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Милявская благодарна Алибасову за отказ ее продюсировать


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Лолита Милявская часто вспоминает начало своей сольной карьеры. Сразу после распада «Кабаре-дуэта «Академия» ей пришлось сложно. Самостоятельно пробиться на сцену не получалось и, чтобы удержаться на плаву, ей приходилось соглашаться на всевозможную работу. Певица была телеведущей не интересных для нее самой передач.

Это был кризисный во всех отношениях момент, и Лолита искренне недоумевала, как ей двигаться дальше. Милявская была разочарована, что занимается не тем, чем ей хотелось бы.

Артистка рассказала, как в поисках хорошего покровителя, обращалась тогда к Бари Алибасову и Юрию Айзеншпису. Уже покойный продюсер мягко ответил ей отказом. Не согласился работать вместе и Бари Каримович. Наставник раскручивающейся на тот момент группы «На-на» сразу заявил ей, чтобы она занималась собой сама.

Сольную карьеру Лолите все же удалось начать, и до сих пор у нее нет продюсера. Спустя многие годы, она благодарит Алибасова за отказ.

Певица отмечает, что если бы тогда он согласился ее раскручивать, большую часть доходов, ей пришлось бы отдавать ему. Сейчас же все, что она зарабатывает, остается исключительно в ее кармане и распоряжении.

Краткая информация о Лолите Милявской

Имя: Лолита Милявская

Отчество: Марковна

День рождения: 14.11.1963

Возраст: 55 лет

Место рождения: г. Мукачево, Закарпатская обл., Украина

Рост: 173 см

Вес: 65 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: певица

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0 Не нравится 6 Нравится 06.03.2019 Теги: Лолита Милявская

А вы считаете справедливым, что продюсеры забирают большую часть доходов артистов себе? 1  

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  • Ряшинцева Нина / 06.03.19 14:13
    -
    1
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    Интересно как поставлен вопрос. А зачем вы опускаете момент, что они на этапе раскрутки немалые деньги в певичек вбухивают. К тому же все взаимоотношения оговариваются контрактом. Его будущая «звезда» подписывает самолично и добровольно. Все очень даже справедливо.
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