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Брэд Питт и Анджелина Джоли попросили суд расторгнуть их брак


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Развод Анжелины Джоли и Брэда Питта уже близко. Как сообщают инсайдеры, актеры настолько устали от своего неопределенного статуса, что попросили суд пойти им навстречу и сделать бифурикацию - разделение бракоразводного процесса на два этапа.

Если говорить простым языком, то бывшие супруги, наконец, хотят стать свободными друг от друга. Нет, они не решили вопросы с опекой над детьми, с разделом имущества и общего бизнеса - им просто нужен официальный документ, в котором будет сказано, что они больше не муж и жена.

Инсайдеры сообщают, что Джоли и Питт порядком устали от бесконечных разбирательств, которые длятся уже ровно 2,5 года. Оба мечтают, чтобы этот кошмар поскорее закончился и они могли зажить нормальной, каждый своей отдельной жизнью. Однако по многим вопросам, в первую очередь связанным с опекунством и воспитанием детей, бывшим влюбленным договориться крайне сложно. Поэтому их решение может затянуться на неопределенный срок. Осознавая все это, супруги просят суд развести их сейчас. А по остальным юридическим аспектам по-прежнему будут проводиться переговоры.  

Напомним, что в настоящее время все шестеро детей Брэда и Анджелины проживают с матерью. Актрису часто можно заметить с ними на прогулке, в кино, или на других мероприятиях. Первое время Джоли активно настаивала на единоличной опеке над отпрысками, однако Питт категорически был с этим не согласен, изъявляя желание воспитывать наследников на равных с супругой.

Впрочем, неизвестно, насколько у него это получится, ведь уже сейчас двое приемных сыновей, Мэддокс и Пакс, весьма решительно настроены против отца. В случае с Паксом не обошлось без вмешательства Энджи, которая заявила подростку, что Брэд не хотел его усыновления. Из-за чего 15-летний юноша серьезно обиделся на актера.

Краткая информация о Брэде Питте

Имя: Брэд Питт

День рождения: 18.12.1963

Возраст: 55 лет

Место рождения: США

Рост: 180 см

Вес: 88 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актер

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3 Не нравится 2 Нравится 19.03.2019 Теги: Брэд Питт

А вам нравилась пара Джоли и Питт? 7  

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  • arkimyssa КРАСНОЯРСК / 20.03.19 09:41
    -
    1
    +
    НЕТ. НА ФИГ НУЖНО. РАЗВОД
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  • arki_bemys QASDFG / 20.03.19 09:40
    -
    1
    +
    утн
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  • arkimyssa rhfcyjzhcr / 20.03.19 09:39
    -
    1
    +
    но
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  • faf / 19.03.19 22:12
    -
    1
    +
    пусть уже разводится со своей стервой и возвращается к Дженнифер Энистон. Она тоже сейчас свободна и, как мне кажется, готова к Питту вернуться.
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  • 777 / 19.03.19 20:36
    -
    2
    +
    Питт нравился, а Джоли никогда - это ответ на ваш вопрос. Зря все считают ее добренькой, яки ангел, не очень хороший она человек. Поэтому, беги Брэдди, беги!
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  • Лена / 19.03.19 18:36
    -
    0
    +
    Надо думать! 2,5 года в непонятном статусе - ни свободны, ни разведены. Я бы на их месте поступила точно так же. Они уже на дух друг-друга не переносят. И если раньше кто-то еще надеялся, что может помирятся, то сейчас шансов точно нет. Пусть уж живут каждый своей жизнью. И с детьми надо миром все решить. Анджелина не права, настраивая их против Питта.
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  • Вероника С. / 19.03.19 15:45
    -
    3
    +
    Мне больше нравилась пара Питта и Энистон. Вот они на самом дела были настоящие, классные, красивые. А уже за его отношениями с Джоли я не следила. Да, наверное, там была любовь. Но жизнь лишний раз доказала, что на чужом несчастье счастья не построишь. Бред тогда сделал Дженнифер больно, изменив и бросив ее, после чего она долго не могла оправиться, а теперь вот страдает от ядовитой Анджелины.
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