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Темникова пожаловалась, что ее травили в соцсетях


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Известная певица стала гостьей очередной программы YouTube-шоу «Пятница с Региной». Экс-солистка группы Serebro довольно редко дает интервью, но Регине Тодоренко удалось провести беседу с Еленой. Выпуск вышел 8 марта на одноименном канале ведущей проекта.

Разговор в домашней и уютной обстановке перешел в фазу откровения, когда Темникова начала рассказывать о негативных высказываниях в свой адрес со стороны пользователей. Долгое время девушка боролась с проблемами кожи, что не могло не отображаться на ее внешнем виде. Многие люди, вместо поддержки начали оставлять гневные комментарии и возмущаться, что певица не в состоянии пойти на прием к косметологу. Елена отмечает, что проблемы с кожей появились совершенно неожиданно. Артистка мгновенно начала обращаться к столичным специалистам. К ее большому огорчению, профильные врачи один за другим не могли с полной уверенностью поставить диагноз. Спустя некоторое время, один из эндокринологов все же смог определить источник проблемы – он был связан со щитовидной железой.

Бывшая участница музыкальной группы «Серебро» признается, что чувство неопределенности вселяло в нее страх. Девушка побывала на приеме у многих специалистов в одной из лучших клиник Москвы. К счастью, со временем диагноз поставили и сформировали программу лечения. Сейчас ее самочувствие на порядок лучше, но она продолжает принимать витамины. В соцсетях звезду подвергли сокрушительной критике – пользователи выражали недоумение, как Елена может так поступать с собой. Темникова отмечает, что реально ее в этот период могли понять только те люди, которые проходили подобные испытания. От негативных комментариев девушка буквально плакала от бессилия.

Краткая информация о Елене Темниковой

Имя: Елена Темникова

Отчество: Владимировна

День рождения: 18.04.1985

Возраст: 33 года

Место рождения: Курган

Рост: 165 см

Вес: 49 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: певица, телеведущая

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1 Не нравится 1 Нравится 10.03.2019 Теги: Елена Темникова

Почему наши соотечественники оскорбляют людей, не зная причину проблемы? 2  

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  • Юля / 10.03.19 20:39
    -
    1
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    Чтобы не сталкиваться с травлей на время лечения, можно было отказаться от постинга в соцсетях, сузить фотографирование своей персоны до минимума. Тогда бы и негатива было на порядок меньше.
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  • Алена / 10.03.19 20:38
    -
    2
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    Такой менталитет, видимо. Да и некоторым нравится смотреть, как кому-то плохо, если еще это публичная личность. Звезды ведь тоже люди, вот и проблемы со здоровьем их тоже не обходят. Здоровья Елене, как по мне она одна из немногих действительно талантливых певиц в нашей стране.
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