Брежнева в эффектном платье дебютировала на показе мод в Париже

Вера Брежнева на прошлой неделе впервые оказалась на парижском подиуме не в числе приглашенных зрителей, а в качестве модели. По словам певицы, приглашение принять участие в показе она получила лично от дизайнера Алессандры Рич. Вера давно является поклонницей итальянского модного дома и, получив подобное предложение, не стала отказываться.

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Брежнева призналась, что раньше это было ее мечтой, и она никак не ожидала, что подобное может сбыться на самом деле.

В рамках показа на Веру надели роскошное атласное платье длины мини на тонких бретелях. Наряд в бельевой стилистике дополнила пышная полупрозрачная юбка-пачка. Волосы артистке гладко зачесали назад, а из аксессуаров в комплект к наряду отправили чокер и крупные серьги.

После показа певица опубликовала в сети еще несколько снимков в эффектном платье и рассказала, что наряд ей подарила сама дизайнер коллекции.

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Подписчики оценили смелость и фигуру Веры. В ультракоротком мини она выглядела роскошно. Как призналась ранее сама артистка: в последние годы немало времени она уделяет спорту. Об этом знают все ее знакомые. Даже на День рождения она получила в качестве презента дорогостоящий тренажер и чрезвычайно обрадовалась такому подарку.