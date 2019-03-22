Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова собралась замуж в 6-й раз
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Вчера Елена Беркова отметила свой 34-й День рождения. В качестве места празднования женщина выбрала бар «Руки Вверх». Поскольку еще днем состоялись похороны Юлии Началовой, праздник был не таким помпезным, как изначально планировала Елена. Круг гостей и приглашенных журналистов также сузился. Несмотря на это, звезда фильмов для взрослых познакомила всех с мужчиной, который за несколько дней до этого был замечен представителями СМИ.
Как оказалось, мужчина спортивного телосложения – это Александр Путинцев, новый молодой человек и будущий муж Лены. Он старше именинницы на 8 лет.
По словам Берковой, ее новый избранник увлекается путешествиями и не просто проводит много времени за границей, но и живет там. Также Елена сообщила, что мужчина имеет стабильный доход и его состояние оценивается цифрой с девятью нулями.
Журналистов личность Александра заинтересовала. Они выяснили, что мужчина пропагандирует здоровый образ жизни и придерживается принципов сыроедения. Последние годы он проживает в Таиланде. По выясненным данным, состояние своего будущего супруга Елена сильно преувеличила. Мужчина зарабатывает проведением различных семинаров, в том числе и удаленно. Баснословных доходов коучу это не приносит.
Напомним, что со своим пятым мужем звезда короткометражек развелась в декабре 2018 года. Во время брака они клялись на публику быть вместе вечно, но продержались всего год.
По сведениям, полученным от знакомых Берковой, с Путинцевым она познакомилась в аэропорту. Они обменялись телефонами, а после смс роман перешел в бурные и реальные отношения. Предложение руки и сердца от мужчины Елена, по ее же словам, уже получила.
А вам нравится Беркова? 4
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Цикорий / 22.03.19 18:34Попыталась альфонса и себя продать подороже, а ушлые журналюги не дали выдать фантазии за правду. Что вы за люди такие!
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Таня Р. / 22.03.19 15:29Кому она вообще может нравиться с таким прошлым?
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Nika vs / 22.03.19 14:28А какой смысл врать? Че-то я не понимаю…
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Водопьян / 22.03.19 17:47Ну, вы как маленькая, чесс слово. Она же понимает, что с очередным мужиком ненадолго. Годы идут прелести не молодеют, а жить красиво хочется. Этот уйдет, гляди потом побогаче, кто и клюнет, она же с «миллиардером» была! Таки что-то может эдакое, за что и доплатить – не грех.
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