Актер Владислав Ветров изменял первой жене с Верой Сотниковой
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Актер Владислав Ветров появился в телепередаче Бориса Корчевникова «Судьба человека». Он откровенно рассказал не только о своих творческих достижениях, но и о личной жизни. Как оказалось, мужчина был достаточно ветреным. Он и сам признает, что первая супруга хлебнула в их браке немало горя.
Первой и яркой интрижкой в жизни артиста сцены стал роман с Верой Сотниковой. По словам Владислава, на тот момент у них с женой уже был один ребенок. Несмотря на ответственность, мужчина пребывал в поисках свободы и творческого пути. Эти порывы настолько затуманили голову, что о чувствах бывшей супруги артист не думал.
Роман с Верой был для него ярким. Женщина настолько увлекла Ветрова, что он потерял голову, и связь перестала быть тайной для жены. Когда встал выбор: жить с Верой Сотниковой или возвращаться в семью, Владислав долго метался. В итоге, волевое решение приняла актриса. Сотникова сказала, что так дальше продолжаться не может.
Актер до сих пор боготворит Веру и считает великой, яркой и очень интересной женщиной. Расставание с ней, по признанию Владислава, было «кровавым» и обернулось депрессией. Мужчина благодарен первой супруге за то, что она после пережитого нашла в себе силы принять блудного мужа обратно. Немногим позже у них родился еще один ребенок, но восстановить отношения так и не удалось. Ветров пояснил, что вскоре на его пути встретилась Екатерина Кирчак. Актриса вскружила ему голову и, в итоге, первый брак был разрушен окончательно.
Сейчас актер с Екатериной воспитывает двоих детей. С сыном и дочкой от первого брака мужчина также общается.
А вы считаете актеров и актрис хорошими мужьями и женами? 4
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Светлана / 08.03.19 09:43У них море обаяния и масса соблазнов. Устоять перед таким могут только единицы.
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Да ну / 07.03.19 16:02Нет. Ветреные они все, а у этого и фамилия говорящая.
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Интересно / 07.03.19 15:53Такое ощущение, что бедняга Сотникова таскалась по всем мужикам театра, кино, эстрады и тд...Когда работать - то ещё успевала?!
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Усович / 07.03.19 14:39Такой мужичонка неказистый в этом сериале про отель и тут на тебе! Страсти, романы, Сотникова, измены! Ё-моё