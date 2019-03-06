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Рита Дакота открыла онлайн-курсы для разведенных женщин


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На днях Рита Дакота в своем аккаунте инстаграм заявила о том, что открывает марафон для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. По словам певицы, она сама прошла через болезненный развод и предательство. Переживать ей это в одиночку было нелегко, и хорошо, что рядом оказались друзья, близкие, коучи и психологи.

В итоге длительных мытарств и поиска самой себя, ей удалось обрести внутреннюю гармонию. Именно поэтому, она вместе с теми, кто помог ей, собирается оказать поддержку и «дать волшебный пинок» другим женщинам.

Ярые фанаты в этом рвении Риту поддержали. Тем более что стоимость за участие в марафоне она назвала "символической": примерно по 1000 рублей с человека за недельный курс. Однако большинство отнеслось к задумке скептически.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не ожидала такой волны обсуждения под предыдущим постом про марафон 🙈🌸.Большинство, конечно же, долго и безответно просили меня поделиться чем-то подобным вроде списка психологической/эзотерической литературы, которая мне помогла, отсылки к мастерам и учителям, с которыми я занималась, списка техник и медитаций, которые оказались рабочими и сильно улучшили моё ментальное здоровье; именно те, кто давно тут со мной и кто в теме - они же и сильно ждали , и естественно - тут же присоединились (почти 1000 человек за пару часов), но нашлись и те новенькие, кто яростно кинулся осуждать, апеллируя примерно одним и тем же «какого черта помощь платная? вы что наживаетесь на бедах других?» или «ты же не психолог, сама только-только ожила, чему ты научишь?» или «когда человеку плохо он несётся к профессионалу, а не на марафон!!» и тп об одном и том же +- одинаковые комменты. Я глубокоооооо уважаю свою аудиторию, поэтому вместо того чтобы ругаться или блокировать за совсем уж хамские выпады, я лучше ещё раз с любовью доходчиво объясню, что это за марафон такой и с чем его едят, раз с первого раза понятно стало только моим ‘старичкам’. Разумеется, семидневным марафоном не вылечить боль предательства и утраты. Разумеется, никакой марафон не подарит мгновенное избавление от депрессии. Но марафон это тот самый «волшебный пинок» для каждой «прошлой меня»(да-да, я лежала роооовно в таком же клубочке из одеял с опухшим носом и чёткой уверенностью, что тут меня и найдут🤷‍♀️😂). Марафон это простейший рабочий «пендель», если хочешь. А ещё «дигустационный сет» в ресторане, после которого вот этот салат с уткой ты закажешь полную порцию, а вон тот шницель полное говно и с ним вам не по пути больше никогда. Когда я проходила такие марафоны, у меня в топку улетела классическая Йога с множеством ассан (а кому-то именно она и помогла), аскеза в питании, например, сработала только на пару недель, именно там я осознала, что классический психотерапевт фрейдист мне не товарищ, зато так же там случились со мной и очень нужные инсайты, например ‘другая’ неоклассическая психотерапии, осознание, что без медитаций, дыхания и кундалини я не живу последние полгода и мн. др. (Листать фото 👉👉👉)

Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota)

Подписчики осудили ее за попытки заработать на теме пережитого развода. По мнению пользователей, Дакота сама еще не научилась жить в гармонии с собой и свидетельством этому являются ее заявления о том, что она так и не научилась воспринимать собственное тело и готова лечь под нож пластического хирурга.

Напомним, что это было основной причиной, по которой Рита отказалась от дальнейшего сотрудничества с одним онлайн-проектом по похудению.

Краткая информация о Рите Дакоте

Имя: Рита Дакота

День рождения: 09.03.1990

Возраст: 28 лет

Место рождения: Минск, Беларусь

Рост: 166 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: певица

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0 Не нравится 4 Нравится 06.03.2019 Теги: Рита Дакота

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