ВВС убрали из эфира песни Майкла Джексона из-за документального фильма «Покидая Нетландию»

Популярная британская радиокомпания решила отказаться от творчества поп-короля. Местные СМИ догадываются, с чем это может быть связано.

В начале марта в свет выйдет документальная лента «Покидая Нетландию». Главными действующими лицами проекта стали Джеймс Сейфчак и Уэйд Робсон. Мужчины рассказывают о том, как в юности дружили с Майклом Джексоном. Многие годы певца обвиняли в растлении несовершеннолетних и упомянутые герои как раз выступали на стороне защитников исполнителя. В этой документальной картине они признались, что в свое время тоже стали жертвами влечения музыканта к мальчикам.

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Семья поп-короля мгновенно отреагировала на подобные обвинения. Его родственники уже подали иск на американский телеканал НВО, который покажет фильм в Соединенных Штатах. Близкое окружение Джексона отмечает, что в начале 1990-х между каналом и певцом был подписан контракт. Согласно документу, НВО ни в коем случае не должен выпускать на экраны материал, порочащий репутацию артиста. Теперь за нарушение договора семья музыканта требует у телеканала 100 миллионов долларов. Иск с соответствующей претензией уже подан в суд. Также представители артиста подчеркивают, что сторона обвинения пытается нажиться на человеке, который уже не в состоянии защищаться.

Руководство телевизионного канала не собирается отменять показ ленты. Они утверждают, что стоят на стороне правды и никакие попытки сорвать премьеру не помогут лишить зрителей трансляции «Покидая Нетландию». К слову, проект был представлен в рамках фестиваля «Сандэнс», где продемонстрировали версию длительностью в 4 часа. В Великобритании и Штатах картину разбили на 2 серии и покажут ее уже на первой неделе марта.