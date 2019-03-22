Лена Миро возмущена предоставлением Началовой бесплатного места на кладбище

Вчера в Москве прошла церемония прощания с певицей Юлией Началовой. Проводить девушку в последний путь пришли многие ее поклонники и коллеги по сцене. Не осталось это событие незамеченным и для скандального блогера Лены Миро. Только в отличие от большинства, она не одобрила предоставление Юлии бесплатного места на Троекуровском кладбище.

Конечно, если учесть манеру высказываний Миро, то можно сказать, что в целом к покойной певице она в этот раз отнеслась уважительно, не став писать в ее адрес колкостей. А вот депутату Государственной Думы Оксане Пушкиной досталось от Лены, что называется, по полной.

Во-первых, блогер усомнилась во вменяемости телеведущей, прочитав ее обращение к Правительству Москвы, где, прося для Началовой бесплатное место на кладбище, Пушкина отметила особую любовь к нашей стране и патриотичность Юлии. "Что именно она сделала для Родины, чтобы ей бесплатно выделили место на кладбище", - вопрошала Миро. По ее мнению, эти деньги должны были пойти на лекарства для детей, "медленно умирающих от онкологии" в московских больницах, а не на "разбазаривание их просто так".

Возмутило блогера и происходящее на кладбище. "Этот тот случай, когда не знаешь, чему больше ужасаться - самому факту такой трансляции или поведению людей", - поделилась Елена со своими подписчиками в Инстаграм. Селфи у входа в траурный зал, возмущение запретом на съемку, огромное количество журналистов - вот лишь малая часть того, из-за чего Миро назвала увиденное апокалипсисом.

Примерно также высказался в своей авторской программе на радио "Эхо Москвы" и известный журналист Александр Невзоров. Мужчина подчеркнул, насколько поражен тем, что смерть Началовой превратилась в "резонансную общенародную проблему", затмившую даже пятилетнюю годовщину присоединения Крыма к России, и назвал все происходящее вокруг Юлии "дурным драмкружком". "Я просто не понимаю, с чем связана эта медийная истерика", - заключил Невзоров.