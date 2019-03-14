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Семенович возмутило, что подписчики указывают, как ей жить


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Анна Семенович известна тем, что крайне редко общается с поклонниками в грубой форме. Однако, множество личных, нетактичных вопросов и указок со стороны подписчиков вывели Анну из себя.

В своем аккаунте инстаграм артистка опубликовала гневное сообщение, обратившись ко всем, кто указывает ей как жить. Больше всего Семенович раздражают вопросы о том, почему она не замужем, когда она будет собираться рожать детей, а также нелицеприятные реплики о ее внешнем виде на сцене.

Семенович пояснила, что понимает, насколько ее образ жизни мозолит завистникам глаза. Другого основания, почему люди позволяют себе бестактно лезть в ее личную жизнь, она не видит.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я живу интересной и очень яркой Жизнью с большой буквы! Понимаю, что для отдельных людей я как бельмо на глазу, вызываю зависть и раздражение. Любимое занятие этих персонажей (иначе их не назовешь) - обсуждать, осуждать…это люди без своей жизни! Их единственная подпитка- писать бесконечные гадости. Они кричат мне вслед : «Вы видели, ей почти 40, а она на сцене надевает костюм медсестрички, который еле-еле прикрывает её прелести! «Ой, вы представляете, она ещё не замужем и не родила! Ой, говорят у неё опять новый роман‍!» И так до бесконечности… Мне иногда кажется, что эти люди гораздо лучше знают историю моей Жизни, чем я сама . Так вот , я им отвечу - засуньте свое мнение в задницу! Кто и когда спрашивал вашего совета как мне жить? Я живу и выгляжу, так как я этого хочу! Я -не пятитысячная купюра, чтоб нравиться всем. Я буду петь песни , которые вызывают улыбку на лицах людей , а не слезы! Я буду надевать короткие платья , показывая свои роскошные ноги! Я буду носить декольте , которое демонстрирует мою шикарную грудь! Я буду рожать тогда, когда захочу, а не тогда когда мне советуют чужие люди! Я женщина , которая отвергает и рушит стереотипы, а кому не нравится - можно просто не смотреть, не слушать, отписаться и наконец заняться Своей жизнью. Ну а кому интересны мои взгляды и ценности - Велком в мою Жизнь. Да кстати, завтра я снимаю клип на песню < Хочешь > ох сколько поводов для разговоров я вам предоставлю после премьеры этого видео!!! Вам будет чем заняться, все для вас, мои любимые хейтеры.😘 Кто хочет Семенович, остается со мной. Всем остальным - не хворать! #накипело #анясеменович #хочешьсеменович #позитивщики❤️❤️❤️

Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

Всех недовольных Анна попросила держать свое мнение при себе и на будущее пояснила, что продолжит носить и дальше короткие платья с глубоким декольте, родит и выйдет замуж тогда, когда посчитает нужным, и впредь будет вести точно такой же образ жизни. В конце она резюмировала, что плевать хотела на мнение всех недовольных.

Напомним, что личная жизнь Анны Семенович интересует многих. Женщина к 39 годам ни разу не была замужем официально, также у Анны нет детей. В интервью ранее она рассказывала, что предложения руки и сердца в ее жизни были, но судьба распорядилась так, что до ЗАГСа она не дошла.

Краткая информация об Анне Семенович

Имя: Анна Семенович

Отчество: Григорьевна

День рождения: 01.03.1980

Возраст: 39 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 168 см

Вес: 65 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Обезьяна

Деятельность: певица, фигуристка

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1 Не нравится 4 Нравится 14.03.2019 Теги: Анна Семенович

А вам приходилось сталкиваться с такими же бестактными вопросами? 5  

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