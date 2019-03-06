Милявская благодарна Алибасову за отказ ее продюсировать

Лолита Милявская часто вспоминает начало своей сольной карьеры. Сразу после распада «Кабаре-дуэта «Академия» ей пришлось сложно. Самостоятельно пробиться на сцену не получалось и, чтобы удержаться на плаву, ей приходилось соглашаться на всевозможную работу. Певица была телеведущей не интересных для нее самой передач.

Это был кризисный во всех отношениях момент, и Лолита искренне недоумевала, как ей двигаться дальше. Милявская была разочарована, что занимается не тем, чем ей хотелось бы.

Артистка рассказала, как в поисках хорошего покровителя, обращалась тогда к Бари Алибасову и Юрию Айзеншпису. Уже покойный продюсер мягко ответил ей отказом. Не согласился работать вместе и Бари Каримович. Наставник раскручивающейся на тот момент группы «На-на» сразу заявил ей, чтобы она занималась собой сама.

Сольную карьеру Лолите все же удалось начать, и до сих пор у нее нет продюсера. Спустя многие годы, она благодарит Алибасова за отказ.

​

Певица отмечает, что если бы тогда он согласился ее раскручивать, большую часть доходов, ей пришлось бы отдавать ему. Сейчас же все, что она зарабатывает, остается исключительно в ее кармане и распоряжении.