Наталья Водянова попросила редакторов «Vogue» не трогать ее внешность

Вчера в инстаграм аккаунте российского «Vogue» произошел небольшой конфуз. Представители раздела о красоте опубликовали статью о том, как бороться с поплывшим овалом лица и потерявшим тонус подбородком. Интересный многим женщинам пост они сопроводили фотографией 37-летней Натальи Водяновой.

В комментариях к публикации пользователи отметили невежество редакции, поступившей подобным образом. Вскоре пост был удален, однако слухи о нем до Натальи Водяновой все-таки дошли.

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Всемирно известная модель ответила редакторам российского глянца. Она их поблагодарила за столь пристальное внимание к собственной персоне. Женщина отметила, что это намного лучше любого подарка, но при этом попросила на будущее перестать щекотать ее второй подбородок.

Пользователям понравилось, что модель не стала грубить, но замечание представителям глянца все-таки сделала, пусть и в шуточной форме. Примечательно, что в день появления поста Наталья отмечала свой 37-й День рождения.