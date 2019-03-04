Надежда Сысоева и Анфиса Чехова впечатлили пользователей откровенными снимками
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Многие звезды кино и шоу-бизнеса сейчас находятся на отдыхе и охотно делятся снимками со своими поклонниками. Самыми откровенными и смелыми дамами оказались Надежда Сысоева и Анфиса Чехова.
Участница «Comedy Woman» отдыхает в Таиланде. Девушка, в личной жизни которой наблюдается затишье, решила, что может позволить себе опубликовать снимок в духе топлесс. Она сняла верхнюю часть слитного купальника и сфотографировалась в зарослях пальм.
Несмотря на провокацию, снимок оказался целомудренным. Большинство подписчиков Надежду не осудили. Единственное, на что обратили внимание фолловеры – худоба девушки. Пользователи пожелали ей лучше питаться.
Намного более откровенной оказалась Анфиса Чехова. На днях она отправилась в путешествие на Мальдивы вместе с мужчиной. Скрывать спутника телеведущая не стала, но и имени его не назвала. Бдительные пользователи, увидев мужчину, выяснили, что это Эдуард Демченко: один из экспертов проекта «Адская кухня».
В каких отношениях Анфиса находится с Эдуардом, на данный момент неизвестно, но сама женщина счастлива. В подтверждение слов Чехова опубликовала пост, в котором сообщила, что находится в настоящем раю. Подпись Анфиса снабдила снимком в духе топлесс.
Из одежды на ней была только юбка с завышенной талией, а вот верх телеведущая полностью сняла и попыталась закрыть свои внушительные прелести руками.
Краткая информация об Анфисе Чеховой
Имя: Анфиса Чехова
Отчество: Александровна
День рождения: 21.12.1977
Возраст: 41 год
Место рождения: г. Москва
Рост: 165 см
Вес: 69 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Змея
Деятельность: телеведущая, актриса
А чей снимок вам нравится больше? 4
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Гала / 05.03.19 07:18А мне Анфиса больше понравилась, шикарно и без выпендрежа))) и есть что посмотреть)))
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Романова К. / 04.03.19 15:28Наденьки. У нее прилично как-то все смотрится.
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епрст / 04.03.19 12:38Вывалила таланты на всю страну.