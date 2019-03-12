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СПИ попытались посчитать сколько зарабатывает Елена Малышева


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Звезда федерального канала успешна не только в телевизионной сфере, но и в предпринимательстве. В СМИ поговаривают о четырех компаниях, которые основала Малышева. Все они приносят врачу солидную прибыль с несколькими нулями.

Руководительница программ на Первом канале несколько лет назад создала организацию «Диета Малышевой». Специализация компании – поставка наборов готовой еды на 30 дней, которые составляют на основе рекомендаций диетолога. Средний диапазон набора варьируется на промежутке от 10 до 20 000 рублей. Данные сайта rusprofile.ru отображают прибыль организации в 170 миллионов рублей за 2015 год. В дальнейшем показатели начали уменьшаться – в 2016 году прибыль немного превысила отметку в 100 миллионов рублей, а годом позднее заработки компании снизились вдвое. Вот только насколько правдива эта информация – остается загадкой. По словам соучредителя организации Дмитрия Щиглика этот бизнес является сверхуспешным и приносит ежегодно до миллиарда рублей.

Кроме того, телеведущая владеет собственным медицинским центром. Цена за консультацию в заведении может достигать суммы в 20 000 рублей. Анализ журналистов показал, что проект и близко не приблизился к успеху организации «Диеты Малышевой». В частности, за 2017 год центр заработал 31 миллион рублей. В то же время, франчайзинг существенно меняет финансовую ситуацию – аналогичные клиники Елены можно увидеть еще в 12 городах страны. Вдобавок, ей принадлежит компания «Здоровье инфо». В среднем, организация приносит прибыль в 25 миллионов рублей в год. А вот о доходности программ, которые Малышева ведет на Первом канале, ничего неизвестно – информация тщательно скрывается от СМИ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По разным оценкам, в России от заболеваний щитовидной железы страдают от 5 до 15% населения. Нарушения в работе этого органа сказываются на работе всего организма и серьезно ухудшают самочувствие. Именно поэтому очень важно вовремя выявлять заболевания щитовидной железы и проводить необходимое лечение. ⠀ В Медицинском центре Елены Малышевой вы можете пройти комплексное обследование. CHECK-UP «Диагностика заболеваний щитовидной железы». В программу входят консультации эндокринолога, инструментальная и лабораторная диагностика. ⠀ ✅Скидка на все процедуры в рамках CHECK-UP составляет 15%. ⠀ ✅Стоимость программы – 13 900 рублей. ⠀ Записаться на прохождение CHECK-UP и получить дополнительную информацию вы можете по телефону 📞☎️ 8 (495) 268-12-12.

Публикация от Медицинский центр (@clinicamalyshevoy)

 

Краткая информация о Елене Малышевой

Имя: Елена Малышева

Отчество: Васильевна

День рождения: 13.03.1961

Возраст: 57 лет

Место рождения: г. Кемерово

Рост: 168 см

Вес: 63 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: телеведущая

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0 Не нравится 1 Нравится 12.03.2019 Теги: Елена Малышева

Деятельность Елены Малышевой – это медицинская помощь людям или просто бизнес? 5  

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