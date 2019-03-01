Наталья Водянова попросила редакторов «Vogue» не трогать ее внешность
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Вчера в инстаграм аккаунте российского «Vogue» произошел небольшой конфуз. Представители раздела о красоте опубликовали статью о том, как бороться с поплывшим овалом лица и потерявшим тонус подбородком. Интересный многим женщинам пост они сопроводили фотографией 37-летней Натальи Водяновой.
В комментариях к публикации пользователи отметили невежество редакции, поступившей подобным образом. Вскоре пост был удален, однако слухи о нем до Натальи Водяновой все-таки дошли.
Всемирно известная модель ответила редакторам российского глянца. Она их поблагодарила за столь пристальное внимание к собственной персоне. Женщина отметила, что это намного лучше любого подарка, но при этом попросила на будущее перестать щекотать ее второй подбородок.
Пользователям понравилось, что модель не стала грубить, но замечание представителям глянца все-таки сделала, пусть и в шуточной форме. Примечательно, что в день появления поста Наталья отмечала свой 37-й День рождения.
Краткая информация о Наталье Водяновой
Имя: Наталья Водянова
Отчество: Михайловна
День рождения: 28.02.1982
Возраст: 37 лет
Место рождения: г. Нижний Новгород
Рост: 176 см
Вес: 50 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: модель
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, корректно ли в подобных статьях размещать фотографии известных людей без их согласия и ведома? 3
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Лаки / 01.03.19 21:03Да просто она умная, счастливая и состоявшаяся, да и выглядит потрясающе, и посмеялась с редакционных дурочек, умница она, одним словом)
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Yummy / 01.03.19 15:02Интересно, как выживает этот глянец сейчас. Неужели есть люди, которые до сих пор покупают все эти журнальчики.
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Juliya / 01.03.19 13:21Были бы на Западе, Наталья в суд пошла бы, а тут что. Все же живы. Претензий нет.