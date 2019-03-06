Рита Дакота открыла онлайн-курсы для разведенных женщин

На днях Рита Дакота в своем аккаунте инстаграм заявила о том, что открывает марафон для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. По словам певицы, она сама прошла через болезненный развод и предательство. Переживать ей это в одиночку было нелегко, и хорошо, что рядом оказались друзья, близкие, коучи и психологи.

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В итоге длительных мытарств и поиска самой себя, ей удалось обрести внутреннюю гармонию. Именно поэтому, она вместе с теми, кто помог ей, собирается оказать поддержку и «дать волшебный пинок» другим женщинам.

Ярые фанаты в этом рвении Риту поддержали. Тем более что стоимость за участие в марафоне она назвала "символической": примерно по 1000 рублей с человека за недельный курс. Однако большинство отнеслось к задумке скептически.

Подписчики осудили ее за попытки заработать на теме пережитого развода. По мнению пользователей, Дакота сама еще не научилась жить в гармонии с собой и свидетельством этому являются ее заявления о том, что она так и не научилась воспринимать собственное тело и готова лечь под нож пластического хирурга.

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Напомним, что это было основной причиной, по которой Рита отказалась от дальнейшего сотрудничества с одним онлайн-проектом по похудению.