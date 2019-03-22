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Галкин возмущен высокой стоимостью билетов на юбилейный концерт Пугачевой


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Совсем немного времени остается до юбилейного концерта Аллы Пугачевой, который состоится 17 апреля в Кремлевском дворце. Но уже несколько месяцев вокруг этого события не утихают споры, ведь для того, чтобы попасть на мероприятие придется заплатить серьезную цену. В настоящее время приобрести возможность послушать Аллу Борисовну из партера будет стоить от 40 до 321 тысячи рублей, что по мнению многих, является запредельной суммой. Впервые решил высказаться о такой цене на билеты муж Примадонны - Максим Галкин.

По его словам, они абсолютно ничего не могут поделать с этой ситуацией, хотя со своей стороны он сильно возмущен действиями перекупщиков. "В Интернете озвучивают страшные цены, но мы здесь ни при чем", - уверяет юморист. Алла Борисовна тоже в курсе такого положения дел, но решить эту проблему нет возможности, на официальном сайте Кремлевского дворца все билеты проданы: "мы не знаем, куда людей посадить", - добавляет Максим. Столь высокая стоимость посещения концерта - результат деятельности спекулянтов, но бороться с ними Пугачева не может, ведь все свои силы она тратит на подготовку к предстоящему событию.

По словам Галкина, сейчас Алла очень много репетирует, чтобы выступить перед собравшимися гостями достойно. "С голосом у нее все хорошо", - рассказывает шоумен, но она очень волнуется, так как давно не давала больших концертов. Вся семья сейчас живет подготовкой к этому мероприятию, ведь Пугачева наметила сделать грандиозное шоу. Будет там и много новых композиций.

Также, в своем интервью Галкин поделился отношением Аллы Борисовны к своему юбилею. Он утверждает, что ей вовсе не хочется, чтобы журналисты посвящали ей какие-либо передачи и относились к ее 70-летию как к "событию вселенского масштаба". Примадонна считает, что сейчас не время для пиара и хочет, чтобы к ней в эти дни было приковано как можно меньше внимания.

Краткая информация о Максиме Галкине

Имя: Максим Галкин

Отчество: Александрович

День рождения: 18.06.1976

Возраст: 42 года

Место рождения: Наро-Фоминский район, Московская обл.

Рост: 178 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: юморист, шоумен

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14 Не нравится 2 Нравится 22.03.2019 Теги: Максим Галкин

А вы бы купили за такие деньги билет на концерт Пугачевой? 8  

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  • Елена / 22.03.19 23:10
    -
    2
    +
    Не поверю, что с ценой на билеты ничего нельзя сделать. Нет, я так и так не собиралась на концерт Аллы, но дураков из людей тоже делать не надо. Если бы они действительно хотели сделать "народное" шоу, то приняли бы меры. А так, это будет очередное мероприятие для нашей "элиты".
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  • Анна Москва / 22.03.19 22:43
    -
    3
    +
    На эту старую проститутку адекватный человек не пойдет...
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  • Сергей Иваново / 22.03.19 22:35
    -
    1
    +
    Таких людей очень мало...душевных и талантливых вот поэтому такаЯ слава ..,очень жаль что поздно уже...учиться надо всем всем такой удивительной улыбке?
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  • Valeriya / 22.03.19 22:01
    -
    2
    +
    миро и невзоров( пишу с маленькой буевы) слишком жалкие, никчемные, мерзкие людишки! Спи спокойно Юлия... Ангел!
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  • АЛЕКСАНДР / 22.03.19 21:56
    -
    4
    +
    ВСЕ ПРИДУМАНО ЛЮДЬМИ ГОНОРАРЫ...ПАМЯТНИКИ СЛАВА...ИДОЛЫ...ПЕРЕСТАНЬТЕ ЛЮДИ УНИЖАТЬ СЕБЯ...НИКТО НИЧЕГО НЕ СТОИТ ТОГО ЧТО ЕСТЬ---ЖИЗНЬ!!!!!!!!!!
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  • АЛЕКСАНДР / 22.03.19 21:53
    -
    2
    +
    КОЛЬ УЖ ПУГАЧЕВОЙ ВСЕ ДАЛИ И ДАЮТ ПУСТЬ И САМ ОТДАСТ ВСЕ В 70 ЛЕТ СВОИХ...
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  • Ульяна МО / 22.03.19 18:10
    -
    7
    +
    У меня маме очень Пугачева нравится. Она когда о концерте ее услышала, раздумывала купить билет. Но как начался весь этот ажиотаж, естественно ей расхотелось тратить месячную зарплату на живое пение Аллы Борисовны. Нет, я не говорю, что оно того не стоит, но в нашем случае это было бы неразумно. И так у большинства. А на концерт в итоге придут, как всегда, избранные.
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  • Мария / 22.03.19 15:29
    -
    6
    +
    Я тоже возмущена! А еще я не верю, что та же Пугачева со своим влиянием не может контролировать стоимость билетов на свой же концерт. Просто он для избранных - для тех, кто может себе позволить потратить такие деньги, чтобы посмотреть на поющую в живую Примадонну. Но простому люду там делать нечего. Нет мани, нет и Аллы.
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