Топ 5. Рейтинг звезд, набравших десятки килограммов ради роли
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Чаще всего от представителей киноиндустрии требуют стройного телосложения. Существует стереотип о том, что так намного проще получить роль. Иногда бывает совсем наоборот: режиссеры отказываются от ухищрений гримеров и костюмеров, и просят актеров набрать килограммы, чтобы образ получился максимально естественным и достоверным. Кто из артистов согласился на подобную авантюру?
«Монстр», Шарлиз Терон
Признанную красавицу Голливуда утвердили на роль серийной убийцы, но Шарлиз была настолько хороша, что создатели фильма поставили условие – поправиться. 14 килограмм и усилия гримеров превратили ее в обычную женщину, а актерские таланты позволили достоверно передать состояние главной героини ленты.
«Дневник Бриджит Джонс», Рене Зеллвегер
Столько же килограммов набрала актриса, чтобы появиться в фильме, полюбившемся миллионам женщин. По требованию режиссера и продюсера героиня должна была быть обычной среднестатистической женщиной. Слегка полноватой, слегка симпатичной, не слишком яркой и наивной. Добиться желаемого у Рене получилось за счет увеличения суточного рациона до 4000 кКал.
«Афера по-американски», Кристиан Бейл
Мошенник Ирвинг Розельфельд не должен был предстать перед зрителями молодым и обаятельным красавчиком. Гримерам пришлось потрудиться над внешним видом Кристиана Бейла, чтобы состарить его и заменить роскошные волосы лысеющей макушкой. Этого оказалось недостаточно. Должный слегка обрюзгший вид мужчине придали набранные в короткий срок 18 кг.
«Золото», Мэтью Макконахи
Чтобы появиться на экранах в роли героя, списанного с реального человека, Мэтью пришлось сидеть на пиве и фастфуде. Именно так мужчина набрал 21 килограмм.
«Глава 27», Джаред Лето
На роль убийцы, страдающего психическим расстройством, Джаред в его привычном весе не подходил. Продюсеры предложили набрать ему пару десятков кило. Артист пошел дальше: +32 кг, и от симпатичного бунтаря не осталось ничего.
Краткая информация о Джареде Лето
Имя: Джаред Лето
День рождения: 26.12.1971
Возраст: 47 лет
Место рождения: г. Броссер Сити, штат Луизиана, США
Рост: 178 см
Вес: 63 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: актер и певец
Фотографии
Фотографии
Чье перевоплощение вас впечатлило больше всего? 4
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Эрвин / 03.03.19 09:31Конечно Джаред Лето. Очень впечатляет!
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Катя / 03.03.19 06:10Не написали что Шарлиз Терон для фильма Талли набрала 23 кг.
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Лелик / 02.03.19 19:59Мне Шарлиз нравится и Макконахи. Круто, что они не замороченные на внешности, но при этом реально красивые и талантливые.
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Fan_zone / 02.03.19 11:24Вот это настоящие актеры! Не то, что наш Нагиев, напяливший на себя костюм силиконового жирчика.