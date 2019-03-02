Полина Гагарина заняла первое место в восьмом этапе музыкального конкурса Singer

И снова первая! Остался позади очередной этап китайского музыкального конкурса Singer, в котором принимает участие Полина Гагарина. Певице и в этот раз удалось настолько впечатлить жюри и публику своим выступлением, что ей безоговорочно дали заслуженный высший балл.

Полина Гагарина успешно движется к победе в самом масштабном азиатском музыкальном конкурсе Singer (аналог российского шоу "Голос"). За плечами у нашей соотечественницы уже имеется ряд блестящих выступлений, которые позволили ей получить наивысшие оценки. Теперь в копилке еще и первое место за 8 этап.

Следует отметить, что Полина показала действительно великолепный номер. В этот раз она вышла на сцену с песней "Спектакль окончен" из своего репертуара и продемонстрировала не только безукоризненное выступление, но и яркое шоу. От ее исполнения остались в восторге и зрители в зале, и жюри. Некоторые даже охотно Гагариной подпевали, что неудивительно, ведь первый и последний куплеты наша соотечественница спела на китайском языке, чем многих поразила. Напомним, что пока Полина живёт в Китае, она взялась за изучение языка.

Однако не все выходы Полины на сцену можно считать удачными. Например, 22 февраля, принимая участие в очередном этапе, она выступила перед публикой с песней "Hurt" из репертуара Кристины Агилеры. Это было очень смелое решение, которое позволило ей занять, к сожалению, лишь шестое место. Хотя по мнению поклонников, да и судя по реакции зрителей, находившихся в зале, выступила девушка очень хорошо, близко к оригиналу. Но китайское жюри посчитало, что в этот раз Полине чего-то не хватило для победы, так что она не попала даже первую тройку.

Теперь же большая часть конкурса осталась позади. Впереди последние пять этапов, но наша соотечественница уже доказала, что мы по праву можем ей гордиться. По мнению же пользователей, отслеживающих каждое выступление Гагариной через Интернет, у неё есть все шансы стать победительницей конкурса Singer. Финал уже близко. Пожелаем Полине удачи!