что непосвященные не догадались бы о травме артиста.
Краткая информация о Светлане Лободе
Имя: Светлана Лобода
Отчество: Сергеевна
День рождения: 18.10.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: Киев
Рост: 174 см
Вес: 48 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певица
Фотографии
Фотографии
А как вы думаете, Светлана и Филипп перестарались с блестками на нарядах? 6
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Вася Пенза / 23.03.19 13:13А что, у Киркорова тоже есть глитор?
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Ксения / 22.03.19 23:03Лабуда- прос...ка, только в блестках ей и ходить!!!
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Юлия Сатпаев / 23.03.19 11:17Зачем Вы так? Не зная человека и т.д. Мне нравится творчество Лободы. и например мне не нравится Ани Лорак , песни и на внешность, но я не не пишу под каждым ее постом гневные комментарии так как я не бездельник и у меня есть дела поважнее чем хейтить на всяких людей которых я не так уж и люблю.
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Юлия Сатпаев / 23.03.19 11:18Хотя наверное Вы еще школу не окончили раз так пишите =)
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епрст / 22.03.19 15:32Лобода теряется на фоне таких блесток. Вроде бы ярко получается, а по факту - моль.
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Яся / 22.03.19 12:48Это глиттерное безумие пора бы прекратить. Они же, как новогодние шары.