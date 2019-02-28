Потап подтвердил свой роман с Настей Каменских

На протяжении многих лет представители СМИ пытаются узнать, кто же является спутником эффектной и обаятельной Насти Каменских. Ей часто приписывались романы с разными исполнителями и бизнесменами, но ни один слух не находил фактического подтверждения. Именно по этой причине, ее все чаще называли девушкой Потапа.

В первые годы после образования популярного дуэта, артисты утверждали, что между ними исключительно творческие взаимоотношения. В то время певец официально был женат. Слухи о романе вспыхнули вновь после того, как мужчина развелся. Но представители дуэта настаивали на своем: романтических отношений между ними нет, а Потап является всего лишь продюсером Насти.

На днях в юмористическом шоу на одном из украинских каналов, комики устроили Алексею Потапенко блиц-опрос. На вопрос, есть ли романтические взаимоотношения между ним и Настей, продюсер коротко ответил: «Да».

Признание прокомментировала еще одна звезда украинской эстрады. Ольга Полякова сказала, что наконец-то ее коллега подтвердил то, что и так всем уже давно было очевидно.

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Напомним, недавно Каменских дала интервью, в котором рассказала, что богатые мужчины пытались купить ее за деньги, но ни она, ни Потап не соглашались на подобные предложения. После распада дуэта они продолжают сотрудничать и появляются вместе даже на отдыхе. Открыто звезды об этом не говорят, но поклонники уже давно замечают, что локации и геометки в их аккаунтах очень часто совпадают.