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ВВС убрали из эфира песни Майкла Джексона из-за документального фильма «Покидая Нетландию»


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Популярная британская радиокомпания решила отказаться от творчества поп-короля. Местные СМИ догадываются, с чем это может быть связано.

В начале марта в свет выйдет документальная лента «Покидая Нетландию». Главными действующими лицами проекта стали Джеймс Сейфчак и Уэйд Робсон. Мужчины рассказывают о том, как в юности дружили с Майклом Джексоном. Многие годы певца обвиняли в растлении несовершеннолетних и упомянутые герои как раз выступали на стороне защитников исполнителя. В этой документальной картине они признались, что в свое время тоже стали жертвами влечения музыканта к мальчикам.

Семья поп-короля мгновенно отреагировала на подобные обвинения. Его родственники уже подали иск на американский телеканал НВО, который покажет фильм в Соединенных Штатах. Близкое окружение Джексона отмечает, что в начале 1990-х между каналом и певцом был подписан контракт. Согласно документу, НВО ни в коем случае не должен выпускать на экраны материал, порочащий репутацию артиста. Теперь за нарушение договора семья музыканта требует у телеканала 100 миллионов долларов. Иск с соответствующей претензией уже подан в суд. Также представители артиста подчеркивают, что сторона обвинения пытается нажиться на человеке, который уже не в состоянии защищаться.

 

Руководство телевизионного канала не собирается отменять показ ленты. Они утверждают, что стоят на стороне правды и никакие попытки сорвать премьеру не помогут лишить зрителей трансляции «Покидая Нетландию». К слову, проект был представлен в рамках фестиваля «Сандэнс», где продемонстрировали версию длительностью в 4 часа. В Великобритании и Штатах картину разбили на 2 серии и покажут ее уже на первой неделе марта.



4 Не нравится 4 Нравится 03.03.2019 Теги:

Что важнее в данной ситуации – раскрытие правды или светлая память о певце? 5  

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  • Ayana Ким Курган / 04.03.19 00:08
    -
    -2
    +
    Оставьте в покое Майкла он не в чём не виновен уроды грёбанные хватит поливать грязью ангелочка Майкла дайте ему спокойно отдохнуть от всего , что он пережил хватит врать, хватит поливать грязью память самого доброго ангелочка Майкла
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  • Елена / 03.03.19 20:59
    -
    0
    +
    Сколь же можно поливать грязью ЧЕЛОВЕКА! У таких людей в голове только ДЕНЬГИ и ничего святого.Суд оправдал Майкла!!! По всем 10 пунктам! Не верьте этой желтой прессе! Читайте отзывы людей, работавших с Майклом, слушайте его интервью и вы поймете кто есть кто. Он ГЕНИЙ! И такого уровня музыкантов-творцов можно по пальцам перечислить.
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  • Алеся / 03.03.19 17:28
    -
    0
    +
    Что было, то было. Жаль детей, это недопустимо, но и поливать грязью умершего человека не стоит. Вряд ли пострадавшие мужчины смогут избавиться от жутких воспоминаний, а Джексона не вернуть.
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  • Елена / 03.03.19 17:27
    -
    4
    +
    Раз они такие борцы за справедливость, надо было при жизни выдвигать подобные обвинения в сторону МД. Ах да, тогда они боялись, поскольку защита певца не просто отстояла бы его репутацию, но и смогла бы стянуть солидную сумму с таких раскрывателей правды.
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  • Ольга / 03.03.19 17:26
    -
    3
    +
    В этом году уже будет 10 лет с момента его смерти. Эти разборки – очередная попытка нажиться, да еще и на умершем человеке. Для меня это асбурд, у людей нет ничего святого…
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