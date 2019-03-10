 
 
 

 
 
На главную
 
 

Звезда "Дома -2" Маргарита Агибалова переехала жить за границу


1 5

Маргарита Марсо, больше известная поклонникам телепроекта "Дом-2" как Рита Агибалова, покинула Россию. Девушка вместе со своим супругом и двумя детьми приняла решение перебраться на солнечный Кипр. Там известное семейство приобрело дом, в который ближайшее время они планируют заселиться.

Своей любви к Кипру Маргарита не скрывала никогда. Остров покорил ее ещё много лет назад, когда она впервые летала туда в свадебное путешествие вместе со своим первым мужем Женей Кузиным. После этого девушка начала буквально грезить о переезде.

Уже будучи в браке с Павлом Марсо, Маргарита часто уезжала на Кипр вместе с двумя детьми и жила там по полгода. И только когда ее старшему сыну Мите пришло время идти в первый класс, Рита оставила свои длительные путешествия и обосновалась в России. Лишь самые близкие друзья семьи знали, что на самом деле Марсо готовятся к серьезному шагу - смене места жительства. Причём следует отметить, что отдают они предпочтение исключительно Северному Кипру.  Возможно, этот выбор был сделан в целях экономии, ведь как известно, жизнь в турецкой части острова гораздо дешевле, чем в греческой. А может быть Риту просто покорили непревзойденные местные пейзажи, которые считаются более колоритными, чем на южной стороне.  

Многие подписчики Маргариты искренне порадовались за неё и за то, что она наконец воплотила в жизнь свою самую главную мечту. Теперь, скорее всего, девушка начнет вести блог о жизни на Северной части Кипра, что несомненно сделает ее страничку в Instagram ещё более популярной и востребованной. Что же касается образования Мити, то мальчику предстоит продолжить обучение в одной из англоязычных школ. Его отец, Женя Кузин, очень рад этой открывшейся перспективе. Он доволен, что сыну представилась редкая возможность жить в стране с хорошим климатом.

В скором времени присоединиться к дочери и внукам намерена и Ирина Александровна Агибалова. В настоящее время женщина пытается продать свой дом в Павловском Посаде, который они называют "родовым гнездом Агибаловых". И как только это случится, самая известная мама "Дома- 2" также покинет Россию с билетом в один конец.


5 Не нравится 1 Нравится 10.03.2019 Теги: Маргарита Агибалова

А вы мечтаете жить в другой стране? Если да, то в какой? 4  

Оставить комментарий
  • 111 / 11.03.19 00:51
    -
    0
    +
    Что ж, молодец. Для детей, которые будут учиться в англоязычной школе, откроется много перспектив.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Карина / 10.03.19 20:39
    -
    0
    +
    Сложно упрекнуть их за то, что они выбрали жизнь не в России. Я люблю нашу страну, но сама невольно иной раз задумываюсь об эмиграции. В качестве нового места жительства рассматриваю Испанию. Знаю, туда перебралось много наших соотечественников. Я была там несколько раз, хорошо знаю южную и восточную часть страны. Особенно люблю Валенсию.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Энни / 10.03.19 19:14
    -
    3
    +
    У человека была мечта, человек шел к ней, человек достиг ее - это прекрасно! Желаю Маргарите и ее близким счастья и удачи на новом месте жительства.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • А.М. / 10.03.19 17:19
    -
    3
    +
    Кипр действительно прекрасный остров идеальный для жизни. Там шикарный климат, вполне доброжелательные люди и низкий уровень преступности. А на турецкой его части действительно и цены доступнее. Южную, европейскую, часть острова даже для путешествия не все потянуть - дорого, особенно после того, как между рублем и евро такая разница стала. А Северный и красивее и доступнее, знаю это, так как была в обеих частях острова. Сама мечтаю туда перебраться в скором времени.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору