Лариса Гузеева покрасила волосы в блонд

Ларису Гузееву многие телезрители привыкли видеть в образе брюнетки. Темные волосы делают черты ее лица выразительнее. Но на днях знаменитая актриса приятно удивила всех своих поклонников.

В сторис инстаграм аккаунта одного из редакторов телепередачи «Живая жизнь» появилось видео с Ларисой Гузеевой в образе блондинки. Женщина согласилась принять участие в новом проекте родного телеканала. Именно для съемок она кардинально изменила имидж. Чтобы у зрителей не оставалось никаких сомнений, Лариса дернула себя за светлую прядь, доказав всем фолловерам, что на ней не парик.

Пользователи отметили, что новый цвет Ларисе идет. Он омолодил ее визуально сразу на несколько лет. Свежести придал и интересный образ. На актрисе была надета футболка с принтом и джинсовая куртка.

До этого телеведущая экспериментировала с цветом волос лишь в молодости. На просторах интернета есть несколько ее фотографий в образе коротко стриженной блондинки.

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Правда, цвет прядей был характерным для технологий того времени, с желтоватым отливом. Сейчас стилисты решили не осветлять женщину настолько кардинально, волосы у корней они затемнили.

Представители телеканала утверждают, что это не единственные интересные изменения в рамках данного проекта. До Ларисы в передаче уже приняли участие: Александр Васильев, Леонид Якубович, а также Юлия Барановская.