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Юлия Началова перестаралась с фотошопом и вызвала иронию у пользователей


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Юлия Началова уже давно сделала признание, что страдает серьезным заболеванием – псориазом. Из-за этого она вынуждена практически все время носить перчатки. Шелушащиеся бляшки, по словам Юлии, в ее случае поражают руки. Артистка из-за этого комплексует и не хочет пугать своим видом других людей.

Впрочем, неприятно удивить пользователей Началовой удалось. На днях она опубликовала фотографию. На снимке Юлия запечатлена вместе со знакомым мастером салона красоты. Пользователи обратили внимание, что лицо певицы выглядит крайне странно: подбородок словно слился с огромной шеей, лицо отретушированно настолько, что стерлись все мимические морщины, а на щеках появились пятна.

Еще более странной показалась фолловерам фигура артистки. Она настолько непропорциональна, что в верхней части спины образовался горб, а бедра оказались тощими, как у очень худого подростка.

Лояльно настроенные подписчики отметили в комментариях, что это далеко не лучшая фотография. Некоторые прямо заявили, что Юля явно перестаралась с фотошопом, а пользователи пабликов, посвященных звездам, высмеяли артистку за такое количество ляпов.

Краткая информация о Юлии Началовой

Имя: Юлия Началова

Отчество: Викторовна

День рождения: 31.01.1981

Возраст: 38 лет

Место рождения: г. Воронеж

Рост: 165 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: певица, актриса, телеведущая

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12 Не нравится 6 Нравится 05.03.2019 Теги: Юлия Началова

Как вы думаете, зачем звезды выкладывают тщательно обработанные в фотошопе снимки? 5  

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  • Оксана Kenigsberg / 06.03.19 00:26
    -
    0
    +
    На самом деле это не Фотошоп. Пусть автор статьи чушь не пишет. Я лично несколько раз видела началову . У нее такая фигура... Внешность хорошая ,а вот фигура такая в реале и есть. Плечи шире ,бедра узкие ,худые ноги палки и обезжопленная плоская пятая точка как кость я когда впервые увидела вообще офигела . Безобразная фигура. А внешность очень ничего так. Видела в аэропорту по работе . Она мне паспорт свой давала. По паспорту кстати она Юлия Началова-Алдонина.
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  • Лама / 05.03.19 20:05
    -
    -4
    +
    А может она специально так паршиво фотку отредактировала. Песен нет, тема болячки исчерпана, прелести а-ля Чехова отсутствуют. Пусть уж хоть так пообсуждают.
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  • Соколовская / 05.03.19 13:05
    -
    1
    +
    Я понимаю, что есть фотогеничные люди, но некоторые девушки настолько кардинально отличаются от своего изображения в инстаграме что диву даешься. Здесь проблема не в редакторах, а в головах и тяге к признанию без намека на внутренние таланты или силу характера.
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