 
 
 

 
 
На главную
 
 

Лариса Гузеева покрасила волосы в блонд


14 6

Ларису Гузееву многие телезрители привыкли видеть в образе брюнетки. Темные волосы делают черты ее лица выразительнее. Но на днях знаменитая актриса приятно удивила всех своих поклонников.

В сторис инстаграм аккаунта одного из редакторов телепередачи «Живая жизнь» появилось видео с Ларисой Гузеевой в образе блондинки. Женщина согласилась принять участие в новом проекте родного телеканала. Именно для съемок она кардинально изменила имидж. Чтобы у зрителей не оставалось никаких сомнений, Лариса дернула себя за светлую прядь, доказав всем фолловерам, что на ней не парик.

Пользователи отметили, что новый цвет Ларисе идет. Он омолодил ее визуально сразу на несколько лет. Свежести придал и интересный образ. На актрисе была надета футболка с принтом и джинсовая куртка.

До этого телеведущая экспериментировала с цветом волос лишь в молодости. На просторах интернета есть несколько ее фотографий в образе коротко стриженной блондинки.

Правда, цвет прядей был характерным для технологий того времени, с желтоватым отливом. Сейчас стилисты решили не осветлять женщину настолько кардинально, волосы у корней они затемнили.

Представители телеканала утверждают, что это не единственные интересные изменения в рамках данного проекта. До Ларисы в передаче уже приняли участие: Александр Васильев, Леонид Якубович, а также Юлия Барановская.

Краткая информация о Ларисе Гузеевой

Имя: Лариса Гузеева

Отчество: Андреевна

День рождения: 23.05.1959

Возраст: 59 лет

Место рождения: с. Буртинское, Оренбургская обл.

Рост: 167 см

Вес: 70 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: актриса, телеведущая

Смотреть фотографии с Ларисой Гузеевой

Фотографии

Показать еще

Фотографии



6 Не нравится 14 Нравится 14.03.2019 Теги: Лариса Гузеева

А какой Лариса Гузеева больше нравится вам: блондинкой или брюнеткой? 9  

Оставить комментарий
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору