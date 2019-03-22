Галкин возмущен высокой стоимостью билетов на юбилейный концерт Пугачевой

Совсем немного времени остается до юбилейного концерта Аллы Пугачевой, который состоится 17 апреля в Кремлевском дворце. Но уже несколько месяцев вокруг этого события не утихают споры, ведь для того, чтобы попасть на мероприятие придется заплатить серьезную цену. В настоящее время приобрести возможность послушать Аллу Борисовну из партера будет стоить от 40 до 321 тысячи рублей, что по мнению многих, является запредельной суммой. Впервые решил высказаться о такой цене на билеты муж Примадонны - Максим Галкин.

По его словам, они абсолютно ничего не могут поделать с этой ситуацией, хотя со своей стороны он сильно возмущен действиями перекупщиков. "В Интернете озвучивают страшные цены, но мы здесь ни при чем", - уверяет юморист. Алла Борисовна тоже в курсе такого положения дел, но решить эту проблему нет возможности, на официальном сайте Кремлевского дворца все билеты проданы: "мы не знаем, куда людей посадить", - добавляет Максим. Столь высокая стоимость посещения концерта - результат деятельности спекулянтов, но бороться с ними Пугачева не может, ведь все свои силы она тратит на подготовку к предстоящему событию.

По словам Галкина, сейчас Алла очень много репетирует, чтобы выступить перед собравшимися гостями достойно. "С голосом у нее все хорошо", - рассказывает шоумен, но она очень волнуется, так как давно не давала больших концертов. Вся семья сейчас живет подготовкой к этому мероприятию, ведь Пугачева наметила сделать грандиозное шоу. Будет там и много новых композиций.

Также, в своем интервью Галкин поделился отношением Аллы Борисовны к своему юбилею. Он утверждает, что ей вовсе не хочется, чтобы журналисты посвящали ей какие-либо передачи и относились к ее 70-летию как к "событию вселенского масштаба". Примадонна считает, что сейчас не время для пиара и хочет, чтобы к ней в эти дни было приковано как можно меньше внимания.