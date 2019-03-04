Журналисты выяснили, какое имущество будут делить Собчак и Виторган при разводе

Отношения Максима Виторгана и Ксении Собчак по-прежнему остаются подвешенными. Однако все уверены в том, что дело неумолимо движется к разводу. Ведь пара совсем перестала появляться вместе на публике и сняла обручальные кольца. А уж если и окажутся они на одном мероприятии, то будут демонстрировать по отношению друг к другу только холодную вежливость. И всё-таки официального объявления о расторжении брака пока не было. Но, опережая события, журналисты все-таки решили выяснить, какое имущество придется делить Ксении и Максиму при разводе.

Итак, не дожидаясь официальных заявлений от Виторгана и Собчак, СМИ решили самостоятельно выяснить, что придется делить супругам в случае развода. Так, список имущества, записанного на Ксению, оказался весьма обширным. У популярной телеведущей в собственности имеется три квартиры, две из которых в Москве, одна в Санкт-Петербурге. Помимо этого за ней числится автомобиль класса Люкс, огромный участок земли в подмосковной Рублёвке и восемь нежилых помещений. Хотя, как утверждают друзья Виторгана, Максим никогда не будет заниматься никаким дележом. Он просто уйдёт из дома "с одним чемоданом", оставив все квадратные метры Ксюши при ней. Впрочем, это вовсе не означает что, он останется на улице, ведь и у него имеются две квартиры в столице и автомобиль в личном пользовании.

Напомним, что сейчас одна из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса переживает серьёзный кризис. В немногочисленных интервью, которые даёт Виторган, он не скрывает, что его взгляд на жизнь весьма пессимистичен. Ксения же от общения с журналистами категорически отказывается, однако сегодня ее всё чаще можно встретить в театре - Собчак охотно посещает постановки с участием Константина Богомолова.

Так, на днях ее видели в театре Олега Табакова, где режиссёр заменял заболевшего актёра. По словам очевидцев, Ксюша пришла с подругой и наблюдала за представлением из партера. А с наступлением антракта совершенно ничего не стесняясь, теледива предположительно ушла в гримерки. Похожая сцена произошла и в Театре на Таганке, где состоялся премьерный спектакль Богомолова. Тогда Ксения дожидалась режиссера в фойе, а когда Константин появился, они вместе вышли из здания и уехали.