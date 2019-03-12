Ксения Собчак и Дарья Мороз обменялись колкостями в социальных сетях

Впервые с того момента, как в Сети появились слухи о связи Ксении Собчак и Константина Богомолова, свой "голос" решила подать Дарья Мороз - бывшая супруга режиссера. Нет, она не делала громких заявлений и никого ни в чем не обвиняла, а просто коротко ответила на пост Ксении в Инстаграм, продемонстрировав тем самым к ней свое истинное отношение.

Всё началось с того, что в минувшее воскресенье, перед началом Великого поста, на своей страничке в социальной сети Instagram Собчак написала трогательное послание об умении просить прощения, об умении прощать, а также о способности понять человека, который не захотел, или не смог простить. Пост получился до крайности философским и проникновенным, так что большинство пользователей справедливо заметили, что посвящен он, вероятнее всего, Максиму Виторгану, с которым теледива сейчас находится в крайне сложных отношениях.

Однако, вместо пока еще законного супруга, который кстати проигнорировал послание, Ксении ответила Дарья Мороз. Актриса на своей страничке все в том же Инстаграм коротко и лаконично написала, что не любит "многоумные философские посты и многозначительные моралите". По ее мнению все это выглядит пошлым, безвкусным, а в социальных сетях еще и неуместным.

То, что высказывание адресовано именно ей, быстро поняла и Собчак. Поэтому, не долго думая, телеведущая написала для Дарьи развернутый ответ. В нем она, помимо прочего, возмутилась особенностью человеческой натуры видеть во всем "пошлость и глупость". И надо сказать, что многие подписчики от ее остроумного эпоса остались в восторге.

Также фолловеры выразили непонимание, зачем Мороз вообще понадобилось цеплять острую на язык телеведущую. Ведь, как известно, с Константином Богомоловым Дарья рассталась довольно давно, хотя официальный развод и случился лишь в конце прошлого лета. А теперь, высказываясь подобным образом, актриса невольно показала, что думает об этом самом обсуждаемом любовном треугольнике, и в частности о поведении Ксении Собчак.