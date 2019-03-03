 
 
 

 
 
На главную
 
 

Кто из звезд отказался от вегетарианства в пользу сочного стейка


0 0

Тренды Запада доходят до нас с опозданием. Пока наши звезды массово начинают обращать свой взор на вегетарианство, в Голливуде от него уже отказываются.

Натали Портман

Мясо актриса не употребляла с 8 лет и чувствовала себя неплохо. Все это длилось до первой беременности. Находясь в положении, Натали стала обращать внимание на не свойственное ей ранее желание съесть кусок стейка.

Доводы в сторону того, что ребенку в утробе матери необходимы разные разнообразные микроэлементы и вещества, заставили ее пересмотреть свои взгляды. Во время второй беременности актриса также на время забывала про вегетарианство.

Оливия Уайлд

Актриса непостоянна в своих пищевых предпочтениях. Она, то возвращается в стан вегетарианцев, то с аппетитом набрасывается на мясо. По признанию самой Оливии, стейки появляются в ее рационе в периоды стрессов и депрессии, а также во время беременности. В этом плане женщина полностью прислушивается к своему организму.

Энн Хэтэуй

Актриса не употребляет мясо и является убежденной вегетарианкой. Правда, на период съемок в ленте «Интерстеллар» ей пришлось отказаться от пищевых привычек.

Всем актерам, находившимся на съемочной площадке, приходилось ежедневно надевать на себя костюмы астронавтов. По признанию Энн, один такой наряд весил порядка 20 килограммов. Носить на себе такую ношу было тяжело, организм актрисы не выдерживал. Она поняла, ей нужно употреблять мясо, чтобы хватало сил на полноценный съемочный день.

Как только работа над фильмом была завершена, она вновь вычеркнула стейки из ежедневного рациона.

Меган Фокс

Эффектная и притягательная актриса не всегда была в прекрасной форме. В самом начале карьеры девушка строго придерживалась вегетарианства и не употребляла мясо в пищу. В тот период в прессе все чаще стали появляться заметки о том, что актриса страдает анорексией.

Нервы Меган сдали, и она стала есть все подряд, включив обратно в рацион не только мясо, но и ранее находившиеся под запретом сладости. За короткий период времени на весах появилась отметка + 8 кг. Журналисты стали писать о том, что актриса стремительно поправляется.

В итоге, ей удалось обуздать свои пищевые привычки. Теперь она употребляет и мясо, и овощи, но при этом регулярно занимается спортом.

Анджелина Джоли

Актриса оказалась самой неоднозначной вегетарианкой. По настоянию своего уже бывшего супруга Брэда Питта она придерживалась данного типа питания, но вскоре призналась, что он не для нее. Рацион, по словам актрисы, оказался слишком скудным. Организм стал давать сбои, появились заболевания, и она приняла для себя решение отказаться от этого раз и навсегда.

Завершив историю с вегетарианством, Анджелина заявила, что скучала по сочным стейкам.

Дрю Бэрримор

Девушка с яркой и запоминающейся внешностью также пошла на поводу модных тенденций. Она отказалась от употребления мяса, но вскоре стала чувствовать себя некрасивой. Дрю поняла, что до этого хорошо выглядела именно благодаря присутствию мяса в рационе. Девушка быстро вернулась к прежнему режиму, но за свои резкие высказывания в сторону вегетарианства получила массу недовольных комментариев от пользователей.

Краткая информация о Мегане Фокс

Имя: Меган Фокс

День рождения: 16.05.1986

Возраст: 32 года

Место рождения: Роквуд, США

Рост: 162 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: актриса, модель

Смотреть фотографии с Меганом Фокс

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 03.03.2019 Теги: Меган Фокс

А какого типа питания придерживаетесь вы? 2  

Оставить комментарий
  • *** / 04.03.19 00:01
    -
    0
    +
    Читала интервью Портман в каком-то англоязычном источнике, она там говорила, что на время беременностей ввела в рацион сливочное масло, сыр и яйца, никаких стейков и даже рыбы там не было, насколько я помню
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лола / 03.03.19 20:12
    -
    1
    +
    Я не то, чтобы вегетарианка. От мяса отказалась, а вот от рыбы и морепродуктов нет. Считаю, что стоит в этом плане ориентироваться на японцев. Они долго живут и хорошо выглядят, а едят только овощи и рыбу.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору