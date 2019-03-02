Полина Гагарина заняла первое место в восьмом этапе музыкального конкурса Singer
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И снова первая! Остался позади очередной этап китайского музыкального конкурса Singer, в котором принимает участие Полина Гагарина. Певице и в этот раз удалось настолько впечатлить жюри и публику своим выступлением, что ей безоговорочно дали заслуженный высший балл.
Полина Гагарина успешно движется к победе в самом масштабном азиатском музыкальном конкурсе Singer (аналог российского шоу "Голос"). За плечами у нашей соотечественницы уже имеется ряд блестящих выступлений, которые позволили ей получить наивысшие оценки. Теперь в копилке еще и первое место за 8 этап.
Следует отметить, что Полина показала действительно великолепный номер. В этот раз она вышла на сцену с песней "Спектакль окончен" из своего репертуара и продемонстрировала не только безукоризненное выступление, но и яркое шоу. От ее исполнения остались в восторге и зрители в зале, и жюри. Некоторые даже охотно Гагариной подпевали, что неудивительно, ведь первый и последний куплеты наша соотечественница спела на китайском языке, чем многих поразила. Напомним, что пока Полина живёт в Китае, она взялась за изучение языка.
Однако не все выходы Полины на сцену можно считать удачными. Например, 22 февраля, принимая участие в очередном этапе, она выступила перед публикой с песней "Hurt" из репертуара Кристины Агилеры. Это было очень смелое решение, которое позволило ей занять, к сожалению, лишь шестое место. Хотя по мнению поклонников, да и судя по реакции зрителей, находившихся в зале, выступила девушка очень хорошо, близко к оригиналу. Но китайское жюри посчитало, что в этот раз Полине чего-то не хватило для победы, так что она не попала даже первую тройку.
Теперь же большая часть конкурса осталась позади. Впереди последние пять этапов, но наша соотечественница уже доказала, что мы по праву можем ей гордиться. По мнению же пользователей, отслеживающих каждое выступление Гагариной через Интернет, у неё есть все шансы стать победительницей конкурса Singer. Финал уже близко. Пожелаем Полине удачи!
Краткая информация о Полине Гагариной
Имя: Полина Гагарина
Отчество: Сергеевна
День рождения: 27.03.1987
Возраст: 31 год
Место рождения: Москва, СССР
Рост: 164 см
Вес: 48 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: певица, автор песен
Фотографии
Фотографии
А вам нравятся выступления Полины на конкурсе? 2
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Chirilla / 03.03.19 01:16За конкурсом специально не слежу, читаю только то, что здесь на клео пишите. Гагарина молодец. Все выступления, что видела, понравились. И даже песню Кристины Агилеры она хорошо спела. Не понимаю, почему только шестое место. Так то по лицам жюри было видно, что выступление хорошее,проникновенное. Зрители тоже оценили. Здесь за нее немного обидно. Но в целом все супер. Так держать!
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Ольга / 02.03.19 17:07Умничка! Молодец! Так держать! Гагарина на самом деле талантище. А то, что ей присудили шестое место за Hurt - не страшно. Это действительно мировой хит, который многие знают и любят именно в том виде, в котором услышали его изначально. И китайскому жюри, видимо, не понравилась сама подача этой песни Полиной. Выступление-то отличным получилось, но если выбираешь такую известную вещь, не угадаешь, как она выстрелит. А "Спектакль окончен" конечно шикарным получился. Смотрела с замиранием сердца. И на китайском отлично звучит. Очень горжусь нашей певицей!