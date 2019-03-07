Актер Владислав Ветров изменял первой жене с Верой Сотниковой

Актер Владислав Ветров появился в телепередаче Бориса Корчевникова «Судьба человека». Он откровенно рассказал не только о своих творческих достижениях, но и о личной жизни. Как оказалось, мужчина был достаточно ветреным. Он и сам признает, что первая супруга хлебнула в их браке немало горя.

Первой и яркой интрижкой в жизни артиста сцены стал роман с Верой Сотниковой. По словам Владислава, на тот момент у них с женой уже был один ребенок. Несмотря на ответственность, мужчина пребывал в поисках свободы и творческого пути. Эти порывы настолько затуманили голову, что о чувствах бывшей супруги артист не думал.

Роман с Верой был для него ярким. Женщина настолько увлекла Ветрова, что он потерял голову, и связь перестала быть тайной для жены. Когда встал выбор: жить с Верой Сотниковой или возвращаться в семью, Владислав долго метался. В итоге, волевое решение приняла актриса. Сотникова сказала, что так дальше продолжаться не может.

Актер до сих пор боготворит Веру и считает великой, яркой и очень интересной женщиной. Расставание с ней, по признанию Владислава, было «кровавым» и обернулось депрессией. Мужчина благодарен первой супруге за то, что она после пережитого нашла в себе силы принять блудного мужа обратно. Немногим позже у них родился еще один ребенок, но восстановить отношения так и не удалось. Ветров пояснил, что вскоре на его пути встретилась Екатерина Кирчак. Актриса вскружила ему голову и, в итоге, первый брак был разрушен окончательно.

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Сейчас актер с Екатериной воспитывает двоих детей. С сыном и дочкой от первого брака мужчина также общается.