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Актер Владислав Ветров изменял первой жене с Верой Сотниковой


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Актер Владислав Ветров появился в телепередаче Бориса Корчевникова «Судьба человека». Он откровенно рассказал не только о своих творческих достижениях, но и о личной жизни. Как оказалось, мужчина был достаточно ветреным. Он и сам признает, что первая супруга хлебнула в их браке немало горя.

Первой и яркой интрижкой в жизни артиста сцены стал роман с Верой Сотниковой. По словам Владислава, на тот момент у них с женой уже был один ребенок. Несмотря на ответственность, мужчина пребывал в поисках свободы и творческого пути. Эти порывы настолько затуманили голову, что о чувствах бывшей супруги артист не думал.

Роман с Верой был для него ярким. Женщина настолько увлекла Ветрова, что он потерял голову, и связь перестала быть тайной для жены. Когда встал выбор: жить с Верой Сотниковой или возвращаться в семью, Владислав долго метался. В итоге, волевое решение приняла актриса. Сотникова сказала, что так дальше продолжаться не может.

Актер до сих пор боготворит Веру и считает великой, яркой и очень интересной женщиной. Расставание с ней, по признанию Владислава, было «кровавым» и обернулось депрессией. Мужчина благодарен первой супруге за то, что она после пережитого нашла в себе силы принять блудного мужа обратно. Немногим позже у них родился еще один ребенок, но восстановить отношения так и не удалось. Ветров пояснил, что вскоре на его пути встретилась Екатерина Кирчак. Актриса вскружила ему голову и, в итоге, первый брак был разрушен окончательно.

Сейчас актер с  Екатериной воспитывает двоих детей. С сыном и дочкой от первого брака мужчина также общается.


0 Не нравится 1 Нравится 07.03.2019 Теги: Владислав Ветров

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