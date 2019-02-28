 
 
 

 
 
На главную
 
 

Потап подтвердил свой роман с Настей Каменских


3 2

На протяжении многих лет представители СМИ пытаются узнать, кто же является спутником эффектной и обаятельной Насти Каменских. Ей часто приписывались романы с разными исполнителями и бизнесменами, но ни один слух не находил фактического подтверждения. Именно по этой причине, ее все чаще называли девушкой Потапа.

В первые годы после образования популярного дуэта, артисты утверждали, что между ними исключительно творческие взаимоотношения. В то время певец официально был женат. Слухи о романе вспыхнули вновь после того, как мужчина развелся. Но представители дуэта настаивали на своем: романтических отношений между ними нет, а Потап является всего лишь продюсером Насти.

На днях в юмористическом шоу на одном из украинских каналов, комики устроили Алексею Потапенко блиц-опрос. На вопрос, есть ли романтические взаимоотношения между ним и Настей, продюсер коротко ответил: «Да».

Признание прокомментировала еще одна звезда украинской эстрады. Ольга Полякова сказала, что наконец-то ее коллега подтвердил то, что и так всем уже давно было очевидно.

Напомним, недавно Каменских  дала интервью, в котором рассказала, что богатые мужчины пытались купить ее за деньги, но ни она, ни Потап не соглашались на подобные предложения. После распада дуэта они продолжают сотрудничать и появляются вместе даже на отдыхе. Открыто звезды об этом не говорят, но поклонники уже давно замечают, что локации и геометки в их аккаунтах очень часто совпадают.

Краткая информация о Потапе

Имя: Потап

Отчество: Андреевич

День рождения: 08.05.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: г. Киев, Украина

Рост: 195 см

Вес: 120 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: продюсер, артист, телеведущий, шоумен

Смотреть фотографии с Потапом

Фотографии

Показать еще

Фотографии



2 Не нравится 3 Нравится 28.02.2019 Теги: потап

А вы верите, что между Потапом и Настей любовь? 1  

Оставить комментарий
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору