Юлия Началова перестаралась с фотошопом и вызвала иронию у пользователей

Юлия Началова уже давно сделала признание, что страдает серьезным заболеванием – псориазом. Из-за этого она вынуждена практически все время носить перчатки. Шелушащиеся бляшки, по словам Юлии, в ее случае поражают руки. Артистка из-за этого комплексует и не хочет пугать своим видом других людей.

Впрочем, неприятно удивить пользователей Началовой удалось. На днях она опубликовала фотографию. На снимке Юлия запечатлена вместе со знакомым мастером салона красоты. Пользователи обратили внимание, что лицо певицы выглядит крайне странно: подбородок словно слился с огромной шеей, лицо отретушированно настолько, что стерлись все мимические морщины, а на щеках появились пятна.

Еще более странной показалась фолловерам фигура артистки. Она настолько непропорциональна, что в верхней части спины образовался горб, а бедра оказались тощими, как у очень худого подростка.

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Лояльно настроенные подписчики отметили в комментариях, что это далеко не лучшая фотография. Некоторые прямо заявили, что Юля явно перестаралась с фотошопом, а пользователи пабликов, посвященных звездам, высмеяли артистку за такое количество ляпов.