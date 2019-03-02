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Топ 5. Рейтинг звезд, набравших десятки килограммов ради роли


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Чаще всего от представителей киноиндустрии требуют стройного телосложения. Существует стереотип о том, что так намного проще получить роль. Иногда бывает совсем наоборот: режиссеры отказываются от ухищрений гримеров и костюмеров, и просят актеров набрать килограммы, чтобы образ получился максимально естественным и достоверным. Кто из артистов согласился на подобную авантюру?

«Монстр», Шарлиз Терон

Признанную красавицу Голливуда утвердили на роль серийной убийцы, но Шарлиз была настолько хороша, что создатели фильма поставили условие – поправиться. 14 килограмм и усилия гримеров превратили ее в обычную женщину, а актерские таланты позволили достоверно передать состояние главной героини ленты.

«Дневник Бриджит Джонс», Рене Зеллвегер

Столько же килограммов набрала актриса, чтобы появиться в фильме, полюбившемся миллионам женщин. По требованию режиссера и продюсера героиня должна была быть обычной среднестатистической женщиной. Слегка полноватой, слегка симпатичной, не слишком яркой и наивной. Добиться желаемого у Рене получилось за счет увеличения суточного рациона до 4000 кКал.

«Афера по-американски», Кристиан Бейл

Мошенник Ирвинг Розельфельд не должен был предстать перед зрителями молодым и обаятельным красавчиком. Гримерам пришлось потрудиться над внешним видом Кристиана Бейла, чтобы состарить его и заменить роскошные волосы лысеющей макушкой. Этого оказалось недостаточно. Должный слегка обрюзгший вид мужчине придали набранные в короткий срок 18 кг.

«Золото», Мэтью Макконахи

Чтобы появиться на экранах в роли героя, списанного с реального человека, Мэтью пришлось сидеть на пиве и фастфуде. Именно так мужчина набрал 21 килограмм.

«Глава 27», Джаред Лето

На роль убийцы, страдающего психическим расстройством, Джаред в его привычном весе не подходил. Продюсеры предложили набрать ему пару десятков кило. Артист пошел дальше: +32 кг, и от симпатичного бунтаря не осталось ничего.

Краткая информация о Джареде Лето

Имя: Джаред Лето

День рождения: 26.12.1971

Возраст: 47 лет

Место рождения: г. Броссер Сити, штат Луизиана, США

Рост: 178 см

Вес: 63 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: актер и певец

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2 Не нравится 1 Нравится 02.03.2019 Теги: Джаред Лето

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