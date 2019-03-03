Кто из звезд отказался от вегетарианства в пользу сочного стейка

Тренды Запада доходят до нас с опозданием. Пока наши звезды массово начинают обращать свой взор на вегетарианство, в Голливуде от него уже отказываются.

Натали Портман

Мясо актриса не употребляла с 8 лет и чувствовала себя неплохо. Все это длилось до первой беременности. Находясь в положении, Натали стала обращать внимание на не свойственное ей ранее желание съесть кусок стейка.

Доводы в сторону того, что ребенку в утробе матери необходимы разные разнообразные микроэлементы и вещества, заставили ее пересмотреть свои взгляды. Во время второй беременности актриса также на время забывала про вегетарианство.

Оливия Уайлд

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Актриса непостоянна в своих пищевых предпочтениях. Она, то возвращается в стан вегетарианцев, то с аппетитом набрасывается на мясо. По признанию самой Оливии, стейки появляются в ее рационе в периоды стрессов и депрессии, а также во время беременности. В этом плане женщина полностью прислушивается к своему организму.

Энн Хэтэуй

Актриса не употребляет мясо и является убежденной вегетарианкой. Правда, на период съемок в ленте «Интерстеллар» ей пришлось отказаться от пищевых привычек.

Всем актерам, находившимся на съемочной площадке, приходилось ежедневно надевать на себя костюмы астронавтов. По признанию Энн, один такой наряд весил порядка 20 килограммов. Носить на себе такую ношу было тяжело, организм актрисы не выдерживал. Она поняла, ей нужно употреблять мясо, чтобы хватало сил на полноценный съемочный день.

Как только работа над фильмом была завершена, она вновь вычеркнула стейки из ежедневного рациона.

Меган Фокс

Эффектная и притягательная актриса не всегда была в прекрасной форме. В самом начале карьеры девушка строго придерживалась вегетарианства и не употребляла мясо в пищу. В тот период в прессе все чаще стали появляться заметки о том, что актриса страдает анорексией.

Нервы Меган сдали, и она стала есть все подряд, включив обратно в рацион не только мясо, но и ранее находившиеся под запретом сладости. За короткий период времени на весах появилась отметка + 8 кг. Журналисты стали писать о том, что актриса стремительно поправляется.

В итоге, ей удалось обуздать свои пищевые привычки. Теперь она употребляет и мясо, и овощи, но при этом регулярно занимается спортом.

Анджелина Джоли

Актриса оказалась самой неоднозначной вегетарианкой. По настоянию своего уже бывшего супруга Брэда Питта она придерживалась данного типа питания, но вскоре призналась, что он не для нее. Рацион, по словам актрисы, оказался слишком скудным. Организм стал давать сбои, появились заболевания, и она приняла для себя решение отказаться от этого раз и навсегда.

Завершив историю с вегетарианством, Анджелина заявила, что скучала по сочным стейкам.

Дрю Бэрримор

Девушка с яркой и запоминающейся внешностью также пошла на поводу модных тенденций. Она отказалась от употребления мяса, но вскоре стала чувствовать себя некрасивой. Дрю поняла, что до этого хорошо выглядела именно благодаря присутствию мяса в рационе. Девушка быстро вернулась к прежнему режиму, но за свои резкие высказывания в сторону вегетарианства получила массу недовольных комментариев от пользователей.