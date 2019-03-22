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Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова собралась замуж в 6-й раз


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Вчера Елена Беркова отметила свой 34-й День рождения. В качестве места празднования женщина выбрала бар «Руки Вверх». Поскольку еще днем состоялись похороны Юлии Началовой, праздник был не таким помпезным, как изначально планировала Елена. Круг гостей и приглашенных журналистов также сузился. Несмотря на это, звезда фильмов для взрослых познакомила всех с мужчиной, который за несколько дней до этого был замечен представителями СМИ.

Как оказалось, мужчина спортивного телосложения – это Александр Путинцев, новый молодой человек и будущий муж Лены. Он старше именинницы на 8 лет.

По словам Берковой, ее новый избранник увлекается путешествиями и не просто проводит много времени за границей, но и живет там. Также Елена сообщила, что мужчина имеет стабильный доход и его состояние оценивается цифрой с девятью нулями.

Журналистов личность Александра заинтересовала. Они выяснили, что мужчина пропагандирует здоровый образ жизни и придерживается принципов сыроедения. Последние годы он проживает в Таиланде. По выясненным данным, состояние своего будущего супруга Елена сильно преувеличила. Мужчина зарабатывает проведением различных семинаров, в том числе и удаленно. Баснословных доходов коучу это не приносит.

Напомним, что со своим пятым мужем звезда короткометражек развелась в декабре 2018 года. Во время брака они клялись на публику быть вместе вечно, но продержались всего год.

По сведениям, полученным от знакомых Берковой, с Путинцевым она познакомилась в аэропорту. Они обменялись телефонами, а после смс роман перешел в бурные и реальные отношения. Предложение руки и сердца от мужчины Елена, по ее же словам, уже получила.


3 Не нравится 0 Нравится 22.03.2019 Теги: Елена Беркова

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