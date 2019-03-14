Семенович возмутило, что подписчики указывают, как ей жить
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Анна Семенович известна тем, что крайне редко общается с поклонниками в грубой форме. Однако, множество личных, нетактичных вопросов и указок со стороны подписчиков вывели Анну из себя.
В своем аккаунте инстаграм артистка опубликовала гневное сообщение, обратившись ко всем, кто указывает ей как жить. Больше всего Семенович раздражают вопросы о том, почему она не замужем, когда она будет собираться рожать детей, а также нелицеприятные реплики о ее внешнем виде на сцене.
Семенович пояснила, что понимает, насколько ее образ жизни мозолит завистникам глаза. Другого основания, почему люди позволяют себе бестактно лезть в ее личную жизнь, она не видит.
Я живу интересной и очень яркой Жизнью с большой буквы! Понимаю, что для отдельных людей я как бельмо на глазу, вызываю зависть и раздражение. Любимое занятие этих персонажей (иначе их не назовешь) - обсуждать, осуждать…это люди без своей жизни! Их единственная подпитка- писать бесконечные гадости. Они кричат мне вслед : «Вы видели, ей почти 40, а она на сцене надевает костюм медсестрички, который еле-еле прикрывает её прелести! «Ой, вы представляете, она ещё не замужем и не родила! Ой, говорят у неё опять новый роман!» И так до бесконечности… Мне иногда кажется, что эти люди гораздо лучше знают историю моей Жизни, чем я сама . Так вот , я им отвечу - засуньте свое мнение в задницу! Кто и когда спрашивал вашего совета как мне жить? Я живу и выгляжу, так как я этого хочу! Я -не пятитысячная купюра, чтоб нравиться всем. Я буду петь песни , которые вызывают улыбку на лицах людей , а не слезы! Я буду надевать короткие платья , показывая свои роскошные ноги! Я буду носить декольте , которое демонстрирует мою шикарную грудь! Я буду рожать тогда, когда захочу, а не тогда когда мне советуют чужие люди! Я женщина , которая отвергает и рушит стереотипы, а кому не нравится - можно просто не смотреть, не слушать, отписаться и наконец заняться Своей жизнью. Ну а кому интересны мои взгляды и ценности - Велком в мою Жизнь. Да кстати, завтра я снимаю клип на песню < Хочешь > ох сколько поводов для разговоров я вам предоставлю после премьеры этого видео!!! Вам будет чем заняться, все для вас, мои любимые хейтеры.😘 Кто хочет Семенович, остается со мной. Всем остальным - не хворать! #накипело #анясеменович #хочешьсеменович #позитивщики❤️❤️❤️
Всех недовольных Анна попросила держать свое мнение при себе и на будущее пояснила, что продолжит носить и дальше короткие платья с глубоким декольте, родит и выйдет замуж тогда, когда посчитает нужным, и впредь будет вести точно такой же образ жизни. В конце она резюмировала, что плевать хотела на мнение всех недовольных.
Напомним, что личная жизнь Анны Семенович интересует многих. Женщина к 39 годам ни разу не была замужем официально, также у Анны нет детей. В интервью ранее она рассказывала, что предложения руки и сердца в ее жизни были, но судьба распорядилась так, что до ЗАГСа она не дошла.
Краткая информация об Анне Семенович
Имя: Анна Семенович
Отчество: Григорьевна
День рождения: 01.03.1980
Возраст: 39 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 168 см
Вес: 65 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Обезьяна
Деятельность: певица, фигуристка
Фотографии
Фотографии
А вам приходилось сталкиваться с такими же бестактными вопросами? 5
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Karina / 15.03.19 01:34Молодец! Я давно замечаю, что общество не любит тех, кто наслаждается жизнью и живёт так как хочется. Ведь многие погрязли в кредитах, максимум раз в год отпуск, нелюбимая работа, непослушные дети, муж, ходящий налево.. вот и злятся люди... собака воет от жизни собачьей.. Их пожалеть бы надо, а не реагировать на них, тратя свою энергию.
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Ляля / 14.03.19 17:54Указывают те, у кого ничего в этой сфере не сложилось.
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Настя Поварова / 14.03.19 17:17Взрослая дама могла бы спокойнее и ироничнее ответить хейтерам) Что за подростковый надрыв?
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Man / 14.03.19 15:37Крепись, Семенович! Ты – не одна такая. У нас вся страна тюкающих, слушающих и психующих на тех, кто также тюкает)
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Лиля П. / 14.03.19 11:02Да постоянно. Это бич не только социальных сетей. В жизни тоже происходит подобное. Лично у меня, пока была свободна, спрашивали «Когда замуж выйдешь»». Вышла замуж. «Да когда ты родишь?». Родила. «А когда второго?». Родила второго. «Да куда же так много?».