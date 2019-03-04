Журналисты выяснили, какое имущество будут делить Собчак и Виторган при разводе
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Отношения Максима Виторгана и Ксении Собчак по-прежнему остаются подвешенными. Однако все уверены в том, что дело неумолимо движется к разводу. Ведь пара совсем перестала появляться вместе на публике и сняла обручальные кольца. А уж если и окажутся они на одном мероприятии, то будут демонстрировать по отношению друг к другу только холодную вежливость. И всё-таки официального объявления о расторжении брака пока не было. Но, опережая события, журналисты все-таки решили выяснить, какое имущество придется делить Ксении и Максиму при разводе.
Итак, не дожидаясь официальных заявлений от Виторгана и Собчак, СМИ решили самостоятельно выяснить, что придется делить супругам в случае развода. Так, список имущества, записанного на Ксению, оказался весьма обширным. У популярной телеведущей в собственности имеется три квартиры, две из которых в Москве, одна в Санкт-Петербурге. Помимо этого за ней числится автомобиль класса Люкс, огромный участок земли в подмосковной Рублёвке и восемь нежилых помещений. Хотя, как утверждают друзья Виторгана, Максим никогда не будет заниматься никаким дележом. Он просто уйдёт из дома "с одним чемоданом", оставив все квадратные метры Ксюши при ней. Впрочем, это вовсе не означает что, он останется на улице, ведь и у него имеются две квартиры в столице и автомобиль в личном пользовании.
Напомним, что сейчас одна из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса переживает серьёзный кризис. В немногочисленных интервью, которые даёт Виторган, он не скрывает, что его взгляд на жизнь весьма пессимистичен. Ксения же от общения с журналистами категорически отказывается, однако сегодня ее всё чаще можно встретить в театре - Собчак охотно посещает постановки с участием Константина Богомолова.
Так, на днях ее видели в театре Олега Табакова, где режиссёр заменял заболевшего актёра. По словам очевидцев, Ксюша пришла с подругой и наблюдала за представлением из партера. А с наступлением антракта совершенно ничего не стесняясь, теледива предположительно ушла в гримерки. Похожая сцена произошла и в Театре на Таганке, где состоялся премьерный спектакль Богомолова. Тогда Ксения дожидалась режиссера в фойе, а когда Константин появился, они вместе вышли из здания и уехали.
Краткая информация о Ксении Собчак
Имя: Ксения Собчак
Отчество: Анатольевна
День рождения: 05.11.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Ленинград
Рост: 167 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: ведущая, журналист
Фотографии
Фотографии
А что вы думаете о драме в семье Собчак и Виторгана? 5
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вася-на / 04.03.19 19:43Кому это, на., надо?
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Да / 04.03.19 19:21Она конечно без фотошопа красотка ещё та)))
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Chirilla / 04.03.19 17:38Феерично! Вот как некоторые женщины умеют это делать?! В наглую, не разведясь, гулять по театрам с другим мужиком. Виторгану по-человечески очень сочувствую. Никто такого отношения к себе не заслуживает! Разведись сначала, а потом уже делай, что хочешь. Омерзительное поведение у Собчак!
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Мария / 04.03.19 17:26Все, все что нажито непосильным трудом..... Это я о квартирках и люксовых авто. Хотя с ними -то понятно все. И с участком на Рублевке, где скоро явно мини-дворец вырастит. Но 8 нежилых помещений ей за чем?! Впрочем, у богатых свои причуды.
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Миланет / 04.03.19 15:34Я абсолютно не понимаю ЧТО Собчак нашла в этом Константине. С Виторганом у них пара значительно красивее! Максим и сам мужчина обаятельный, и рядом с ним Ксении преображается. А режиссер Богомолов, мягко говоря, на любителя. Лицо неприятное у него. Выдает противный характер. (Мнение субъективно мое, не хочу никого им оскорбить). Я очень надеюсь, что это все глупый пиар. На Собчак смотреть было приятно в паре с Максом, она хоть прилично себя вела. А теперь опять во все тяжкие пустилась...