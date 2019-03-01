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Стеша Маликова увеличила губы


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Дочь Дмитрия Маликова Стефания уже давно является объектом пристального внимания пользователей сети. Почти полмиллиона подписчиков следят за ее публикациями и активно обсуждают каждое событие в жизни девушки. Нападок в адрес Маликовой немало, но она уже успела к ним привыкнуть. Чаще всего недоброжелатели проходятся по внешности девушки.

Некоторые подписчики обвиняют ее в злоупотреблении косметологией либо вмешательстве со стороны пластических хирургов, но она категорически опровергает подобные предположения.

Впрочем, на последних снимках Стефании видно, что ее губы стали немного объемнее. Заметно это и при сравнении актуальных снимков с фото годовалой давности.

Чтобы получить подтверждение или опровержение догадкам, журналисты обратились к косметологам. Специалисты отметили, что губы Стеша действительно увеличивала, но при этом свою работу специалист сделал грамотно. Препарат подобрали хороший и объем ввели такой, чтобы губы стали слегка объемнее и при этом гармонировали с остальными чертами лица.


1 Не нравится 1 Нравится 01.03.2019 Теги: Стеша Маликова

А какой Стеша нравится вам: до увеличения губ или после? 3  

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