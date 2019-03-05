Какой матрас выбрать для первоклассника?

В первый год школы у ребенка кардинально меняется распорядок дня – смещается или вовсе исключается дневной сон, а основной отдых приходится на ночное время.

Это означает, что кровать ребенка должна быть комфортной, чтобы за отведенные на сон часы школьник успевал восстановить умственные и физические силы, а с другой стороны – кровать должна быть подходящей и безопасной для растущего организма, с учетом веса, возраста и индивидуальных особенностей конкретного ребенка.

Обратите внимание, что при наличии отклонений в развитии, хронических или других заболеваний, проблем с опорно-двигательным аппаратом и позвоночником, выбирать матрас следует только после консультации у профильного врача.

Никаких мягких моделей

Главное правило при выборе матраса для школьника – отказаться от «бабушкиных» методов и избегать мягких поверхностей для сна. Никаких перин и матрасов, которые провисают под тяжестью тела.

Однако если для детей в возрасте до 3 лет рекомендуют по-настоящему спартанские модели высокой жесткости, то для дошкольников требования уже не такие строгие – подойдут матрасы умеренной и средней жесткости.

Обратите внимание на матрасы с натуральным латексом или пенополиуретаном (ППУ, «искусственный латекс») повышенной плотности. Допускаются добавки прослоек из холлофайбера или кокосового волокна.

С пружинами или без: зависит от ребенка

Для корректной работы независимых пружинных блоков во «взрослых» матрасах необходим минимальный вес. По всей видимости, большинство дошкольников под этот минимальный параметр не подойдут.

Матрас с независимыми пружинами и разными зонами жесткости можно покупать для детей от 10 лет. Но бывают и исключения с обгоном сверстников по весу, а также пружинные матрасы, разработанные специально для детей младших классов.

Тем не менее, матрасы без пружин, при условии выбора правильных наполнителей, отлично справляются с правильной поддержкой тела ребенка во время сна, отличаются оптимальной упругостью и жесткостью.

Безопасные и практичные наполнители

Наполнитель и чехол должны соответствовать всем стандартам безопасности – не вызывать аллергий, не скапливать влагу. Отдельное внимание уделяется экологической безопасности – детский матрас должен быть произведен без использования токсичных клеев и другого опасного сырья.

Лучший наполнитель для детского матраса – это латекс. Он достаточно жесткий и упругий, не привлекает паразитов, хорошо проветривается. Чуть хуже качества у искусственного латекса. Допускается присутствие кокоса, но в большинстве случаев матрасы для школьников – это монолиты с одним наполнителем.



Источник: https://www.matras.ru/lateks-ili-penopoliuretan-dlya-matrasa-chto-luchshe/