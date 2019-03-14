Наверное все, кто следит за новостями в последнее время знают, сколько шума наделал фильм "Покидая Нетландию", посвященный особой привязанности Майкла Джексона к маленьким детям. После его выхода в начале весны мировое сообщество разделилось на два лагеря - одни требуют, чтобы светлую память Майкла оставили в покое, а вторые в открытую называют ушедшего десять лет назад исполнителя растлителем несовершеннолетних. Не остались в стороне от этого спора и некоторые наши знаменитости.

Так, бессменная ведущая "Дома-2" Ксения Бородина выложила в своем микро-блоге пост, в котором высказала все, что думает о картине "Покидая Нетландию". Теледива, не стесняясь в выражениях, назвала людей, которые создали этот фильм, "тупым народом". А основной аргумент Ксении звучал так: "о мертвых либо хорошо, либо никак". Ведущая извинилась перед Джексоном за то, что даже спустя столько времени его не оставляют в покое и продолжают обвинять в самых жутких и грязных вещах. По мнению Бородиной, сейчас так модно - один день после ухода человека скорбеть, а после "начинать вытаскивать все помои". В конце же своей достаточно емкой тирады девушка еще раз попросила у Майкла прощения и подчеркнула, что считает его светлым и добрым человеком, который в душе всегда сам оставался ребенком.

А оппонентом Бородиной в этом вопросе стала скандально известный блогер Лена Миро. На страничке своего Живого Журнала она назвала Ксению "недалекой бабенкой", которая встала на защиту "любителя детей". По ее мнению, ведущей, прежде чем делать это, следовало сначала посмотреть англоязычные интервью людей, работавших много лет назад на Джексона. И в качестве примера Миро привела слова горничной певца, которая однажды рассказала, с чем ей пришлось столкнуться в его доме. Помимо этого, сослалась блогер и на слова какого-то известного и "очень авторитетного человека", связанного с мировой киноиндустрией, который еще год назад прямым текстом поведал ей о привязанностях Майкла.

Конечно, далеко не все согласились и с Бородиной, и с Миро. Но то, что вышедший на экраны фильм о Майкле Джексоне открыл для многих поклонников некоторые неприглядные стороны его жизни - это факт. А кое-какие всемирно известные радиостанции и вовсе исключили песни поп-короля из своей ротации.