Стеша Маликова увеличила губы
1 1
Дочь Дмитрия Маликова Стефания уже давно является объектом пристального внимания пользователей сети. Почти полмиллиона подписчиков следят за ее публикациями и активно обсуждают каждое событие в жизни девушки. Нападок в адрес Маликовой немало, но она уже успела к ним привыкнуть. Чаще всего недоброжелатели проходятся по внешности девушки.
Некоторые подписчики обвиняют ее в злоупотреблении косметологией либо вмешательстве со стороны пластических хирургов, но она категорически опровергает подобные предположения.
Впрочем, на последних снимках Стефании видно, что ее губы стали немного объемнее. Заметно это и при сравнении актуальных снимков с фото годовалой давности.
Чтобы получить подтверждение или опровержение догадкам, журналисты обратились к косметологам. Специалисты отметили, что губы Стеша действительно увеличивала, но при этом свою работу специалист сделал грамотно. Препарат подобрали хороший и объем ввели такой, чтобы губы стали слегка объемнее и при этом гармонировали с остальными чертами лица.
А какой Стеша нравится вам: до увеличения губ или после? 3
-
ИРИНА С Ростов-на-Дону / 01.03.19 18:17А имеют ли право врачи на подобное интервью без разрешения клиента? Есть подозрение, что статья фиктивная
-
Трутово / 01.03.19 15:01Сколько лет этому ребенку? Зачем ей что-то в губы колют? Это вообще законно?
-
Алиса / 01.03.19 12:32О, Боги! Да кто это вообще такая?