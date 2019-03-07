Жена Гогена Солнцева Екатерина попала в больницу с амнезией

Жена эпатажного шоумена Гогена Солнцева оказалась в больнице с диагнозом амнезия. Все случилось после шумной вечеринки в ночном клубе, которую 64-летняя Екатерина Терешкович посетила несколько дней назад. Теперь ее муж намерен разобраться, в чем причина внезапной потери памяти у супруги. Гоген уверен - либо ей что-то подмешали в выпивку в тот злополучный вечер, либо это последствия пластической операции, которую Катя перенесла полгода назад.

Едва в скандально известной паре Солнцев-Терешкович все начало налаживаться, как на них обрушилось новое потрясение - Катя попала в больницу. Да не просто с каким-нибудь рядовым диагнозом, а с настоящей амнезией, которая появилась у нее после пьяного веселья в одном из стриптиз-клубов столицы. Как оказалось, на это мероприятие по случаю дня рождения ее пригласили подруги. Гогена тоже пригласили. Но он идти отказался. А вот Катю отпустил, и даже сам помог ей собраться. По его словам, в последнее время в их семье стало все хорошо. Жена ведет себя прекрасно, поэтому поводов не доверять ей мужчина не видел. Тем более, она обещала не употреблять на вечеринке алкоголь.

Однако, своего слова Терешкович не сдержала и уже после пары коктейлей ударилась в безудержное веселье. Женщина даже поднималась на сцену к стриптизерам и пыталась составить им достойную конкуренцию. Но, в какой-то момент во время бурных танцев она потеряла равновесие и рухнула со сцены, сильно травмировав ногу. Уже на следующий день раздосадованный таким поведением Гоген повез Катю в больницу, где ей наложили гипс. После чего Солнцев полностью взял на себя всю заботу о супруге.

Тогда-то он и заметил, что с Екатериной происходит что-то неладное. Шоумен вновь поспешил отвезти жену в медучреждение, где ей и поставили диагноз - амнезия. И надо сказать, что услышав о нем, Гоген всерьез испугался - он переживает, что любимая забудет его. Теперь основная цель мужчины выяснить причину столь внезапно возникшего недуга. А в случившемся он целиком и полностью обвиняет подруг супруги.