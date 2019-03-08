Звезды, которые не стесняются летать эконом-классом

Звезды в представлении обыденного человека – богатые, избалованные и привыкшие к уровню жизни по высшему разряду. Именно поэтому многие удивляются, когда встречают их на борту самолетов в креслах эконом-класса. Узнаем, кто они.

Мария Шарапова

Теннисистка, которая зарабатывает сотни тысяч долларов, легко может позволить себе перелет бизнес-классом и даже частным бортом. Между тем Мария нередко путешествует в экономе. Иногда она смеется по этому поводу, отмечая, что кресло возле туалета российского «Аэрофлота» приземляет ее и напоминает, кто она и где родилась.

Анна Бузова

Девушка не является звездой шоу-бизнеса, но имя Анны известно благодаря недавно возникшему в прессе скандалу. Вместе с сестрой Ольгой Бузовой девушка возвращалась в Россию с фешенебельного горнолыжного курорта. Сестры сидели в разных классах. Пока Ольга наслаждалась отдыхом в бизнесе, ее Анна с подругами ютилась на креслах в экономе.

Журналисты и пользователи сети принялись осуждать Ольгу, приписывая ей высокомерие и жадность. Однако все нападки в адрес певицы прервала Анна. Она пояснила, что у них с сестрой разные доходы и каждая летает тем классом, который может себе позволить. Никаких трений между ними по этому поводу нет.

Виктория Боня

Еще одна звезда, известная на просторах российского шоу-бизнеса, нередко публикует свои фотографии, сделанные на борту частного самолета. Правда, свидетели утверждают, что чаще всего Боня летает по миру именно в эконом-классе.

В подтверждение слов очевидцы неоднократно публиковали фото Виктории. Боня старается не замечать их и не комментировать, и по-прежнему воссоздает образ успешной во всех смыслах дамы.

Анджелина Джоли

Настоящая звезда с мировой славой не стесняется того, что нередко вместе с детьми летает эконом-классом. Чаще всего семейство замечали на борту рейсов США–Франция. В Европе у Джоли есть имение, в котором она часто проводит время в кругу семьи.

Ким Кардашьян

Самая популярная звезда инстаграма также не стесняется втискивать свои внушительные прелести в узкие кресла эконома. Вместе с супругом она часто летает рейсами бюджетной американской авиакомпании. По словам свидетелей, звезды ведут себя непринужденно и не прячутся, когда их пытаются сфотографировать любопытные попутчики.

Джессика Альба

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В плане выбора класса билетов для себя актриса особо не заморачивается. Американские пользователи часто сообщают о том, что видели Джессику сидящей в экономе. А вот комфорт детей актрису беспокоит. Летая вместе с ними и няней, Альба покупает всем, кроме себя, места в бизнес-классе.