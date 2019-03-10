Звезда "Дома -2" Маргарита Агибалова переехала жить за границу
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Маргарита Марсо, больше известная поклонникам телепроекта "Дом-2" как Рита Агибалова, покинула Россию. Девушка вместе со своим супругом и двумя детьми приняла решение перебраться на солнечный Кипр. Там известное семейство приобрело дом, в который ближайшее время они планируют заселиться.
Своей любви к Кипру Маргарита не скрывала никогда. Остров покорил ее ещё много лет назад, когда она впервые летала туда в свадебное путешествие вместе со своим первым мужем Женей Кузиным. После этого девушка начала буквально грезить о переезде.
Мы исполнило свою мечту! Улетели на свой любимый Кипр в один конец🥰 Путешествие с детьми и особенно с собакой оказалось не простым) но мы это сделали💪🏼 Страшно пока ещё про это говорить, самим не верится👀 Кажется, что вот кто-то придёт и заберёт нашу мечту🙈 Но нет! Мы не сдадимся😁😄
Уже будучи в браке с Павлом Марсо, Маргарита часто уезжала на Кипр вместе с двумя детьми и жила там по полгода. И только когда ее старшему сыну Мите пришло время идти в первый класс, Рита оставила свои длительные путешествия и обосновалась в России. Лишь самые близкие друзья семьи знали, что на самом деле Марсо готовятся к серьезному шагу - смене места жительства. Причём следует отметить, что отдают они предпочтение исключительно Северному Кипру. Возможно, этот выбор был сделан в целях экономии, ведь как известно, жизнь в турецкой части острова гораздо дешевле, чем в греческой. А может быть Риту просто покорили непревзойденные местные пейзажи, которые считаются более колоритными, чем на южной стороне.
Многие подписчики Маргариты искренне порадовались за неё и за то, что она наконец воплотила в жизнь свою самую главную мечту. Теперь, скорее всего, девушка начнет вести блог о жизни на Северной части Кипра, что несомненно сделает ее страничку в Instagram ещё более популярной и востребованной. Что же касается образования Мити, то мальчику предстоит продолжить обучение в одной из англоязычных школ. Его отец, Женя Кузин, очень рад этой открывшейся перспективе. Он доволен, что сыну представилась редкая возможность жить в стране с хорошим климатом.
В скором времени присоединиться к дочери и внукам намерена и Ирина Александровна Агибалова. В настоящее время женщина пытается продать свой дом в Павловском Посаде, который они называют "родовым гнездом Агибаловых". И как только это случится, самая известная мама "Дома- 2" также покинет Россию с билетом в один конец.
А вы мечтаете жить в другой стране? Если да, то в какой? 4
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111 / 11.03.19 00:51Что ж, молодец. Для детей, которые будут учиться в англоязычной школе, откроется много перспектив.
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Карина / 10.03.19 20:39Сложно упрекнуть их за то, что они выбрали жизнь не в России. Я люблю нашу страну, но сама невольно иной раз задумываюсь об эмиграции. В качестве нового места жительства рассматриваю Испанию. Знаю, туда перебралось много наших соотечественников. Я была там несколько раз, хорошо знаю южную и восточную часть страны. Особенно люблю Валенсию.
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Энни / 10.03.19 19:14У человека была мечта, человек шел к ней, человек достиг ее - это прекрасно! Желаю Маргарите и ее близким счастья и удачи на новом месте жительства.
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А.М. / 10.03.19 17:19Кипр действительно прекрасный остров идеальный для жизни. Там шикарный климат, вполне доброжелательные люди и низкий уровень преступности. А на турецкой его части действительно и цены доступнее. Южную, европейскую, часть острова даже для путешествия не все потянуть - дорого, особенно после того, как между рублем и евро такая разница стала. А Северный и красивее и доступнее, знаю это, так как была в обеих частях острова. Сама мечтаю туда перебраться в скором времени.