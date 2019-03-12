Ксения Собчак и Дарья Мороз обменялись колкостями в социальных сетях
2 0
Впервые с того момента, как в Сети появились слухи о связи Ксении Собчак и Константина Богомолова, свой "голос" решила подать Дарья Мороз - бывшая супруга режиссера. Нет, она не делала громких заявлений и никого ни в чем не обвиняла, а просто коротко ответила на пост Ксении в Инстаграм, продемонстрировав тем самым к ней свое истинное отношение.
Всё началось с того, что в минувшее воскресенье, перед началом Великого поста, на своей страничке в социальной сети Instagram Собчак написала трогательное послание об умении просить прощения, об умении прощать, а также о способности понять человека, который не захотел, или не смог простить. Пост получился до крайности философским и проникновенным, так что большинство пользователей справедливо заметили, что посвящен он, вероятнее всего, Максиму Виторгану, с которым теледива сейчас находится в крайне сложных отношениях.
Уметь прощать и уметь просить прощение? На это способны только сильные,уверенные в себе личности. Мелкий и мелочный человек всегда видит унижение в том,чтобы признать неправоту, и чувствует себя «терпилой» если прощает сам. Иногда ты искренне просишь прощения-а в тебя продолжают смачно плевать. И вот тут и происходит главное испытание. Молча обтереться,и пожалеть человека,который не может справиться со своим эго. И не обижаться . Главное-ты сделал Свою часть «работы» -остальное не на твоей совести.
Однако, вместо пока еще законного супруга, который кстати проигнорировал послание, Ксении ответила Дарья Мороз. Актриса на своей страничке все в том же Инстаграм коротко и лаконично написала, что не любит "многоумные философские посты и многозначительные моралите". По ее мнению все это выглядит пошлым, безвкусным, а в социальных сетях еще и неуместным.
То, что высказывание адресовано именно ей, быстро поняла и Собчак. Поэтому, не долго думая, телеведущая написала для Дарьи развернутый ответ. В нем она, помимо прочего, возмутилась особенностью человеческой натуры видеть во всем "пошлость и глупость". И надо сказать, что многие подписчики от ее остроумного эпоса остались в восторге.
Также фолловеры выразили непонимание, зачем Мороз вообще понадобилось цеплять острую на язык телеведущую. Ведь, как известно, с Константином Богомоловым Дарья рассталась довольно давно, хотя официальный развод и случился лишь в конце прошлого лета. А теперь, высказываясь подобным образом, актриса невольно показала, что думает об этом самом обсуждаемом любовном треугольнике, и в частности о поведении Ксении Собчак.
Краткая информация о Ксении Собчак
Имя: Ксения Собчак
Отчество: Анатольевна
День рождения: 05.11.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Ленинград
Рост: 167 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: ведущая, журналист
Фотографии
Фотографии
А как по-вашему, на чьей стороне больше правоты в этом споре? 8
-
катаринка кемерово / 13.03.19 13:01Дарья, будьте умнее! Как была Ксюша лядью, так и останется! Сама себе могилу роет
-
Мираж / 13.03.19 04:53«Благодаря» их перепалкам, да и вообще личной жизни собчак, ч узнала через сми, что будет какой то фильм или сериал, где они снимаются))
-
Наталья Гамбург / 13.03.19 01:49Немного удивительно, что Дарья Мороз, талантливая, удостоенная многих наград актриса театра и кино, решила потратить некоторое время своей жизни на Ксению Собчак. А кто такая Ксения? Теледива, известная по передачам, которые лучше не смотреть. Но она права - человеческой натуре действительно свойственно видеть в Собчак только пошлость и глупость.
-
миланет / 12.03.19 20:33Соглашусь с большинством - кругом сплошной пиар. И Богомолову только плюс от этой ситуации, у него там новые проекты всякие, и Собчак, и Мороз себя не прочь показать. Одной белой ниточкой все шито. Про Виторгана только ничего не скажу. Ему здесь искреннее сочувствие. Со стороны если смотреть, то Ксюша об него хорошо ноги вытерла.
-
Кира / 12.03.19 19:19Откровенное раздражение вызывают обе дамы. Но Мороз все-таки следовало быть умнее и вообще не высказываться в сторону Собчак, а тем более лезть в ее отношения с Виторганом. Мороз с Богомоловым разбежались давно, своя жизнь и обоих. Ксения и Максим еще только находятся на стадии разрыва, поэтому "проезжаться" по тому, что написала женщина своему пока еще мужу, отцу общего ребенка, Мороз не должна была.
-
Уже Астана / 12.03.19 18:15Один пиар.
-
Марина М.О. / 12.03.19 16:39А мне вообще кажется, что здесь все дело в новом сериале, которые презентует Богомолов, "Содержанки" он вроде называется. Там и Мороз как раз снималась, и Собчак. Вот они и принялись препираться, чтобы внимание к премьере привлечь. Хотя, может я и ошибаюсь.