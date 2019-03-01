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Наталья Водянова попросила редакторов «Vogue» не трогать ее внешность


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Вчера в инстаграм аккаунте российского «Vogue» произошел небольшой конфуз. Представители раздела о красоте опубликовали статью о том, как бороться с поплывшим овалом лица и потерявшим тонус подбородком. Интересный многим женщинам пост они сопроводили фотографией 37-летней Натальи Водяновой.

В комментариях к публикации пользователи отметили невежество редакции, поступившей подобным образом. Вскоре пост был удален, однако слухи о нем до Натальи Водяновой все-таки дошли.

Всемирно известная модель ответила редакторам российского глянца. Она их поблагодарила за столь пристальное внимание к собственной персоне. Женщина отметила, что это намного лучше любого подарка, но при этом попросила на будущее перестать щекотать ее второй подбородок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welcome ♥️💃🏼💎🇬🇧⛲️ #fundfair @luisaviaroma @nakedheartfoundation

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)

Пользователям понравилось, что модель не стала грубить, но замечание представителям глянца все-таки сделала, пусть и в шуточной форме. Примечательно, что в день появления поста Наталья отмечала свой 37-й День рождения.

Краткая информация о Наталье Водяновой

Имя: Наталья Водянова

Отчество: Михайловна

День рождения: 28.02.1982

Возраст: 37 лет

Место рождения: г. Нижний Новгород

Рост: 176 см

Вес: 50 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: модель

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1 Не нравится 0 Нравится 01.03.2019 Теги: наталья водянова

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