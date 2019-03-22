Лена Миро возмущена предоставлением Началовой бесплатного места на кладбище
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Вчера в Москве прошла церемония прощания с певицей Юлией Началовой. Проводить девушку в последний путь пришли многие ее поклонники и коллеги по сцене. Не осталось это событие незамеченным и для скандального блогера Лены Миро. Только в отличие от большинства, она не одобрила предоставление Юлии бесплатного места на Троекуровском кладбище.
Конечно, если учесть манеру высказываний Миро, то можно сказать, что в целом к покойной певице она в этот раз отнеслась уважительно, не став писать в ее адрес колкостей. А вот депутату Государственной Думы Оксане Пушкиной досталось от Лены, что называется, по полной.
Во-первых, блогер усомнилась во вменяемости телеведущей, прочитав ее обращение к Правительству Москвы, где, прося для Началовой бесплатное место на кладбище, Пушкина отметила особую любовь к нашей стране и патриотичность Юлии. "Что именно она сделала для Родины, чтобы ей бесплатно выделили место на кладбище", - вопрошала Миро. По ее мнению, эти деньги должны были пойти на лекарства для детей, "медленно умирающих от онкологии" в московских больницах, а не на "разбазаривание их просто так".
Возмутило блогера и происходящее на кладбище. "Этот тот случай, когда не знаешь, чему больше ужасаться - самому факту такой трансляции или поведению людей", - поделилась Елена со своими подписчиками в Инстаграм. Селфи у входа в траурный зал, возмущение запретом на съемку, огромное количество журналистов - вот лишь малая часть того, из-за чего Миро назвала увиденное апокалипсисом.
Примерно также высказался в своей авторской программе на радио "Эхо Москвы" и известный журналист Александр Невзоров. Мужчина подчеркнул, насколько поражен тем, что смерть Началовой превратилась в "резонансную общенародную проблему", затмившую даже пятилетнюю годовщину присоединения Крыма к России, и назвал все происходящее вокруг Юлии "дурным драмкружком". "Я просто не понимаю, с чем связана эта медийная истерика", - заключил Невзоров.
Краткая информация о Юлии Началовой
Имя: Юлия Началова
Отчество: Викторовна
День рождения: 31.01.1981
Возраст: 38 лет
Место рождения: г. Воронеж
Рост: 165 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: певица, актриса, телеведущая
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Лучшие комментарии
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ПалЫвна 22.03.19 18:04Вообще, нельзя сказать, что в этот раз Миро так уж не права. Я ничего не имею против Юли, и мне, как и многим, ее искренне жаль, но рациональное зерно в рассуждениях Миро есть. Да и Пушкина до отвращения пафосно все расписала.
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маша саратов 22.03.19 22:24согласна на 100 процентов. раздули историю. нет денег на такое кладбище, хороните как всех. у нас умирают люди в 100 раз больше для страны сделавшие, и им никто бесплатно ничего не делает. большинство людей для страны больше сделали, а почему-то переживают только за шоубиз. они зарабатывают за один день больше, чем трудящиеся за год.
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Паскаль Москва 22.03.19 21:51Согласна на 100 процентов. Ну умерла по собственной дурости. Зачем из этого делать шоу? И кто она такая вообще, чтобы ей что-то предоставлять? Действительно, стыдно быть такими. Тайванчик им долги поможет оплатить. А почему налогоплательщики ей что-то должны?
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Фея Миасс 22.03.19 22:05Согласна полностью.Возмущена и сбором средств,и предоставлением бесплатного места на кладбище и требованием звания заслуженной артистки,и обращением к Фролову о дарении 20миллионов рублей родственникам покойной.
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Оля 22.03.19 21:49Не знаю, кто такая Миро, но могу сказать, что подло пиариться на этой ситуации. Невзоров вообще подлец
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Мик / 23.03.19 12:30Согласна на все 100 Интересно если человек простой умирать будет и попросить у мерили миллион на лекарства которые могут помочь ему помогут? Все знают ответ... Мы для них пыль
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еку / 23.03.19 01:00Согласна.....Смотрела на Пушкину и возмущалась...у вас там в МАСКВЕ все такие блядь чокнутые ебанутые депутаты как эта сволочь? это же надо ..просить у людей деньги на похороны когда семейка миллионами раскидывается...слов нет эту рожу пушкиной видеть не могу сучка ворюга
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Елена Воронеж / 23.03.19 00:42Дай Бог! чтобы подольше этот кусок земли на кладбище не был нужен никому, ни за деньги, ни бесплатно. Страшно представить себя на месте родителей, которые хоронят детей. В семье Началовых горе. Думаю им сейчас не до тех людей кто пришёл на похороны попиариться, или таких желчегонных МироНевзоровых которые в сети пиарится. Ну, помогли им с организацией похорон, с местом на кладбище и что?! Ребёнка им кто вернёт? Они бы все отдали чтоб дочу верВСЁ! Я понимаю квартиру, дом подарили... Место на кладбище... Когда умирает человек в 90 лет- жалко, но понимаешь, что два века ещё никто не прожил. Это естественно. А когда молодые - первая реакция всегда шок, что и наблюдалось. И какая разница как написали, место дали и все, человек помог чем смог.
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Михалка / 23.03.19 00:09А по- моему специально эту тему раздули, отвлекают народ от чего-то более важного. Жаль Началову, как любого другого человека, который не дожил до старости. Больше поражает, чтоту нас люди такое стадо. Так легко им тему подкинуть, они неделю потом эту новость мусолят и обсуждают. А про наш шоу бизнес и говорить нечего- бездарность на бездарности. Очень жаль, что совсем наш народ отупел, Россия превратилась в дом-2 или как там это шоу называется.
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Лана / 23.03.19 00:08Миро дрянь!
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Леля / 22.03.19 23:59Миро как божена только бы на гадить а то популярности не будет а по хамски всегда ведут журналисты у них нет воспитания им все равно где себя вести
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Гость Москва / 22.03.19 23:43А ни кого не волнует что место на кладбище покупать надо??? Ужас! Скоро налог за воздух введут, чертово государство! Какая разница где ее похоронили вообще? В рашке уже имеет важность название кладбища или кто заплатил за место? Будьте добрее и милосерднее, не известно что ещё будет с вами
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Nik москва / 22.03.19 23:38А как такая Лена миро? Кусочек ботекса и латекса?
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БВ / 22.03.19 23:34Ленка, ты не боись, тебя тоже бесплатно похоронят, мы ради этого скинемся. Но только ты давай, не затягивай с этим.
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Татьяна / 22.03.19 23:31А Миро- это кто? Началову знаю, Невзорова знаю. А Миро- нет... Впрочем, и не хочу... Похоронили на Троекуровском, значит, Похоронили. Что желчью-то брызгать. Все такие праведники. Никто и никогда для себя ничего не делал и знакомые вам никогда не помогали? Просто у всех связи разные, кому-то место на Троекуровском, а кому без очереди к психиатру в районной больнице.
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Белка Москва / 22.03.19 23:45Всему должна быть мера. А уже потом начинается бред. Много действительно народных певиц ушло, которые действительно многое сделали для страны, но как скромно ушли, что хочется их помнить, а здесь просто, как у нас принято, натянул корону. Может она и неплохая певица, но надо знать меру, чтобы навешивать на неё такие регалии
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andromeda2054 Ульяновск / 22.03.19 23:53Вообще-то место на кладбище у нас по закону должны выделять бесплатно. Ваганьковское или троекуровское или еще другое какое. По всей стране. Просто эти похоронные акулы пользуются тем, что есть спрос на места на этих кладбищах они и заламывают суммы. Но это незаконно.
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Мадама Моск.обл / 22.03.19 23:20Блииин!мы сочувствием тем людям которые пожить то не успели!!!а кто до ста лет дожил это счастливый человек!наоборот надо радоваться что Бог прибрал!думаете глубоким старикам хорошо жить на земле!
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Божена Павлодар / 22.03.19 23:20мадам Елена, не завидуйте бесплатному месту на погосте
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Эльмира / 22.03.19 23:18Не вменяема эта Мира. Она настолько не вменяема, что нормальным человеком не является вообще. Про вклад ...Началовой по-русски написано. И про благотворительность и про работу в горячих точках. Для больных детей ничего не делает это Миро. Она здоровым в душу плюет, а больные это вообще не выдержат. Не цитируйте эту дуру. А что касается Невзорова хочется ответить человеку, что есть и другие крупные события в жизни, конечно, но если людей что-то сильно потрясло или интересует, то нужно уважать мнение и и интересы окружающих ...
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Ака Москва / 22.03.19 23:15А почему, никого не смущало, что для Фриске концертный зал Крокус отдали? Там какие заслуги были? Тут, как раз, родственники ведут себя порядочно.
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Белка Москва / 22.03.19 23:36Родственники не просили, как Фрискасы. Но вспомните Дмитрия Хворостовского?!!? Капейки не попросили и даже от цветов отказались. Предложили на благотворительность. Вот это люди!. И тоже молодой и действительно талант. Если хотел бомонд помочь, пусть бы и помогал. А фрискасы просто украли деньги. И как потом сказал папаша, что 20000000 - это деньги мамы, так с какой наглой рожей просил и брал у детского фонда, имея гостиницы в Израиле и в Дубаи. И пиарил смерть дочери в Крокусе. За чужие деньги все можно. И тоже хотели посмертно заслуженную пробивать. Ничего личного, но это позор
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Белка Москва / 22.03.19 23:15На все 250 % Миро и Невзоров правы.. Как всегда получилось шоу. За какие заслуги-непонятно. Сплошное лицемерие. Почему не пригласили президента. Такие бедные, что не нашлось денег заплатить за место??
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гость / 22.03.19 23:13Так как пела Началова, никто никогда не пел в нашей стране. С ней никто не сравнится, поэтому народ и пришёл, интуитивно почувствовав , какая серость нас окружает и что мы потеряли. А Миро, такая же серость, как и вся безголосая бесчувственная эстрада, про неё и говорить то нечего.
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Возмущенный Ростов-на-Дону / 22.03.19 23:07Елена Вы не правы и вот почему: Юлия была талантливой певицей и артисткой, трудилась на благо людей радуя своим талантом, при этом она занималась благотворительностью, часть своих ганораров жертвовала детским домам. Ввиду своей болезни за последние годы мало выступала поэтому имела проблемы с деньгами. Считаю, что она заслуживает быть похороненной там, где её похоронили за счёт бюджета столицы. Выделенные деньги не такая уж большая сумма для бюджета столицы. Прежде чем обсуждать других людей и поливать их грязью, подумайте, а что сделали Вы для общества и страны. Кто-то зарабатывает популярность реализовывая свой талант, а кто-то критикуя других.
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Милота / 22.03.19 23:05Христа распяли - мир не рухнул... Зато посострадать в счет Началовой, посопливить на показ хлебом не корми!
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Мышонок / 22.03.19 23:02А меня взбесило, что эта коза драная Жасмин приехала на золотистом бентли за 33 милионна, а потом эти типа ТАЛАНТЫ по телевидению организовывают с нас сбор средств онкологическим детям. Так купи мымра себе Матиз и ездий на нём, а остаток перечисли больным деткам,
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Милота / 22.03.19 23:14Согласна!!! Задолбали клевать мозг на бесконечные номера смс помощи и добрые дела со звездой!!! Задолбали!!! От себя отстегните миллиончик вам же "зачтется" как вы говорите!!! Зная наше государство и как нас государство обожает неё...ть на каждом шагу- вообще нет доверия этим фондам!!! Больной ребенок то есть, а вот передача полностью средств для него сильно сомнительно!!!
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С.Р. / 22.03.19 22:59Лена Миро, конечно, стерва та еще, и чаще всего из-под ее руки на людей помои словесные льются, НО в данном и конкретном случае она в чем-то права. И Невзоров, который сказал, что за это же время из жизни ушло несколько также известных личностей, но почему-то все новости СМИ крутились вокруг Юли. Да, она молода, красива, талантлива, да у нее остались родители и дочь-подросток, но зачем столько акцента на нее? Думаете, ей этого очень хотелось? Я вот уверена, что нет. Но больше всех, конечно, Басков выделился, прося своих подписчикам слать деньги семье Началовой. А ты, Коля, сам не хочешь продать парочку своих сценических костюмов и помочь осиротевшим родителям, раз такой жалостливый. Одно лицемерие вокруг!
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Мадама Моск.обл / 22.03.19 22:59Юля никого и ничего не просила!она просто молодая женщина!очень приятной внешностью и как человек очень хороший была!и талант здесь не причём!как человека жалко!только сравнивать с людьми которые дожили почти до ста лет которые вырастили своих детей ,внуков и даже правнуков и молодую женщину у которой остался маленький ребёнок,нельзя!просто скотство!
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Светлана 5 Ставрополь / 22.03.19 22:57"затмившую даже пятилетнюю годовщину присоединения Крыма к России" - присоединение, это все политика, это игра президентов. И зачем надо сравнивать смерть юной певицы с политикой, непонятно. Конечно это шок когда умирают такие молодые. Тут пишут, что по глупости по своей умерла, я считаю, что мнение крайне цинично, да откуда вы знаете по своей глупости или по чьей то еще она умерла? Вы, что жили с ней, с ее семьей? Есть факт, что умерла молодая певица и все! Выделили бесплатное место, пишут здесь, что можно было эти деньги пустить на лечение онкобольных детей? А почему интересно правительство не может оказывать благотворительность, почему регулярно по НТВ показывают ролики о детях, которым нужна помощь, где указываются номера счетов благотворительных фондов. Если бы каждый чиновник с каждого города России, отдавал бы в месяц совсем немного из своего кармана так... 200 - 300 тыс в помощь детям, думаю детская смертность сократилась бы в разы - вот где гуманность, тогда на фоне такой гуманности со стороны правительства, ролики по НТВ, были бы понятны. Если бы место бесплатное не выдели ли бы, я лично не уверена, что деньги бы пошли детям, они бы пошли по карманам чиновников.
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Соня москва / 22.03.19 22:50Ребят, не надо так....она, Юля, такая чудесная светлая девочка ---пусть тебе Небеса улыбаются---так получилось...не тревожьте её душу...она ведь не заказывала себе такие похороны...
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Сергеич / 22.03.19 22:49Кто это вообще такая Миро. Очередная тварь, которая пиарится на горе?
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1987 Ростов на дону / 22.03.19 22:48Завидуют! Зависть в России двигатель прогресса
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Лана ник / 22.03.19 22:43Сколько больных на голову...
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Кирилл Ульяницкий / 22.03.19 22:43А Лена Миро - это кто???
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Лерука Санкт Петербург / 22.03.19 22:41Да, полностью согласна с Александром Глебовичем! Много других пробле, н, помимо гардеробной из белого крокодила....
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1987 Ростов на дону / 22.03.19 22:40Полная дура
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оля / 22.03.19 22:35Люди ау вы православные или басурмане?перестаньте трещать про усопшую лучше помолитесь за упокой ново представлено рабы божьей Юлии
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Елега Липецк / 22.03.19 22:27Человек,котрый своими мерзкими неадекватными высказываниями пытается выделиться .Она никто и ничто из себя не представляющая шкурка.
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Ася Бел / 22.03.19 22:26Очень жаль Юлю, но журналисты набросились на эту трагедию как собака на кость.нехорошо. Борисов с Малаховым просто придурки
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маша саратов / 22.03.19 22:24согласна на 100 процентов. раздули историю. нет денег на такое кладбище, хороните как всех. у нас умирают люди в 100 раз больше для страны сделавшие, и им никто бесплатно ничего не делает. большинство людей для страны больше сделали, а почему-то переживают только за шоубиз. они зарабатывают за один день больше, чем трудящиеся за год.
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Домохозяйка Екатеринбург / 22.03.19 22:20Люди, очнитесь! Смерть в 38!!!лет! Юля, прости их!
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оксана голицыно / 22.03.19 22:18А Лена имеет право всех судить? И кто заставлял вас всех деньги сдавать?Может она просто человек неудовлетворенный,всегда и всех осуждающий? Сама-то она безгрешная?