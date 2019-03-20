Дидье Маруани вновь подал в суд на Филиппа Киркорова

Отечественного короля поп-музыки Филиппа Киркорова вновь обвиняют в плагиате. И делает это по-прежнему музыкант Дидье Маруани, который еще три года назад заявлял, что композиция "Жестокая любовь" является плагиатом его работы "Symphonic Space Dream". Тогда нашему соотечественнику не только удалось отстоять свое честное имя, но и доказать, что француз занимается вымогательством. Теперь же история получила продолжение, а камнем преткновения стала не только "Жестокая любовь", но и новая композиция Филиппа "Цвет настроения синий".

Начнем с того, что Дидье Маруани требует с Киркорова 272 миллиона рублей. Французский певец и композитор лично прилетел в Россию для того, чтобы подать иск в Таганский районный суд города Москвы. В нем он по-прежнему обвиняет нашего короля поп-музыки в плагиате.Только на этот раз не одной, а уже двух песен. Естественно, основное требование Дидье, как и прежде, касается "Жестокой любви". По его словам, доказать факт "воровства" стало делом чести. Исполнитель считает, что его опорочили, а репутацию очернили.

Не простил Маруани и обвинение в плагиате, за что хочет взыскать с адвоката Киркорова Александра Добровинского 15 миллионов рублей. И похоже, французского музыканта мало смущает тот факт, что согласно данным независимой экспертизы песни "Symphonic Space Dream" и "Жестокая любовь" признаны совершенно разными.

А теперь о новом витке в этой истории. Не понравилась Дидье и композиция Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий". В нём он тоже усмотрел плагиат. На этот раз своего хита "Just Blue", который зрители впервые услышали в далеком 1978 году. О своих подозрениях Маруани, естественно, написал в иске. Правда, почему он решил, что "Just Blue" и "Цвет настроения синий" похожи, остается загадкой, ведь, как многие наверное помнят, первый трек не является даже песней. Это мелодия, которая, как уверены эксперты, не имеет ничего общего с детищем Филлипа.

Сам Киркоров на очередные обвинения со стороны Маруани пока не отреагировал. А вот Александр Добровинский от души повеселился над новыми претензиями неугомонного француза.