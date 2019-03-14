Семенович возмутило, что подписчики указывают, как ей жить

Анна Семенович известна тем, что крайне редко общается с поклонниками в грубой форме. Однако, множество личных, нетактичных вопросов и указок со стороны подписчиков вывели Анну из себя.

В своем аккаунте инстаграм артистка опубликовала гневное сообщение, обратившись ко всем, кто указывает ей как жить. Больше всего Семенович раздражают вопросы о том, почему она не замужем, когда она будет собираться рожать детей, а также нелицеприятные реплики о ее внешнем виде на сцене.

Семенович пояснила, что понимает, насколько ее образ жизни мозолит завистникам глаза. Другого основания, почему люди позволяют себе бестактно лезть в ее личную жизнь, она не видит.

Всех недовольных Анна попросила держать свое мнение при себе и на будущее пояснила, что продолжит носить и дальше короткие платья с глубоким декольте, родит и выйдет замуж тогда, когда посчитает нужным, и впредь будет вести точно такой же образ жизни. В конце она резюмировала, что плевать хотела на мнение всех недовольных.

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Напомним, что личная жизнь Анны Семенович интересует многих. Женщина к 39 годам ни разу не была замужем официально, также у Анны нет детей. В интервью ранее она рассказывала, что предложения руки и сердца в ее жизни были, но судьба распорядилась так, что до ЗАГСа она не дошла.