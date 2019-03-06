Рита Дакота открыла онлайн-курсы для разведенных женщин
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На днях Рита Дакота в своем аккаунте инстаграм заявила о том, что открывает марафон для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. По словам певицы, она сама прошла через болезненный развод и предательство. Переживать ей это в одиночку было нелегко, и хорошо, что рядом оказались друзья, близкие, коучи и психологи.
В итоге длительных мытарств и поиска самой себя, ей удалось обрести внутреннюю гармонию. Именно поэтому, она вместе с теми, кто помог ей, собирается оказать поддержку и «дать волшебный пинок» другим женщинам.
Ярые фанаты в этом рвении Риту поддержали. Тем более что стоимость за участие в марафоне она назвала "символической": примерно по 1000 рублей с человека за недельный курс. Однако большинство отнеслось к задумке скептически.
Не ожидала такой волны обсуждения под предыдущим постом про марафон 🙈🌸.Большинство, конечно же, долго и безответно просили меня поделиться чем-то подобным вроде списка психологической/эзотерической литературы, которая мне помогла, отсылки к мастерам и учителям, с которыми я занималась, списка техник и медитаций, которые оказались рабочими и сильно улучшили моё ментальное здоровье; именно те, кто давно тут со мной и кто в теме - они же и сильно ждали , и естественно - тут же присоединились (почти 1000 человек за пару часов), но нашлись и те новенькие, кто яростно кинулся осуждать, апеллируя примерно одним и тем же «какого черта помощь платная? вы что наживаетесь на бедах других?» или «ты же не психолог, сама только-только ожила, чему ты научишь?» или «когда человеку плохо он несётся к профессионалу, а не на марафон!!» и тп об одном и том же +- одинаковые комменты. Я глубокоооооо уважаю свою аудиторию, поэтому вместо того чтобы ругаться или блокировать за совсем уж хамские выпады, я лучше ещё раз с любовью доходчиво объясню, что это за марафон такой и с чем его едят, раз с первого раза понятно стало только моим ‘старичкам’. Разумеется, семидневным марафоном не вылечить боль предательства и утраты. Разумеется, никакой марафон не подарит мгновенное избавление от депрессии. Но марафон это тот самый «волшебный пинок» для каждой «прошлой меня»(да-да, я лежала роооовно в таком же клубочке из одеял с опухшим носом и чёткой уверенностью, что тут меня и найдут🤷♀️😂). Марафон это простейший рабочий «пендель», если хочешь. А ещё «дигустационный сет» в ресторане, после которого вот этот салат с уткой ты закажешь полную порцию, а вон тот шницель полное говно и с ним вам не по пути больше никогда. Когда я проходила такие марафоны, у меня в топку улетела классическая Йога с множеством ассан (а кому-то именно она и помогла), аскеза в питании, например, сработала только на пару недель, именно там я осознала, что классический психотерапевт фрейдист мне не товарищ, зато так же там случились со мной и очень нужные инсайты, например ‘другая’ неоклассическая психотерапии, осознание, что без медитаций, дыхания и кундалини я не живу последние полгода и мн. др. (Листать фото 👉👉👉)
Подписчики осудили ее за попытки заработать на теме пережитого развода. По мнению пользователей, Дакота сама еще не научилась жить в гармонии с собой и свидетельством этому являются ее заявления о том, что она так и не научилась воспринимать собственное тело и готова лечь под нож пластического хирурга.
Напомним, что это было основной причиной, по которой Рита отказалась от дальнейшего сотрудничества с одним онлайн-проектом по похудению.
Краткая информация о Рите Дакоте
Имя: Рита Дакота
День рождения: 09.03.1990
Возраст: 28 лет
Место рождения: Минск, Беларусь
Рост: 166 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: певица
Фотографии
Фотографии
А вы бы приняли участие в марафоне Риты? 3
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треш / 06.03.19 17:47Инстаграм вместо социальной сети, в которой можно поделиться моментами своей жизни, превратился в площадку для рубилова бабла. Уже тошнит от этих марафонов и псевдо-гуру.
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Рима / 06.03.19 17:25Как можно сравнивать Дакоту с Бузовой?
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Svipe / 06.03.19 13:27Проблема та же, что и с Бузовой. Пока они не найдут себе мужика, нам всем слушать их нытье, песни и слезные рассказы о том, какие они сильные.