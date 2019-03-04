Брежнева в эффектном платье дебютировала на показе мод в Париже
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Вера Брежнева на прошлой неделе впервые оказалась на парижском подиуме не в числе приглашенных зрителей, а в качестве модели. По словам певицы, приглашение принять участие в показе она получила лично от дизайнера Алессандры Рич. Вера давно является поклонницей итальянского модного дома и, получив подобное предложение, не стала отказываться.
Брежнева призналась, что раньше это было ее мечтой, и она никак не ожидала, что подобное может сбыться на самом деле.
В рамках показа на Веру надели роскошное атласное платье длины мини на тонких бретелях. Наряд в бельевой стилистике дополнила пышная полупрозрачная юбка-пачка. Волосы артистке гладко зачесали назад, а из аксессуаров в комплект к наряду отправили чокер и крупные серьги.
Интересная история получилась... Уже давно была влюблена в наряды, аксессуары от @alessandrarich и даже представить себе не могла, что Алессандра напишет мне с приглашением принять участие в ее показе в рамках Парижской недели моды.🙈 А ведь в детстве мы все мечтаем о многом.. и потом много работаем, чтобы мечты сбывались... так вот - они сбываются!)) 🙏 my dear @alessandrarich I’ve always been in love with you, and could never imagine one day you’lol text me to invite be a part of your show! It was breathtaking and my best congrats with super chic collection !)) Complimenti , Cara e talentuosa Alessandra!!! 🖤 ⠀ #alessandrarich #ВераБрежнева #pfw ⠀ ⠀ 📸 @germanlarkin
После показа певица опубликовала в сети еще несколько снимков в эффектном платье и рассказала, что наряд ей подарила сама дизайнер коллекции.
Подписчики оценили смелость и фигуру Веры. В ультракоротком мини она выглядела роскошно. Как призналась ранее сама артистка: в последние годы немало времени она уделяет спорту. Об этом знают все ее знакомые. Даже на День рождения она получила в качестве презента дорогостоящий тренажер и чрезвычайно обрадовалась такому подарку.
Краткая информация о Вере Брежневой
Имя: Вера Брежнева
Отчество: Викторовна
День рождения: 03.02.1982
Возраст: 37 лет
Место рождения: г. Днепродзержинск, Украина
Рост: 171 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певица, актриса