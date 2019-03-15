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Кудрявцева припомнила Собчак, как та назвала ее стареющей Барби


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Не так давно в студии шоу «Секрет на миллион» появилась Ксения Собчак. В свое время у нее и Кудрявцевой были небольшие разногласия, и женщина позволяла себе нелицеприятные высказывания в адрес Леры. Телеведущая популярной передачи не сдержалась и прямо во время записи припомнила Собчак обзывательства.

Кудрявцева спросила у гостьи, не стыдно ли ей за то, что когда-то она назвала Леру «стареющей Барби». В ответ на это Собчак и бровью не повела. Женщина рассмеялась и заявила, что это была шутка. Такой юмор Кудрявцева не оценила. Ведущая призналась, что смех Ксении обескуражил ее и развивать конфликт дальше она не стала.

Кроме этого Лера отметила, что в ходе беседы была поражена тем, насколько счастливой, влюбленной и жизнерадостной выглядит героиня выпуска. Ксения не особо переживает относительно предстоящего развода с Максимом Виторганом.

В рамках телепередачи женщины поговорили на личные темы и обсудили заработки Ксении. Ответила ли Собчак на секретный вопрос, стоимостью в 1 млн. рублей, Кудрявцева предпочла не сообщать. По ее словам, узнать об этом телезрители смогут уже в это воскресенье на телеканале НТВ.

Краткая информация о Ксении Собчак

Имя: Ксения Собчак

Отчество: Анатольевна

День рождения: 05.11.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 167 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: ведущая, журналист

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11 Не нравится 3 Нравится 15.03.2019 Теги: Ксения Собчак

А вы будете смотреть «Секрет на миллион» с Собчак? 6  

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  • Никольски / 15.03.19 20:22
    -
    10
    +
    У Ксении ментальность подростка, несмотря на возраст к 40. Учится только на своем личном опыте. Все что вне его, а вне его айсберг знаний о жизни, ей непонятно и не интересно. Такой человечишко исключительно личного опыта. Говорят, что умный учится на чужом опыте, а глупый только на своем. Верю в ее искренность по поводу шутки. Ей просто никто и никогда еще в лобешник не давал за пошлость. Она не в том обществе родилась. Там принимают инфантильность за искренность. А воспитанные и тактичные люди молчат. Все таки женшина.Типа, ну да " вечный ребенок" " анфант терибль". Но когда нибудь получит. И мужчины у нее глуповатые. На умного " анфант терибль" не наскребает.
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  • Орочен Ковров / 15.03.19 20:01
    -
    7
    +
    Для Собчак миллион,как три копейки,конверт сожжет,да и нафига людям думающим её секреты. Она урод (моральный).
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  • НеЛера / 15.03.19 16:07
    -
    9
    +
    "стареющая Барби" Ну а разве это не так?
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  • Ann / 15.03.19 14:50
    -
    -1
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    Честно говоря, редко смотрю, но Ксюша меня прям заинтересовала.
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