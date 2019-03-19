Брэд Питт и Анджелина Джоли попросили суд расторгнуть их брак

Развод Анжелины Джоли и Брэда Питта уже близко. Как сообщают инсайдеры, актеры настолько устали от своего неопределенного статуса, что попросили суд пойти им навстречу и сделать бифурикацию - разделение бракоразводного процесса на два этапа.

Если говорить простым языком, то бывшие супруги, наконец, хотят стать свободными друг от друга. Нет, они не решили вопросы с опекой над детьми, с разделом имущества и общего бизнеса - им просто нужен официальный документ, в котором будет сказано, что они больше не муж и жена.

Инсайдеры сообщают, что Джоли и Питт порядком устали от бесконечных разбирательств, которые длятся уже ровно 2,5 года. Оба мечтают, чтобы этот кошмар поскорее закончился и они могли зажить нормальной, каждый своей отдельной жизнью. Однако по многим вопросам, в первую очередь связанным с опекунством и воспитанием детей, бывшим влюбленным договориться крайне сложно. Поэтому их решение может затянуться на неопределенный срок. Осознавая все это, супруги просят суд развести их сейчас. А по остальным юридическим аспектам по-прежнему будут проводиться переговоры.

Напомним, что в настоящее время все шестеро детей Брэда и Анджелины проживают с матерью. Актрису часто можно заметить с ними на прогулке, в кино, или на других мероприятиях. Первое время Джоли активно настаивала на единоличной опеке над отпрысками, однако Питт категорически был с этим не согласен, изъявляя желание воспитывать наследников на равных с супругой.

Впрочем, неизвестно, насколько у него это получится, ведь уже сейчас двое приемных сыновей, Мэддокс и Пакс, весьма решительно настроены против отца. В случае с Паксом не обошлось без вмешательства Энджи, которая заявила подростку, что Брэд не хотел его усыновления. Из-за чего 15-летний юноша серьезно обиделся на актера.