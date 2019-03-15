Кудрявцева припомнила Собчак, как та назвала ее стареющей Барби

Не так давно в студии шоу «Секрет на миллион» появилась Ксения Собчак. В свое время у нее и Кудрявцевой были небольшие разногласия, и женщина позволяла себе нелицеприятные высказывания в адрес Леры. Телеведущая популярной передачи не сдержалась и прямо во время записи припомнила Собчак обзывательства.

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Кудрявцева спросила у гостьи, не стыдно ли ей за то, что когда-то она назвала Леру «стареющей Барби». В ответ на это Собчак и бровью не повела. Женщина рассмеялась и заявила, что это была шутка. Такой юмор Кудрявцева не оценила. Ведущая призналась, что смех Ксении обескуражил ее и развивать конфликт дальше она не стала.

Кроме этого Лера отметила, что в ходе беседы была поражена тем, насколько счастливой, влюбленной и жизнерадостной выглядит героиня выпуска. Ксения не особо переживает относительно предстоящего развода с Максимом Виторганом.

В рамках телепередачи женщины поговорили на личные темы и обсудили заработки Ксении. Ответила ли Собчак на секретный вопрос, стоимостью в 1 млн. рублей, Кудрявцева предпочла не сообщать. По ее словам, узнать об этом телезрители смогут уже в это воскресенье на телеканале НТВ.