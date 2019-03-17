Ксения Собчак рассказала, из-за чего распался ее брак с Максимом Виторганом

Телеведущая и светская львица Ксения Собчак наконец открыла основную причину своего расставания с Максимом Виторганом. Как она призналась в разговоре с Лерой Кудрявцевой, отвечая на ее вопросы в передаче "Секрет на миллион", брак сгубили накопившиеся взаимные обиды, недомолвки и пренебрежение друг другом.

Как призналась Ксения, ее любовь к мужу ушла не за один день. Сначала, в процессе совместной жизни, начали появляться обоюдные претензии, невысказанные обиды, небольшие личные секреты, которыми не хотелось делиться даже со второй половинкой. А после, все это переросло в банальное пренебрежение. И в один момент Собчак и Виторган почувствовали, что любви больше нет - она исчезла. Следом разрушился и брак. Отдельно Ксения отметила, что очень рада тому, что ей и Максиму удалось сохранить замечательные отношения, ведь они оба одинаково любят своего сына Платона. Более того, девушке даже удалось уговорить пока еще законного супруга дать мальчику двойную фамилию. Так что совсем скоро Платон станет Виторган-Собчак.

А вот получить подтверждение отношений Ксении и режиссера Константина Богомолова у Кудрявцевой не получилось - скандальная телеведущая ни словом об этом не обмолвилась. К слову сказать, несколько дней назад, отвечая на вопросы журналистов о своей работе, Богомолов также отметил исключительно профессиональные качества Собчак, не дав ни единого повода думать, что между ними действительно есть роман. Так что, этот вопрос пока остается открытым.

Не смогла пройти мимо откровений Ксении и блогер Лена Миро, известная своими провокационными высказываниями и нелюбовью к звездам отечественного шоу-бизнеса. Так, она в привычной для себя манере высмеяла рассуждения телеведущей на тему исчезнувшей любви, назвав все это "типичной логикой глупой и непорядочной бабы", а также "незрелостью". По ее мнению, романтическая любовь неизбежно проходит, когда люди подолгу живут вместе, и к этому факту следует относиться нормально.