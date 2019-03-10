Темникова пожаловалась, что ее травили в соцсетях
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Известная певица стала гостьей очередной программы YouTube-шоу «Пятница с Региной». Экс-солистка группы Serebro довольно редко дает интервью, но Регине Тодоренко удалось провести беседу с Еленой. Выпуск вышел 8 марта на одноименном канале ведущей проекта.
Разговор в домашней и уютной обстановке перешел в фазу откровения, когда Темникова начала рассказывать о негативных высказываниях в свой адрес со стороны пользователей. Долгое время девушка боролась с проблемами кожи, что не могло не отображаться на ее внешнем виде. Многие люди, вместо поддержки начали оставлять гневные комментарии и возмущаться, что певица не в состоянии пойти на прием к косметологу. Елена отмечает, что проблемы с кожей появились совершенно неожиданно. Артистка мгновенно начала обращаться к столичным специалистам. К ее большому огорчению, профильные врачи один за другим не могли с полной уверенностью поставить диагноз. Спустя некоторое время, один из эндокринологов все же смог определить источник проблемы – он был связан со щитовидной железой.
Бывшая участница музыкальной группы «Серебро» признается, что чувство неопределенности вселяло в нее страх. Девушка побывала на приеме у многих специалистов в одной из лучших клиник Москвы. К счастью, со временем диагноз поставили и сформировали программу лечения. Сейчас ее самочувствие на порядок лучше, но она продолжает принимать витамины. В соцсетях звезду подвергли сокрушительной критике – пользователи выражали недоумение, как Елена может так поступать с собой. Темникова отмечает, что реально ее в этот период могли понять только те люди, которые проходили подобные испытания. От негативных комментариев девушка буквально плакала от бессилия.
Краткая информация о Елене Темниковой
Имя: Елена Темникова
Отчество: Владимировна
День рождения: 18.04.1985
Возраст: 33 года
Место рождения: Курган
Рост: 165 см
Вес: 49 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: певица, телеведущая
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Почему наши соотечественники оскорбляют людей, не зная причину проблемы? 2
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Юля / 10.03.19 20:39Чтобы не сталкиваться с травлей на время лечения, можно было отказаться от постинга в соцсетях, сузить фотографирование своей персоны до минимума. Тогда бы и негатива было на порядок меньше.
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Алена / 10.03.19 20:38Такой менталитет, видимо. Да и некоторым нравится смотреть, как кому-то плохо, если еще это публичная личность. Звезды ведь тоже люди, вот и проблемы со здоровьем их тоже не обходят. Здоровья Елене, как по мне она одна из немногих действительно талантливых певиц в нашей стране.