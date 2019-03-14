Ксения Бородина заступилась за Майкла Джексона после выхода фильма "Покидая Нетландию"
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Наверное все, кто следит за новостями в последнее время знают, сколько шума наделал фильм "Покидая Нетландию", посвященный особой привязанности Майкла Джексона к маленьким детям. После его выхода в начале весны мировое сообщество разделилось на два лагеря - одни требуют, чтобы светлую память Майкла оставили в покое, а вторые в открытую называют ушедшего десять лет назад исполнителя растлителем несовершеннолетних. Не остались в стороне от этого спора и некоторые наши знаменитости.
Так, бессменная ведущая "Дома-2" Ксения Бородина выложила в своем микро-блоге пост, в котором высказала все, что думает о картине "Покидая Нетландию". Теледива, не стесняясь в выражениях, назвала людей, которые создали этот фильм, "тупым народом". А основной аргумент Ксении звучал так: "о мертвых либо хорошо, либо никак". Ведущая извинилась перед Джексоном за то, что даже спустя столько времени его не оставляют в покое и продолжают обвинять в самых жутких и грязных вещах. По мнению Бородиной, сейчас так модно - один день после ухода человека скорбеть, а после "начинать вытаскивать все помои". В конце же своей достаточно емкой тирады девушка еще раз попросила у Майкла прощения и подчеркнула, что считает его светлым и добрым человеком, который в душе всегда сам оставался ребенком.
Майкл, прости этот тупой народ, за то что даже на небесах они не оставляют тебя в покое!!! Делают они, а стыдно мне и обидно!!! Забыли совсем поговорку что о мертвых либо хорошо, либо никак!!! У нас вообще стало нормальным сначала объявить, что человек умер скорбить один день, а потом начинать вытаскивать все помои!!! То наркоманы, то убийцы, то алкаши, то педофилы!!!! Вам самим как вообще живётся после всего этого??? Совсем за карму свою не переживаете!!! Вы со свечкой стояли, чтобы сейчас это все обсасывать так??? Какие факты ???? Спустя 10 лет кто-то что -то сказал и пошло!!!! Какие родители отпустят своих детей на 30 дней к чужому дяде?! Что за чушь!!!! Молчали сколько лет и вдруг решили сказать !!!кто бы отдал своего ребёнка, а потом бы молчал столько лет?! Никто!!! И потом, люди перестали верить в добро и в хорошие действия, везде корысть и злоба, везде грязный Пиар!!! Фу!!! Прости , прости Майкл!! Я верю что ты был ребёнком в душе из-за своего тяжелого Детства и строгого отца!! Я верю в твою доброту и мне очень очень жаль, что сейчас такого талантливого человека смешали с дерьмом((( очень жаль!!!!
А оппонентом Бородиной в этом вопросе стала скандально известный блогер Лена Миро. На страничке своего Живого Журнала она назвала Ксению "недалекой бабенкой", которая встала на защиту "любителя детей". По ее мнению, ведущей, прежде чем делать это, следовало сначала посмотреть англоязычные интервью людей, работавших много лет назад на Джексона. И в качестве примера Миро привела слова горничной певца, которая однажды рассказала, с чем ей пришлось столкнуться в его доме. Помимо этого, сослалась блогер и на слова какого-то известного и "очень авторитетного человека", связанного с мировой киноиндустрией, который еще год назад прямым текстом поведал ей о привязанностях Майкла.
Конечно, далеко не все согласились и с Бородиной, и с Миро. Но то, что вышедший на экраны фильм о Майкле Джексоне открыл для многих поклонников некоторые неприглядные стороны его жизни - это факт. А кое-какие всемирно известные радиостанции и вовсе исключили песни поп-короля из своей ротации.
Краткая информация о Ксении Бородиной
Имя: Ксения Бородина
Отчество: Кимовна
День рождения: 08.03.1983
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 165 см
Вес: 46 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: телеведущая, актриса
Фотографии
Фотографии
А кого больше поддерживаете вы, Бородину, или Миро? 2
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99 регион / 14.03.19 17:28Лена Миро всегда и во всем видит одну грязь. Бородина просто по-человечески высказала свое отношение к фильму, очерняющему Майкла через 10 лет после его смерти. А эта блогер написала целый пост с оскорблениями, переходящими на личности. Отвратительно! А разговор с якобы мировым и авторитетным экспертом любой придумать может. Впрочем, Лена лишь поддержала концепт самого фильма, просто наговорив чушь про другого человека. Точно так же сделали и создатели "Нетландии".
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КЛЕВЕТА / 14.03.19 16:41Я соглашусь с Бородиной в том, что не стоит трогать давно ушедших в мир иной людей. А уж если то, о чем так настойчиво говорят в фильме два молодых человека, и имело место быть, то поднимать эту тему надо было сразу, едва случился первый инцидент. Конечно, легко осудить и обвинить во всех грехах того, кто давно умер, кто не выйдет и не защитит себя. А эти "жертвы насилия" теперь неплохие деньги на фильме получат. Вот и вся история!